Người đẹp "Gia đình là số một" làm cô dâu tháng 11

Công ty quản lý của Park Jin-joo là Prain TPC ngày 20-10 ra thông cáo: "Vào ngày 30-11, Park Jin-joo sẽ kết hôn cùng người mà cô đã đồng hành, chung sức chung lòng vun đắp mối quan hệ bền chặt trong thời gian dài".

Park Jin-joo lên xe hoa tháng 11

Đám cưới tổ chức riêng tư tại Seoul, chỉ có sự tham gia của gia đình và bạn bè thân thiết. Park Jin-joo sẽ tiếp tục sự nghiệp diễn xuất sau khi kết hôn.

"Vì chú rể tương lai không phải là người nổi tiếng, chúng tôi mong quý vị thông cảm về tính chất riêng tư của sự kiện. Chúng tôi vô cùng trân trọng tình cảm mà quý vị đã dành cho cô ấy và xin chân thành mong nhận được những lời chúc mừng nồng nhiệt và sự ủng hộ khi cô ấy bước vào chương mới của cuộc đời" – thông cáo của Prain TPC viết.

Park Jin-joo sinh năm 1988, hoạt động trong làng giải trí từ 2011 đến nay. Cô đã tham gia nhiều phim điện ảnh lẫn truyền hình. Một số phim gồm: "Hạnh phúc bất ngờ", "Đôi mắt thiên thần", "Khi nàng say giấc", "Khách sạn ma quái", "Điên thì có sao", "Sunny"…