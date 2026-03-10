Đến lượt bạn gái của HIEUTHUHAI công khai, chỉ vỏn vẹn 2 chữ!

Mới đây, HIEUTHUHAI gây náo loạn khi ra mắt MV Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói. Nội dung MV mới này được cho là "tái hiện" chuyện tình của anh và BabyBoo, đồng thời cũng là đời đáp trả trước những ý kiến trái chiều. Nhiều người nhận ra nữ chính trong MV từ phong cách, khuôn mặt đều hao hao với BabyBoo - Tăng Mỹ Hàn.

Giữa lúc màn công khai của HIEUTHUHAI đang gây sốt thì nhất cử nhất động của "nữ chính" ngoài đời thật cũng gây chú ý. Theo đó, trong khi người người đu trend sử dụng bài mới của HIEUTHUHAI để đăng tải những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc thì BabyBoo vẫn im hơi lặng tiếng, không có bất kì hành động nào liên quan. Vào trưa 10/3, cô chỉ chia sẻ lại hình ảnh lên đồ xinh đẹp, thu hút nhiều tương tác. Mặc dù đã có netizen tràn vào trang cá nhân để "báo tin" việc HIEUTHUHAI công khai nhưng cô vẫn phớt lờ tất cả.

Tuy nhiên, "thánh soi showbiz" phát hiện ra BabyBoo dường như đã có lời đáp lại âm thầm mà tinh tế. Cụ thể, khi reup lại loạt ảnh cá nhân, cô đã chèn nhạc "Only you", 2 chữ này tạm dịch là "Chỉ duy nhất anh". Nhiều người theo dõi BabyBoo từ lâu sẽ biết chuyện cô thường dùng hashtag "chỉ yêu mình anh" mỗi khi đăng ảnh hay khoe quà được cho là của HIEUTHUHAI. Từ chi tiết này, netizen cho rằng BabyBoo đã âm thầm công khai thể hiện tình yêu với đàng trai qua những ám hiệu riêng của 2 người.

Động thái mới nhất của bạn gái HIEUTHUHAI

BabyBoo thường đính kèm dòng "chỉ yêu mình anh" cho những bài đăng liên quan đến tình yêu

Netizen xôn xao cho rằng BabyBoo đã có màn đáp lại ngọt ngào cho HIEUTHUHAI

Bạn gái của HIEUTHUHAI sinh năm 2003, tên thật là Tăng Mỹ Hàn thường được biết đến với nickname Baby Boo gây ấn tượng bởi nhan sắc trong trẻo, phong cách nữ tính. Cô còn được biết đến là tiểu thư trong một gia đình giàu có. Dù không hoạt động nghệ thuật nhưng Mỹ Hàn có hàng triệu người theo dõi trên tất cả các nền tảng mạng xã hội. Trong nhiều sản phẩm, HIEUTHUHAI thường dành lời khen bạn gái anh là người thông minh và tinh tế. Mặc dù vướng tin đồn hẹn hò suốt nhiều năm nhưng BabyBoo chưa một lần lên tiếng hây chính thức xác nhận chuyện yêu đương.

Về lý do không công khai bạn gái, HIEUTHUHAI từng chia sẻ: "Tôi thấy ngoài kia cuộc sống dữ dội quá, đôi khi người ta chẳng có ác ý gì đâu mà chỉ mệt mỏi vì cuộc sống của mình thôi. Nhưng mỗi khi đọc những bình luận, mình cũng tổn thương mà. Những quyết định của tôi thường không có sự tính toán nhiều. Chỉ là tôi sợ thế giới ngoài kia chứ không hề có một quân bài hay con cờ nào trong cách mình làm cả".

HIEUTHUHAI từng chia sẻ anh chỉ muốn dùng âm nhạc để trả lời cho những vấn đề riêng tư

Ảnh: FBNV