Lisa đã làm một việc từ năm 2024 để hôm nay khiến fan nở mày nở mặt, còn hơn cả BTS

BTS sắp trở lại với album ARIRANG và concert miễn phí hoành tráng ở Quảng trường Gwanghwamun, Seoul vào ngày 21/3. Buổi diễn này dự kiến thu hút 170.000 khán giả, khiến thành phố Seoul phải huy động lực lượng lớn để tổ chức, đảm bảo an ninh. Đích thân thị trường Oh Se Hoon đã chủ trì cuộc họp kiểm tra an toàn chung cho sự kiện trở lại của BTS vào sáng ngày 9/3 để xem xét kế hoạch quản lý an toàn. Các quan chức từ văn phòng quận, cảnh sát, sở cứu hỏa và các cơ quan liên quan đã tham dự cuộc họp.

Vào ngày diễn ra sự kiện, khoảng 3.400 nhân viên tại chỗ từ các văn phòng quận, các tập đoàn công cộng, sở cứu hỏa và các cơ quan khác sẽ được triển khai. Sở Cứu hỏa và Phòng chống Thảm họa Seoul sẽ huy động 99 xe cứu hỏa và 765 lính cứu hỏa, đây là đợt huy động lớn nhất từ trước đến nay cho một sự kiện kiểu này. Cảnh sát cũng sẽ triển khai thêm nhân lực và áp dụng “hệ thống quản lý đám đông kiểu sân vận động”, kiểm soát khu vực sự kiện theo từng giai đoạn từ vòng ngoài. Chính quyền cũng sẽ chuẩn bị cho các mối đe dọa khủng bố tiềm tàng liên quan đến xe cộ, chất nổ hoặc máy bay không người lái.

BTS sẽ tổ chức concert hoành tráng ở quảng trường Gwanghwamun, dự kiến thu hút 170.000 khán giả. Ảnh: Koreaboo

Địa điểm tổ chức hòa nhạc, các ga tàu điện ngầm gần đó và các khu vực dự kiến sẽ có đông người sẽ được chia thành các khu vực để theo dõi dòng người trong thời gian thực, đồng thời duy trì trật tự giao thông và cung cấp hỗ trợ y tế khẩn cấp và cứu hộ. Bắt đầu từ ngày trước buổi hòa nhạc, các cuộc tuần tra quanh Quảng trường Gwanghwamun và đại lộ Sejong sẽ được tăng cường. Thành phố sẽ phối hợp với cảnh sát để ngăn chặn việc dựng lều, chờ đợi qua đêm và xếp hàng dài, nhằm giảm thiểu tắc nghẽn giao thông cho người đi bộ. Các gánh hàng rong trái phép có thể cản trở lối đi cũng sẽ bị xử lý nghiêm khắc.

Việc kiểm tra an toàn các cơ sở vật chất xung quanh địa điểm tổ chức sự kiện cũng đang được tiến hành. Thành phố đã kiểm tra lan can, cầu thang, tượng điêu khắc và hệ thống thông gió, xác định 24 mối nguy tiềm ẩn như nguy cơ té ngã, sụp đổ hoặc lật đổ. Các cuộc kiểm tra bổ sung sẽ được thực hiện xung quanh Quảng trường Seoul và Sungnyemun trước khi sự kiện diễn ra.

Để nâng cao sự thuận tiện cho khách tham dự, số lượng nhà vệ sinh sẽ được tăng lên đáng kể. Tổng cộng 2.399 nhà vệ sinh, bao gồm nhà vệ sinh công cộng và nhà vệ sinh di động đã được bố trí xung quanh địa điểm tổ chức, và dự kiến sẽ mở rộng lên 2.535 nhà vệ sinh trước khi buổi hòa nhạc diễn ra.

Đích thân Thị trưởng Seoul chỉ đạo họp khẩn để đảm bảo an ninh cho sự kiện của BTS. Ảnh: Newsis

Việc hỗ trợ cho du khách quốc tế cũng sẽ được tăng cường. Thành phố sẽ phát hành cẩm nang du lịch điện tử bằng tiếng Hàn và tiếng Anh, và ứng dụng Smart Seoul Map sẽ cung cấp bản đồ đa ngôn ngữ hiển thị vị trí của nhà vệ sinh, quầy thông tin và trạm y tế tại chỗ. Tin nhắn cảnh báo khẩn cấp về điều tiết giao thông và thông tin an toàn cũng sẽ được gửi bằng tiếng Hàn và tiếng Anh vào ngày diễn ra sự kiện. Trung tâm cuộc gọi 120 Dasan sẽ mở rộng đội ngũ hỗ trợ đa ngôn ngữ bằng tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Việt và tiếng Mông Cổ để xử lý các yêu cầu khẩn cấp. Ngoài ra, 70 hướng dẫn viên du lịch sẽ vận hành các quầy thông tin di động xung quanh địa điểm tổ chức, và hơn 600 tình nguyện viên sẽ được huy động.

