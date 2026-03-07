Trong số những mỹ nhân Vbiz từng có dịp xuất hiện tại các sự kiện quốc tế, Tóc Tiên là một trong số ít gương mặt gây chú ý khi đứng chung khung hình với những ngôi sao hàng đầu thế giới. Không chỉ vậy, nữ ca sĩ còn từng có màn đọ sắc riêng với Lisa - thành viên nhóm BLACKPINK - khiến mạng xã hội rầm rộ bàn luận.

Thời điểm đó, hai mỹ nhân cùng xuất hiện tại một sự kiện của thương hiệu đình đám. Nếu Lisa mang đến hình ảnh sang trọng trong thiết kế kín kẽ, kết hợp kiểu tóc búi trông khá nền nã, thì Tóc Tiên lại gây ấn tượng với bộ váy cắt xẻ cực táo bạo. Với đường cong quyến rũ và thần thái tự tin, Tóc Tiên hoàn toàn không hề lép vế khi đặt cạnh ngôi sao toàn cầu như Lisa.

Khoảnh khắc cả hai đứng cạnh nhau nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Điều đáng chú ý là nhiều cư dân mạng thậm chí còn chấm thẳng 0 điểm - nhưng là 0 điểm nào để chê.

Lần đọ sắc gây sốt của Tóc Tiên với Lisa (BLACKPINK)

Dù đứng cạnh ngôi sao toàn cầu nhưng Tóc Tiên không hề lép vế

Gia nhập showbiz từ khi còn rất trẻ, Tóc Tiên dần xây dựng hình ảnh nghệ sĩ đa năng, vừa có khả năng ca hát, trình diễn sân khấu vừa gây ấn tượng bởi gu thời trang cá tính. Trong suốt nhiều năm hoạt động, Tóc Tiên thường xuyên được nhắc đến như một trong những biểu tượng gợi cảm của làng nhạc Việt.

Nữ ca sĩ sở hữu vóc dáng săn chắc, vòng eo thon cùng phong thái trình diễn tự tin. Chính vì vậy, cô không ngại thử nghiệm những thiết kế táo bạo, từ váy cắt xẻ đến các bộ trang phục sân khấu ôm sát khoe trọn hình thể. Mỗi lần xuất hiện, Tóc Tiên gần như luôn trở thành tâm điểm bởi thần thái quyến rũ và phong cách thời trang nổi bật.

Tóc Tiên nổi tiếng là nữ ca sĩ sở hữu nhan sắc và khí chất nóng bỏng

Xét về gu thời trang, Tóc Tiên là mỹ nhân thuộc top đầu ở Vbiz

Sau khi thẳng thắn chia sẻ chuyện ly hôn, nữ ca sĩ dường như ngày càng thoải mái hơn trong việc thể hiện cá tính và phong cách riêng. Thời gian gần đây, Tóc Tiên thử sức với nhiều kiểu trang phục gợi cảm như corset ôm sát, váy xẻ cao hay những chiếc crop top ngắn, khéo léo tôn lên vòng eo thon gọn, cơ bụng săn chắc cùng đôi chân dài thẳng tắp.

Bên cạnh những lời khen dành cho phong cách ngày càng bùng nổ, diện mạo thay đổi của Tóc Tiên cũng khiến cô đôi lần vướng nghi vấn can thiệp thẩm mỹ ở phần mũi. Tuy nhiên, trước những bàn tán này, không ít khán giả cho rằng vẻ ngoài hiện tại của nữ ca sĩ ngày càng sắc sảo và cuốn hút hơn.

Nhiều người nhận xét Tóc Tiên đang bước vào giai đoạn thăng hạng về nhan sắc, toát lên nét mặn mà, quyến rũ cùng thần thái slay rõ rệt, phù hợp với hình ảnh người phụ nữ hiện đại, tự tin và mạnh mẽ mà cô theo đuổi suốt thời gian qua.

Tóc Tiên ngày càng táo bạo hơn khi lựa chọn trang phục đi diễn

Body gợi cảm của nữ ca sĩ khiến không khí mỗi set diễn của Tóc Tiên thêm bùng nổ