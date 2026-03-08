Trong khoảng 4 năm qua, Huỳnh Phương và Khả Như nhiều lần bị cư dân mạng "soi" loạt hint hẹn hò. Dù vậy, cả hai vẫn luôn giữ thái độ kín tiếng và chưa từng chính thức xác nhận mối quan hệ trước công chúng.

Đến sáng 8/3, Huỳnh Phương bất ngờ đăng tải đoạn clip ghi lại những khoảnh khắc thân thiết bên Khả Như. Đáng chú ý, nam diễn viên còn đính kèm dòng chú thích hài hước, trực tiếp gọi nữ nghệ sĩ là bạn gái: "Xin người yêu 5 triệu đi học edit và đây là thành quả. Chúc chị em trên toàn thế giới mãi luôn rực rỡ nhé".

Động thái này nhanh chóng khiến cộng đồng mạng xôn xao. Sau thời gian dài úp mở với hàng loạt dấu hiệu tình cảm, việc Huỳnh Phương công khai gọi Khả Như là "người yêu" được xem như lời xác nhận chính thức về mối quan hệ của cả hai.

Huỳnh Phương đăng tải clip bên Khả Như trong ngày 8/3. Nguồn: FBNV

Nam diễn viên còn thừa nhận cô chính là người yêu của mình. Nguồn: FBNV

Đầu tháng 1 vừa qua, Tiến Luật bất ngờ khiến dư luận xôn xao khi nhắc đến chuyện Khả Như sắp lên xe hoa ngay tại một sự kiện. Trong lúc giao lưu với khán giả tại rạp chiếu phim, nam diễn viên khiến nhiều người ngỡ ngàng khi buột miệng chia sẻ: "Tôi biết được là cuối năm nay Khả Như sẽ lấy chồng". Ngay sau đó, Thu Trang cũng nhanh chóng "phụ họa" bằng lời chúc mừng gửi tới đàn em.

Trước lời tiết lộ này, Khả Như có vài giây "đứng hình", lộ rõ vẻ bối rối trước khi nhanh chóng chuyển hướng câu chuyện sang các chi tiết liên quan đến bộ phim. Khi bị đồng nghiệp và khán giả liên tục trêu chọc, nữ diễn viên chỉ cười trừ, nói: "Ghẹo em, ghẹo em" để xua đi sự chú ý. Ít phút sau, Tiến Luật vội vàng lên tiếng "đính chính": Khả Như lấy chồng trong phim của Thu Trang.

Tuy nhiên, với loạt phản ứng của người trong cuộc, nhiều khán giả vẫn cho rằng nam diễn viên có thể đã lỡ lời, khiến chuyện vui của Khả Như được dự đoán là không còn xa.

Huỳnh Phương và Khả Như đã nhiều lần vướng nghi vấn tình cảm từ năm 2022. Ảnh: FBNV

Vừa qua, hình ảnh Khả Như bế một em bé khi đứng cạnh Huỳnh Phương bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội, làm dấy lên tin đồn cô đã sinh con đầu lòng. Trước những suy đoán này, nữ diễn viên nhanh chóng lên tiếng phủ nhận thông qua video đăng tải trên trang cá nhân.

Thực tế, tin đồn hẹn hò giữa Huỳnh Phương và Khả Như đã xuất hiện từ năm 2022 và đến nay vẫn chưa hạ nhiệt. Mỗi lần cùng xuất hiện tại các sự kiện giải trí hay trong những khoảnh khắc đời thường, cả hai thường xuyên sánh đôi, khiến cư dân mạng không khỏi "bán tín bán nghi". Đáng chú ý, nam diễn viên sinh năm 1992 từng bị bắt gặp đi ăn cùng gia đình Khả Như, làm dấy lên nghi vấn cặp đôi đã ra mắt hai bên và đang tính chuyện lâu dài.