Nữ diễn viên phim giờ vàng xuất gia gieo duyên sau 4 lần đổ vỡ hôn nhân

Đào Hoàng Yến mới đây khiến nhiều khán giả chú ý khi chia sẻ hình ảnh xuống tóc trong chuyến xuất gia gieo duyên tại Ấn Độ. Hình ảnh nữ nghệ sĩ xuống tóc, gương mặt thanh thản, chắp tay niệm Phật đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.

Đào Hoàng Yến xuất gia gieo duyên tại Ấn Độ

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên chia sẻ những chiêm nghiệm sâu sắc về hành trình tâm linh của mình. Cô viết: "Mẹ Quan Âm dậy con trong lần xuất gia gieo duyên tại Ấn Độ: việc làm cần nhất trong kiếp sống được làm người là tu! Tha thiết tu hành, nếu không hết kiếp người không biết bao nhiêu kiếp nữa mới được làm người để được tu hành một cách trọn vẹn!

Con vô minh sâu đậm nên mãi mới được phước duyên này! Nguyện ước nhiều người được tin sâu Tam bảo tu hành theo chánh pháp, xa rời đau khổ sống đời bình an! Kỷ niệm dấu yêu của cuộc đời tôi - hình ảnh này thật thân thương! Đủ phước duyên lại mong có 1 lần nữa được quay lại quê hương của Phật".

Đào Hoàng Yến đã xuống tóc trong một khóa tu ngắn ngày tại Bồ Đề đạo tràng - nơi gắn liền với cuộc đời của Đức Phật. Đây là hình thức "xuất gia gieo duyên", giúp người tham gia trải nghiệm đời sống tu hành trong một khoảng thời gian nhất định để tĩnh tâm và chiêm nghiệm về cuộc sống.

Đào Hoàng Yến là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ

Sinh năm 1976 tại Hà Nội, Đào Hoàng Yến trưởng thành từ lớp đào tạo diễn viên khóa 2 của Nhà hát Tuổi Trẻ. Cô là gương mặt quen thuộc của nhiều bộ phim truyền hình như Đi qua bóng tối , Chủ tịch tỉnh , Giọt nước rơi và đặc biệt gây ấn tượng với khán giả qua vai cô Xuyến trong phim Về nhà đi con .

Nhờ lối diễn xuất cá tính và khả năng hóa thân vào những vai phụ nữ sắc sảo, thẳng thắn, nữ diễn viên nhiều năm liền góp mặt trong các bộ phim giờ vàng của VTV. Không chỉ gây chú ý trên màn ảnh, đời tư của cô cũng từng khiến dư luận quan tâm khi trải qua 4 cuộc hôn nhân với nhiều biến cố.

Được biết, Đào Hoàng Yến kết hôn lần đầu khi còn rất trẻ và có con gái đầu lòng. Tuy nhiên, hôn nhân sớm không kéo dài. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục trải qua nhiều cuộc hôn nhân khác nhưng đều không trọn vẹn. Những biến cố tình cảm khiến cô từng rơi vào khoảng thời gian khó khăn và suy nghĩ nhiều về cuộc sống.

Ở tuổi U50, sau nhiều thăng trầm, nữ diễn viên cho biết cô hướng tới cuộc sống bình an hơn, dành nhiều thời gian cho việc tu tập, thiện nguyện và chăm sóc gia đình. Ngoài nghệ thuật, cô còn kinh doanh và vẫn thỉnh thoảng tham gia các dự án phim truyền hình.