Jennie (BLACKPINK) đã trưởng thành

Trong thế giới Kpop đầy áp lực và chuẩn mực khắc nghiệt, Jennie (BLACKPINK) nổi lên như một biểu tượng không chỉ vì tài năng âm nhạc mà còn nhờ cá tính mạnh mẽ, dũng cảm phá vỡ các quy tắc truyền thống. Từ một thực tập sinh tại YG Entertainment đến việc trở thành "Global IT Girl" được các thương hiệu cao cấp săn đón, hành trình của Jennie là minh chứng cho sức mạnh của sự chân thực, tự tin là chính mình.

Cô không ngần ngại đi tiên phong bảo vệ bản thân trước những chuẩn mực của idol Kpop như phẫu thuật thẩm mỹ, cấm hẹn hò, và gần đây nhất là từ chối thẳng mặt những kẻ trục lợi tại Paris. Điều này không chỉ giúp cô thành công hơn mà còn truyền cảm hứng cho hàng triệu phụ nữ trẻ trên toàn cầu, chứng tỏ rằng thành công bền vững đến từ việc sống đúng với chính mình chứ không phải tuân thủ khuôn khổ.

Nền tảng vững vàng và hành trình khởi đầu sự nghiệp

Jennie Kim sinh ngày 16/1/1996 tại Seoul, Hàn Quốc, nhưng phần lớn tuổi thơ của cô được dành ở Auckland, New Zealand – nơi cô đi du học khi mới 9 tuổi. Môi trường giáo dục tại đây đã hình thành nên tính cách độc lập, tự tin và phong cách cá nhân của Jennie, khác biệt so với nhiều idol Kpop khác lớn lên trong hệ thống giáo dục truyền thống. Jennie theo học tại ACG Parnell College, nơi cô phát triển sở thích âm nhạc và thời trang, thường xuyên nghe nhạc của Rihanna và Beyoncé – những biểu tượng nữ quyền mà sau này ảnh hưởng đến phong cách của cô.

Jennie sinh ra ở Hàn Quốc nhưng đi du học New Zealand từ rất sớm. Ảnh: Pinterest

Năm 2010, ở tuổi 14, Jennie trở về Hàn Quốc và tham gia tuyển chọn tại YG Entertainment – một trong 3 công ty giải trí lớn nhất Kpop lúc bấy giờ. Cô trải qua 6 năm đào tạo khắc nghiệt, bao gồm luyện thanh, vũ đạo và kiểm soát cân nặng, vốn là chuẩn mực phổ biến trong ngành. Năm 2016, Jennie debut cùng BLACKPINK nhanh chóng tạo nên cơn sốt toàn cầu nhờ các hit như Boombayah và Whistle.

Là thành viên rap chính và visual của nhóm, Jennie nổi bật với giọng rap sắc sảo, phong cách thời trang đường phố và sự tự tin trên sân khấu. Tuy nhiên, ngay từ đầu, cô đã cho thấy sự khác biệt: không chạy theo hình ảnh "búp bê hoàn hảo" mà nhiều công ty ép buộc, Jennie giữ nguyên vẻ đẹp tự nhiên, với gương mặt "bánh bao" nguyên bản tạo nên thương hiệu của mình, cũng như không cố che giấu cảm xúc để duy trì hình ảnh "thần tượng lý tưởng".

Jennie...

... cùng BLACKPINK là màu sắc vô cùng độc đáo ở Kpop. Ảnh: Pinterest

Khước từ vẻ đẹp rập khuôn để định nghĩa lại sự hoàn hảo

Một trong những chuẩn mực khắc nghiệt nhất của Kpop là áp lực về ngoại hình, nơi "dao kéo" gần như là yêu cầu ngầm để phù hợp với tiêu chuẩn "da trắng, mắt to, mũi cao". Nhiều idol nữ phải trải qua các thủ thuật như cắt mí, nâng mũi hay hút mỡ để đạt được vẻ đẹp "hoàn hảo" theo kỳ vọng của công chúng và công ty.

Tuy nhiên Jennie lại hoàn toàn khác. Ngay từ những ngày đầu ra mắt, cô đã là một dấu chấm hỏi đầy thú vị giữa một dàn thần tượng luôn cố gắng đạt đến tỉ lệ vàng về khuôn mặt. Thay vì chạy theo trào lưu phẫu thuật thẩm mỹ để có chiếc cằm V-line sắc lẹm hay đôi mắt hai mí to tròn theo đúng quy chuẩn số đông, cô tự hào giữ lại đôi má "bánh bao" trứ danh và ánh mắt mèo đầy sắc sảo.

Sự kiên định này không chỉ giúp Jennie giữ vững nét độc bản giữa một thị trường đầy rẫy những vẻ đẹp tương đồng, mà còn biến những thứ từng bị coi là "khuyết điểm" trở thành xu hướng làm đẹp toàn cầu. Cô dạy cho thế hệ trẻ rằng sự tự tin vào những đường nét tự nhiên chính là đỉnh cao của nhan sắc, và việc từ chối can thiệp dao kéo không phải là sự thiếu hụt mà là một tuyên ngôn về lòng tự trọng cá nhân.

Ảnh: Pinterest

Jennie không "dao kéo" để chạy theo chuẩn mực Kpop. Ảnh: Pinterest

Bản lĩnh đối diện với những điều cấm kỵ trong đời sống riêng tư

Quy tắc "cấm hẹn hò" là một phần không thể thiếu trong hợp đồng của hầu hết idol Kpop, nhằm duy trì hình ảnh "thần tượng thuần khiết" để fan có thể mơ mộng và sẵn lòng chi tiền cho họ. Chuyện tình cảm của thần tượng thường bị xem là một "tội lỗi" có thể hủy hoại cả sự nghiệp.

