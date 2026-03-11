Không thể tin Lưu Diệc Phi cũng có ngày này: Ăn mặc sến súa như bà thím ở Paris Fashion Week

Chiều tối 10/3 (giờ Việt Nam), Lưu Diệc Phi đã xuất hiện tại show diễn của 1 thương hiệu đình đám trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang Paris (Paris Fashion Week), với tư cách đại sứ.

Tuy nhiên, tạo hình của Lưu Diệc Phi tại sự kiện lại gây thất vọng lớn. Minh tinh Trung Quốc mặc bộ váy hồng phấn suông có in logo cách điệu của thương hiệu và điểm xuyết họa tiết nổi màu đỏ trên thân và cổ áo, kết hợp cùng boots cổ cao. Nữ diễn viên để tóc suông thẳng, nhưng trang điểm đậm và lộ gương mặt dày cộm phấn qua ảnh của "hung thần" Getty Images. Màn lên đồ của Lưu Diệc Phi gây thất vọng lớn cho người hâm mộ, bị chê tả tơi khắp MXH.

Cư dân mạng cho biết họ muốn đi rửa mắt ngay lập tức khi nhìn thấy diện mạo của Lưu Diệc Phi tại Tuần lễ thời trang Paris. Ngoài ra, khán giả cũng cảm thấy khó hiểu với lối make-up, làm tóc và cách lựa chọn trang phục của Lưu Diệc Phi. Bộ váy cô mặc bị đánh giá quê mùa, lòe loẹt, kém sang, không tôn được vóc dáng còn khiến "thần tiên tỷ tỷ" trông bí bách, nhìn vào không ai nghĩ cô đang mặt trang phục cao cấp. Đặt lên bàn cân so sánh trang phục của Lưu Diệc Phi và Lisa (BLACKPINK), minh tinh Trung Quốc kém đẳng cấp và thời thượng khi đụng độ đàn em tại sự kiện.

Lưu Diệc Phi xuất hiện với tạo hình gây thất vọng tại Tuần lễ thời trang Paris. Nguồn: X.

Màn đổ bộ sự kiện thời trang của Lưu Diệc Phi khiến 1,4 tỷ dân Trung Quốc "than trời". Qua ống kính của hung thần Getty Images, nữ diễn viên lộ lớp nền dày cộm, như trát cả tấn phấn lên mặt. Ảnh: Getty Images.

Phong cách thời trang của Lưu Diệc Phi cũng là điểm trừ lớn. Cô bị chê mặc sến, lòe loẹt khiến diện mạo trông kém sang trọng và đẳng cấp. Ảnh: Getty Images.

So sánh với nữ thần tượng Lisa mới thấy trang phục Lưu Diệc Phi lựa chọn để đổ bộ sự kiện kém thời trang và không tôn được hình thể như thế nào. Ảnh: Xiaohongshu.

Cư dân mạng cảm thấy khó hiểu với cách lựa chọn trang phục của Lưu Diệc Phi và cho biết họ muốn đi rửa mắt ngay lập tức khi nhìn thấy diện mạo của minh tinh này tại Tuần lễ thời trang Paris 2026. Ảnh: Weibo.

Nguồn: Sina, Weibo