Nam tài tử dính phốt "yêu râu xanh" được bổ nhiệm làm giảng viên trường Đại học, sinh viên đồng loạt có chung thái độ

Diễn viên nhạc kịch Han Ji Sang vừa được bổ nhiệm làm giảng viên tại khoa Nghệ thuật Diễn xuất của trường Đại học Sungkyunkwan danh tiếng, nhưng ngay sau đó đã bị thay thế do phản ứng dữ dội từ sinh viên. Vào ngày 9/3, giảng viên của khoa Nghệ thuật Diễn xuất đã thông báo chính thức về việc thay thế Han Ji Sang trong bộ môn thanh nhạc ở học kỳ đầu tiên năm 2026.

"Sau khi thảo luận với ban quản lý trường và họp khoa, các giảng viên của Khoa Diễn xuất thuộc Đại học Sungkyunkwan đã quyết định tiếp tục giảng dạy khóa học bằng cách thay thế giảng viên được chỉ định ban đầu, Han Ji Sang" - khoa Nghệ thuật Diễn xuất của trường Đại học Sungkyunkwan ra thông báo.

Han Ji Sang vừa được bổ nhiệm làm giảng viên chưa được bao lâu đã phải rút lui. Ảnh: Koreaboo

Môn học được đề cập là môn bắt buộc đối với sinh viên năm nhất, và khoa phải nhanh chóng tìm người thay thế sau khi giảng viên được bổ nhiệm trước đó được nhận vào làm giáo sư toàn thời gian tại một trường khác vào tháng Hai. Trong quá trình đó, Han Ji Sang – một cựu sinh viên của khoa – đã được đề cử. Các giảng viên trong khoa giải thích rằng họ đã đánh giá tích cực thành tích, kinh nghiệm diễn xuất và sự nhiệt tình hướng dẫn sinh viên đàn em của Han Ji Sang.

Các giảng viên cũng lưu ý rằng vụ bê bối "quấy rối tình dục" trong quá khứ của Han Ji Sang đã được thảo luận trong quá trình xem xét. Vì nam diễn viên đã chịu thiệt hại đáng kể do dư luận ngày càng xấu đi xung quanh vụ việc, và các giảng viên cũng bày tỏ lo ngại về một môi trường xã hội mà 1 sự việc có thể ảnh hưởng đến cả cuộc đời của con người. Chính vì vậy nên đến cuối cùng, khoa đã quyết định bổ nhiệm Han Ji Sang làm giảng viên thông qua các thủ tục chính thức.

Tuy nhiên, sau khi việc bổ nhiệm Han Ji Sang được chính thức công bố, nhiều ý kiến chỉ trích đã xuất hiện trên mạng xã hội về vấn đề đạo đức khi cho phép một diễn viên có liên quan đến scandal "quấy rối tình dục" được giảng dạy tại trường đại học. Vào ngày 5/3, một tấm áp phích phản đối vấn đề này được cho là đã được dán trong khuôn viên trường.

Sinh viên dán áp phích phản đối Han Ji Sang làm giảng viên. Ảnh: Koreaboo

Tấm áp phích này nhanh chóng được gỡ bỏ, tuy nhiên vì không thông qua thảo luận đầy đủ giữa các giáo sư, giảng viên và sinh viên nên đã dẫn đến tình trạng sinh viên không đi học. Các giảng viên của khoa Nghệ thuật Diễn thừa nhận trách nhiệm về tình huống này, cho rằng khoa đã không tạo ra được một môi trường nơi mọi người có thể tự do và an toàn bày tỏ các ý kiến khác nhau. Họ nói thêm rằng họ sẽ thiết lập các tiêu chuẩn và quy trình giao tiếp nghiêm ngặt hơn để đảm bảo quyền học tập của sinh viên.

Khoa Nghệ thuật Diễn xuất của trường Đại học Sungkyungkwan cũng cam kết rằng nếu dù chỉ 1 sinh viên cảm thấy không an toàn trong môi trường giáo dục của trường, họ sẽ nỗ lực hết sức để giải quyết vấn đề, đồng thời cho biết sẽ áp dụng các tiêu chuẩn đạo đức nghiêm ngặt hơn và sự nhạy bén hơn trong phương pháp giáo dục của mình.

Sinh viên không đi học nếu Han Ji Sang là người giảng dạy. Ảnh: Koreaboo

Như vậy, Han Ji Sang sẽ không còn được làm giảng viên tại Đại học Sungkyungkwan. Vào năm 2020, nam diễn viên này bị cáo buộc quấy rối tình dục người phụ nữ tên A. Vào thời điểm đó, công ty của Han Ji Sang làm rõ anh và cô A từng có mối quan hệ tình cảm vào năm 2018 nhưng đã kết thúc. Kể từ năm 2019, anh bị đe dọa, yêu cầu phải xin lỗi vì quấy rối tình dục, gặp mặt công khai hoặc trả một khoản tiền lớn. Diễn viên sinh năm 1982 sau đó đã đệ đơn kiện người phụ nữ này về tội tống tiền và đe dọa, nhưng cuối cùng các công tố viên đã quyết định không truy tố cô A.

Phía Han Ji Sang sau đó đã làm rõ rằng trong khi bên công tố xác nhận rằng hành động của nam diễn viên không cấu thành tội tấn công tình dục, đồng thời cho biết thêm rằng các cuộc điều tra của cảnh sát cũng không tìm thấy bằng chứng về hành vi quấy rối tình dục cưỡng bức cô A. Dù vậy, danh tiếng nam diễn viên bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Nam diễn viên vướng ồn ào quấy rối tình dục vào năm 2020. Ảnh: Koreaboo

Nguồn: Koreaboo