Tuy nhiên, quy mô hoành tráng của sự kiện cũng làm ảnh hưởng đến cuộc sống thường nhật của người dân. Vào ngày diễn ra sự kiện, các ga tàu điện ngầm gần đó như ga Gwanghwamun, ga City Hall và ga Gyeongbokgung sẽ tạm thời hoạt động không dừng (hành khách không thể xuống tàu), và một số lối vào ga sẽ bị đóng. Các ga lân cận khác, chẳng hạn như ga Euljiro 1, cũng có thể bỏ qua một số điểm dừng tùy thuộc vào tình hình đám đông. Xe buýt thành phố đi qua đại lộ Sejong, đường Sajik và đường Saemunan sẽ bỏ qua một số điểm dừng hoặc tạm thời đi đường vòng.

Bên cạnh đó, 1 số tòa nhà trong khu vực được yêu cầu đóng cửa hoàn toàn trong ngày 21/3 vì lý do an toàn. Việc ra vào của nhân viên sẽ bị hạn chế hoàn toàn vào ngày hôm đó, và các cơ sở thương mại bên trong tòa nhà cũng sẽ tạm ngừng hoạt động. Các doanh nghiệp nằm bên trong tòa nhà, bao gồm quán cà phê, tiệm bánh và nhà hàng, đã được thông báo phải tạm ngừng hoạt động nhưng không có biện pháp đền bù.

Người dân không chỉ phải đối phó với lượng người đổ về quá đông mà còn không thể sử dụng phương tiện giao thông công cộng ở những khu vực đó trong thời gian diễn ra sự kiện. Nhân lực và nguồn lực công cộng cũng được huy động cho công tác chuẩn bị, dẫn đến sự phản đối và bất mãn.

Phương tiện công cộng điều chỉnh hoạt động, các tòa nhà xung quanh phải đóng cửa trong ngày BTS biểu diễn. Ảnh: News1

Concert của BTS có quy mô hoành tráng nhưng gây ảnh hưởng đến nhịp sống thường nhật, hoạt động kinh doanh của cư dân, nên điều này đã gây tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội. Nhiều người lên tiếng chỉ trích, bày tỏ sự phẫn nộ, gọi HYBE và BTS là "những kẻ gây phiền toái ". Theo họ, BTS đang tiêu tốn quá nhiều tài nguyên công cộng, tiền thuế quốc gia, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Nhóm nên tổ chức concert ở 1 địa điểm hòa nhạc thay vì "làm ầm ĩ" như thể sự kiện quốc gia.

"Họ nhất thiết phải làm đến mức này sao?", "Không, họ hoàn toàn có thể tổ chức ở một địa điểm hòa nhạc. Sao họ lại làm ầm ĩ thế? Màn comeback của họ có phải là sự kiện quốc gia không?", "Mức độ phiền toái thật điên rồ. Cảm giác như thể họ lo lắng không thể lấp đầy sân vận động nên đang cố gắng huy động tiền thuế vậy", "Kẻ gây phiền toái huyền thoại", "Nhưng người nổi tiếng có gì đặc biệt chứ? Họ đang đầu tư bao nhiêu tiền công vào một sự kiện do một công ty tư nhân tổ chức vì lợi ích cá nhân?", "Sao họ lại làm thế? Họ hoàn toàn có thể biểu diễn ở một sân khấu hòa nhạc", "Họ điên rồi sao? Thành phố Seoul là của họ à?"... Khi sự kiện đến gần, phản ứng tiêu cực và dư luận bất lợi đang lên đến đỉnh điểm.

BTS bị chỉ trích vì tiêu tốn quá nhiều tài nguyên công cộng, tiền thuế quốc gia, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Ảnh: X

Đặc biệt, cư dân mạng còn so sánh hành động của BTS với Lisa (BLACKPINK). Vào năm 2024, Lisa đã quay MV Rockstar ở đường Yaowarat, Chinatown, Bangkok, Thái Lan. Việc quay phim diễn ra từ 2h đến 5h sáng, nhưng các doanh nghiệp trong khu vực đã phải đóng cửa sớm hơn bình thường.

