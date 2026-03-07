Mỹ nhân Gia Đình Là Số 1 thả dáng tại Việt Nam trước thềm đám cưới với “hồng hài nhi”

Nữ diễn viên kiêm ca sĩ Hàn Quốc Shinji (phim Gia Đình Là Số 1) vừa cùng các thành viên nhóm nhạc đình đám Koyote tới TP.HCM tổ chức concert. Tới sáng 7/3, người đẹp đã chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh được chụp ở khu nghỉ dưỡng The Grand Ho Tram ngay trước thềm đêm diễn

Trước ống kính, Shinji khiến người hâm mộ trầm trồ khi khoe trọn vóc dáng thon gọn và nhan sắc rạng ngời ở tuổi 45. Nữ ngôi sao 8X diện bộ váy trắng tinh khôi, tạo dáng năng động trẻ trung trong bầu không khí vui vẻ, cho thấy người đẹp đang vô cùng hạnh phúc trong chuyến đi tới mảnh đất hình chữ S xinh đẹp.

Được biết, đây cũng là lần Shinji lộ diện hiếm hoi trước thềm đám cưới của người đẹp với nam ca sĩ MoonOne kém 7 tuổi. Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều khán giả nhận xét, Shinji bỗng trông rạng rỡ hơn hẳn và nhan sắc cô còn có phần thăng hạng so với trước đây sau khi xác nhận tổ chức hôn lễ với “hồng hài nhi”.

Shinji tung loạt ảnh trước thềm đêm nhạc diễn ra ở TP.HCM. Ảnh: Instagram

Mỹ nhân Gia Đình Là Số 1 diện váy trắng tinh khôi, khoe trọn vóc dáng mảnh mai không chút mỡ thừa. Ảnh: X

Người đẹp sinh năm 1981 tạo dáng năng động, trẻ trung trước ống kính. Ảnh: X

Cô chia sẻ tới người hâm mộ những khoảnh khắc đáng nhớ trong chuyến đi tới Việt Nam. Ảnh: X

Shinji cùng các thành viên Koyote tới TP.HCM tổ chức đêm nhạc. Ảnh: X

Trước đó, Shinji tuyên bố sẽ tổ chức hôn lễ với nam ca sĩ MoonOne vào tháng 5 tới đây. Vào hôm 27/2, nữ diễn viên đã chia sẻ lên trang cá nhân bộ ảnh cưới, đồng thời bày tỏ cảm xúc hồi hộp xen lẫn hạnh phúc của 1 cô dâu tương lai. Trong những khung hình lung linh được công bố, mỹ nhân Gia Đình Là Số 1 khoác lên mình bộ váy cưới lộng lẫy, khoe ra vẻ đẹp đoan trang và quyến rũ.

Shinji vừa chia sẻ tới công chúng bộ ảnh cưới lung linh cách đây ít ngày. Ảnh: X

Shinji sinh năm 1981, chính thức ra mắt làng giải trí Hàn Quốc khi vừa tròn 17 tuổi với tư cách thành viên nhóm nhạc đình đám 1 thời Koyote. Sau khi đã thành danh, cô có tham gia diễn xuất trong 1 số bộ phim, trong đó không thể không nhắc tới tác phẩm sitcom kinh điển Gia Đình Là Số 1 phần 1.

Shinji tỏa sáng ở cả 2 lĩnh vực ca hát và diễn xuất. Ảnh: X

Shinji sẽ tổ chức hôn lễ với “hồng hài nhi” MoonOne vào tháng 5 năm nay. Ảnh: Nate

Shinji xuất hiện cùng Park Min Young trong 1 phân cảnh ở bộ phim Gia Đình Là Số 1 phần 1. Ảnh: Naver

Nguồn: X, Naver