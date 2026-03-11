Song Hye Kyo phải chuồn vội khỏi phòng tắm công cộng chỉ vì gặp một người phụ nữ

Tối 10/3, tờ Mydaily cho hay, 1 đoạn clip ghi lại màn xuất hiện của Song Hye Kyo trong 1 talk show được phát sóng trên kênh YouTube Fairy Jaehyung bỗng trở nên viral khắp mạng xã hội xứ củ sâm mới đây. Trong video, mỹ nhân họ Song gây xôn xao khi chia sẻ về những câu chuyện hậu trường chưa từng hé lộ hồi đang “làm mưa làm gió” với tác phẩm kinh điển Trái Tim Mùa Thu.

Theo lời nữ minh tinh 8X, cô đã trở nên quen mặt với khán giả xứ kim chi sau thành công ngoài sức tưởng tượng của bộ phim nói trên. Trong lần ghé thăm 1 nhà tắm công cộng vào thời điểm Trái Tim Mùa Thu “oanh tạc” màn ảnh, Song Hye Kyo đã được nhiều khán giả tại đây nhận ra. Đáng nói, có 1 cụ bà trong số họ đột nhiên đập mạnh vào lưng nữ diễn viên rồi nói với vẻ mặt đầy xót xa: “Eun Suh (nhân vật của Song Hye Kyo trong Trái Tim Mùa Thu) nhất định không được chết đâu đấy!”. Thì ra khi ấy, cụ bà không phân biệt nổi giữa phim ảnh và đời thực nên đã tưởng minh tinh họ Song sắp chết như trong Trái Tim Mùa Thu.

Cảnh tượng trớ trêu khiến Song Hye Kyo vô cùng ngượng ngùng xen lẫn lúng túng. Sau tình huống oái oăm, cô phải tắm vội vàng, khẩn trương để nhanh chóng chuồn khỏi nhà tắm công cộng đó.

Sau khi gặp phải cảnh tượng trớ trêu, Song Hye Kyo đã phải tắm với tốc độ thần tốc để nhanh chóng lao khỏi 1 nhà tắm công cộng hồi tham gia diễn xuất trong Trái Tim Mùa Thu. Ảnh: Nate

Cũng trong talk show được phát sóng trên kênh YouTube Fairy Jaehyung, Song Hye Kyo cũng có thêm nhiều chia sẻ đáng chú ý về quá trình ghi hình đầy ắp kỷ niệm cùng ekip Trái Tim Mùa Thu. Minh tinh sinh năm 1981 cho biết lịch trình ghi hình hồi đó vô cùng dày đặc: “Chúng tôi thường quay phim ở ngoại ô Seoul, và đạo diễn Yoon Seok Ho thậm chí đã gần như không ngủ. Có lần chúng tôi ghi hình suốt 3 ngày liên tục mà không có cả thời gian để tắm rửa. Trong 1 cảnh quay có sự góp mặt của tôi cùng 2 tiền bối Won Bin - Song Seung Hun, đạo diễn đột nhiên giục 3 người chúng tôi đi đắm. Tụi tôi lúc đầu cứ thắc mắc tại sao lại gấp gáp như vậy, sau đó mới nhận ra vì đã 3 ngày không tắm lại vẫn giữ nguyên lớp trang điểm trên mặt, nên nhìn chúng tôi trên màn hình khi ấy trông thực sự rất nhếch nhác”.

Theo lời Song Hye Kyo, ban đầu cô bị không ít khán giả phản đối dữ dội khi được chọn đóng chính trong Trái Tim Mùa Thu. Nguyên nhân đến từ việc cô xuất thân từ diễn viên phim sitcom. Dù vậy, nữ nghệ sĩ không hề nản lòng rồi đặt ra mục tiêu quyết chinh phục công chúng bằng màn hóa thân đầy ấn tượng và cảm xúc: “Khi ấy, những nhà làm phim chính kịch không thực sự chào đón 1 diễn viên vừa mới đóng phim sitcom xong như tôi. Khi mới bắt đầu ghi hình cho Trái Tim Mùa Thu, rất nhiều khán giả đã phản đối tôi kịch liệt. Lúc đó tôi mới tầm 20 tuổi. Và sau khi nghe được những bình luận tiêu cực từ công chúng, tôi đã tự nhủ với lòng mình rằng ‘Mình nhất định sẽ cho họ thấy. Mình sẽ khiến vai diễn trở nên thành công bằng mọi giá’ với thái độ quyết tâm”.

Những chia sẻ của Song Hye Kyo đã gây sốt mạng xã hội xứ kim chi. Ảnh: Naver

Song Hye Kyo sinh năm 1981, chính thức bắt đầu các hoạt động nghệ thuật khi mới 16 tuổi. Sự nghiệp Song Hye Kyo nhanh chóng phát triển vượt bậc với những vai diễn để đời trong loạt phim truyền hình thành công vang dội như Trái Tim Mùa Thu, 1 Cho Tất Cả, Ngôi Nhà Hạnh Phúc, Ngọn Gió Đông Năm Ấy, Hậu Duệ Mặt Trời, The Glory,...

Song Hye Kyo giờ đây đã trở thành 1 trong những sao nữ dẫn đầu làn sóng Hallyu. Ảnh: X

Nguồn: Kbizoom