Nhưng Jennie đã chọn cách đối mặt với nó bằng một tâm thế hoàn toàn khác. Thay vì trốn chạy hay cúi đầu xin lỗi một cách gượng ép vì những tin đồn hẹn hò, cô chọn cách im lặng đầy tinh tế hoặc âm thầm khẳng định quyền được sống, được yêu như bao người bình thường khác.

Sự nổi loạn đầy văn minh này đã góp phần phá vỡ mối quan hệ độc hại giữa fan và thần tượng, nơi ngôi sao không còn là "món hàng sở hữu" của công chúng. Cách Jennie bảo vệ ranh giới cá nhân đã tạo ra một tiền lệ chưa từng có, giúp định hình lại tư duy cho cả một thế hệ idol mới về việc cân bằng giữa hào quang sân khấu và hạnh phúc đời thường.

Jennie cho thấy nghệ sĩ cũng là con người, cần có cuộc sống riêng tư. Ảnh: Pinterest

Bước ngoặt với công ty và thương hiệu cá nhân riêng

Tháng 12/2023 đánh dấu bước ngoặt lớn khi Jennie thành lập công ty riêng ODD ATELIER (OA), một studio sáng tạo tập trung vào âm nhạc, thời trang và sản xuất. Đây là động thái hiếm hoi trong Kpop, nơi hầu hết nghệ sĩ vẫn phụ thuộc vào công ty lớn như YG Entertainment. "OA là nơi tôi có thể tạo ra những thứ khác biệt, không theo kỳ vọng thông thường" - Jennie giải thích trên Instagram. Điều này cho phép cô kiểm soát lịch trình, sáng tạo và hợp đồng, tránh khỏi sự ràng buộc từ YG – nơi từng bị chỉ trích vì quản lý kém, dẫn đến kiềm hãm sự nghiệp của BLACKPINK.

Quyết định rời bỏ "chiếc lồng kính" đầy an toàn của YG Entertainment để thành lập công ty riêng mang chính là bước đi táo bạo nhất trong sự nghiệp của Jennie. Ở vị trí một người làm chủ, cô không còn phải chờ đợi những đợt comeback nhỏ giọt hay bị gò bó trong màu sắc âm nhạc cũ kỹ.

Những sản phẩm âm nhạc ra đời dưới trướng OA trong giai đoạn 2025-2026 cho thấy một Jennie trưởng thành, nghệ thuật và giàu trải nghiệm hơn bao giờ hết. Cô tự tay nhào nặn từ khâu sản xuất, ý tưởng hình ảnh cho đến chiến lược tiếp thị toàn cầu, tạo ra những album có chiều sâu vượt xa thời kỳ hoạt động nhóm. Sự thành công của OA không chỉ mang lại doanh thu khổng lồ mà còn là một cái tát thẳng tay vào định kiến rằng "idol chỉ là những con rối được lập trình sẵn" , khẳng định Jennie là một nghệ sĩ có tầm nhìn lãnh đạo và tư duy âm nhạc độc lập.

Jennie thoát khỏi "lồng kính" YG để tự tạo nên âm nhạc cho mình. Ảnh: Pinterest

Lời khước từ đắt giá tại Paris và thông điệp về sự tự tôn

Mới đây nhất, Jennie đã thẳng thừng từ chối yêu cầu ký tên từ những kẻ đeo bám và trục lợi cô ở Paris, Pháp. Đoạn clip này đã nhanh chóng làm dậy sóng mạng xã hội toàn cầu. Trong bối cảnh các ngôi sao thường chọn cách mỉm cười chịu đựng để giữ hình ảnh "thiên thần", thái độ dứt khoát và lạnh lùng của Jennie chính là một tuyên ngôn mạnh mẽ về sự tôn trọng. Cô hiểu rõ sự khác biệt giữa một người hâm mộ chân chính và những kẻ lợi dụng hào quang của mình để kiếm lời hoặc xâm phạm quyền riêng tư.

Hành động này không phải là sự kiêu ngạo, mà là cách một người phụ nữ bản lĩnh thiết lập ranh giới bảo vệ chính mình. Lời từ chối ấy cho thấy Jennie không cần phải thỏa hiệp với những hành vi thiếu văn hóa để đổi lấy sự nổi tiếng, đồng thời dạy cho những người trẻ về giá trị của việc biết nói "không" đúng lúc.

Jennie không cố giữ "mặt nạ thiên thần", mà sẵn sàng từ chối những kẻ trục lợi cô. Clip: Instagram

Nhìn lại hành trình từ một cô gái nhỏ bé đến khi trở thành biểu tượng toàn cầu và lãnh đạo một công ty giải trí riêng, có thể thấy Jennie thành công nhờ vào việc không bao giờ cố gắng để trở thành một "idol kiểu mẫu". Cô chọn làm một Jennie có cá tính, có gai góc và có cả những quyết định gây tranh cãi, nhưng trên hết là sự trung thực với bản ngã.

Jennie không chỉ là ngôi sao, cô là biểu tượng của sự thay đổi, truyền cảm hứng cho thế hệ mới sống đúng với chính mình trong một thế giới đầy áp lực. Sự thành công của cô là minh chứng đanh thép nhất cho thấy khi một người nghệ sĩ dám bước ra khỏi những khuôn mẫu bình thường, dám làm chủ cuộc đời mình và không ngừng đấu tranh cho những giá trị cốt lõi, họ sẽ không chỉ nhận được sự ủng hộ mà còn chiếm trọn trái tim và sự tôn trọng tuyệt đối từ khán giả toàn cầu.