Ngọc nữ showbiz phải hoãn cưới vô thời hạn vì chồng bác sĩ đang bị xét xử sau cái chết của 1 bệnh nhân

Hôn phu của Hani (EXID) - bác sĩ Yang Jae Woong hiện đang bị xét xử vì liên quan đến cái chết của 1 bệnh nhân tại bệnh viện do anh làm giám đốc. Tới sáng 10/3, tờ Xportsnews đưa tin, Yang Jae Woong phải tiếp nhận các đợt điều tra bổ sung trong bối cảnh vụ án tiếp tục có những diễn biến mới.

Được biết, đợt điều tra bổ sung có liên quan đến cáo buộc sơ suất chuyên môn dẫn đến cái chết của bệnh nhân tới thăm khám. Ngoài Yang Jae Woong, còn có 7 nhân viên tại bệnh viện do vị giám đốc này làm chủ cũng bị điều tra thêm trong đợt này.

Ngoài lệnh điều tra bổ sung, Yang Jae Woong còn phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc vi phạm các đạo luật gồm Luật thúc đẩy chăm sóc sức khỏe và phúc lợi cho bệnh nhân tâm thần, Luật dịch vụ y tế và Luật dịch vụ y tế khẩn cấp.

Yang Jae Woong trước đó đã lên kế hoạch cưới Hani vào tháng 9/2024. Tuy nhiên, hôn lễ trong mơ đã bị hoãn vô thời hạn sau khi tin tức 1 bệnh nhân tử vong tại bệnh viện của Yang Jae Woong nổ ra trên khắp các mặt báo.

Vụ án Yang Jae Woong kéo dài dai dẳng, khiến đám cưới của anh và Hani bị hoãn vô thời hạn. Ảnh: Naver

Đáng chú ý, công chúng đã vô cùng phẫn nộ sau khi phát hiện Hani và hôn phu thông báo kết hôn đúng vào khoảng thời gian bệnh nhân nói trên qua đời.

Được biết, bệnh viện của Yang Jae Woong đã bị đình chỉ hoạt động trong bối cảnh cơ quan chức năng tích cực tiến hành điều tra vụ án.

Hani hẹn hò với bác sĩ tâm lý hơn 9 tuổi Yang Jae Woong từ năm 2020 và công khai vào năm 2022. Tới năm 2024, cặp đôi lên kế hoạch tổ chức đám cưới, tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, đến tháng 7/2024, tờ Heraldcorp đưa tin Yang Jae Woong bị điều tra vì có liên quan tới cái chết của 1 nữ bệnh nhân (30 tuổi). Được biết, nạn nhân tử vong sau khi tới điều trị chứng nghiện thuốc giảm cân ở bệnh viện W Jin của Yang Jae Woong tại thành phố Bucheon, Hàn Quốc. Vụ việc diễn ra vào ngày 27/5/2024, nhưng 2 tháng sau mới được đưa ra ánh sáng.

Theo video trích xuất từ camera giám sát, nữ bệnh nhân đập cửa gọi bác sĩ tới trợ giúp trong tình trạng đau bụng. Các y tá tới cho bệnh nhân dùng thuốc rồi trói người phụ nữ này vào giường và bỏ mặc cô rơi vào trạng thái bất tỉnh. Sau khi bệnh nhân bất tỉnh, các y tá mới kiểm tra mạch đập, tiến hành hồi sức tim phổi và cho người phụ nữ xấu số dùng máy khử rung tim. Không lâu sau đó, nữ bệnh nhân trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện. Nguyên nhân khiến người phụ nữ tử vong được xác định là do giả tắc ruột.

Hình ảnh nữ bệnh nhân bị trói chân, được các y tá cho dùng thuốc trước khi tử vong đã gây xôn xao dư luận. Ảnh: Nate

Mẹ của bệnh nhân tử vong đã tố cáo bệnh viện của Yang Jae Woong tắc trách. Trong khi phía bệnh viện khẳng định các bác sĩ có chuyên môn túc trực tại thời điểm nữ bệnh nhân gặp nguy hiểm. Đồng thời, đại diện của bệnh viện còn nhấn mạnh các y bác sĩ đã thực hiện đúng quy trình điều trị, không hề có chuyện bỏ mặc bệnh nhân.

Trong bối cảnh vụ việc vẫn chưa đi đến hồi kết, gia đình nạn nhân đã phải chịu đựng những tổn thương tinh thần nghiêm trọng. Trong đó, cha của nạn nhân đã bị mất thị lực 1 bên mắt do những căng thẳng cực độ liên quan đến vụ án.

Hani cũng vướng điều tiếng sau khi hôn phu dính drama động trời. Ảnh: X

Nguồn: Kbizoom