Để bù đắp cho sự gián đoạn, Lisa đã chủ động chi trả cho mỗi chủ cửa hàng 20.000 baht (khoảng 16,5 triệu đồng). Số tiền này được cho là vượt quá mức lương trung bình hàng tháng ở Thái Lan, khiến nhiều người khen ngợi hành động này. Em út BLACKPINK cũng tặng 1.000 baht (khoảng 828 ngàn đồng) cho người đi bộ như một lời xin lỗi vì bất tiện do việc hạn chế đi lại trong khu vực gây ra.

Cư dân mạng Hàn Quốc tiếp tục so sánh Lisa với BTS và chỉ trích nhóm nhạc nhà HYBE Labels: "Lúc đầu khi xem tin tức, tôi nghĩ cô ấy chính là hiện thân của đẳng cấp thế giới", "Wow, Lisa ngầu kinh khủng. Đúng là đẳng cấp thế giới. Còn BTS thì đang làm gì vậy?", "Đây mới thực sự là đẳng cấp thế giới. BTS chẳng là gì so với họ", "Quả nhiên là khác hẳn so với BTS", "Quá khác biệt với cái nhóm gia lận và có kẻ say rượu lái xe", "Thế này mới là siêu sao chứ, BLACKPINK đúng là ở đẳng cấp khác", "Thật lòng mà nói, bộ họ nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc chỉ bằng một cái gật đầu đồng ý đơn giản thôi sao? Nhìn cái cách Lisa quan tâm chu đáo những người bị ảnh hưởng mà xem", "Tuyệt vời thế chứ. BTS còn chẳng thèm đền bù 1 ngày doanh thu chứ đừng nói là cả tháng", "Đây là chiến lược đôi bên cùng có lợi, không ai phải chịu thiệt cả"...

Trong lịch sử Kpop, hiếm có cuộc đối đầu nào vừa rực rỡ, vừa căng thẳng nhưng cũng đầy thú vị như mối quan hệ giữa BTS và BLACKPINK. Đây không đơn thuần là sự cạnh tranh giữa hai nhóm nhạc, mà là cuộc phân tranh giữa hai "đế chế" đại diện cho sức mạnh toàn cầu của làn sóng Hallyu.

BTS và BLACKPINK giống như hai mặt của một đồng tiền vàng: Một bên là nhóm nhạc nam vô tiền khoáng hậu với thông điệp tự chữa lành, một bên là nhóm nhạc nữ biểu tượng thời trang với phong cách Girl Crush đầy quyền lực. Họ liên tục xô đổ những kỷ lục của nhau trên YouTube, Billboard và những sân khấu quốc tế lớn nhất như Grammy hay Coachella. Trong mắt công chúng, họ là những "kỳ phùng địch thủ" đích thực – nơi mà thành công của nhóm này chính là động lực (và cũng là áp lực) để nhóm kia bước tiếp.

Nếu trên bảng xếp hạng là cuộc đua của các con số, thì trên mạng xã hội là "trận chiến" không khoan nhượng giữa hai cộng đồng người hâm mộ lớn nhất thế giới: ARMY và BLINK. Từng lượt view, từng chiếc cúp hay một lần lên bìa tạp chí cũng có thể trở thành "ngòi nổ" cho những cuộc tranh luận kéo dài. Sự trung thành tuyệt đối đôi khi khiến hai fandom này rơi vào trạng thái "không đội trời chung", sẵn sàng phản pháo mọi động thái nhỏ nhất từ phía đối phương để khẳng định vị thế "số 1" cho thần tượng mình

Tuy nhiên, trái ngược với sự nảy lửa của fan, mối quan hệ giữa các thành viên ngoài đời lại khiến nhiều người bất ngờ. Thay vì đối đầu, họ dành cho nhau sự tôn trọng của những người đứng cùng một đỉnh cao mà ít ai thấu hiểu được áp lực. Giữa họ tồn tại những tình bạn thân thiết như Lisa - J-Hope hay thậm chí là cả mối quan hệ hẹn hò giữa Jennie và V. Những "cú chạm" này cho thấy sau ánh hào quang, họ vẫn là những người trẻ có sự kết nối, đồng cảm và đôi khi là tình cảm riêng tư vượt ra ngoài khuôn khổ của những bảng xếp hạng khô khan.

Sự cạnh tranh giữa BTS và BLACKPINK thực chất là một điều may mắn cho Kpop, vì chính họ đã đẩy tiêu chuẩn của ngành công nghiệp này lên một tầm cao mới, vươn đến những đỉnh cao mới tại thị trường âm nhạc toàn cầu.