Drama Park Bom với 2NE1 chưa dừng lại, tiếp tục có tình tiết mới cho dân tình chấm hóng

Vào ngày 3/3, Park Bom đã tung ra tâm thư chấn động, tố cáo người chị em cùng nhóm Dara dùng chất cấm, còn công ty giải trí YG Entertainment dùng cô làm kẻ chịu tội thay. Nữ ca sĩ đồng thời yêu cầu đồng đội chung nhóm CL không bắt tay với chủ tịch Yang Hyun Suk và nhà sản xuất âm nhạc Teddy che đậy sự thật, tung tin đồn thất thiệt cô sử dụng ma túy để bôi nhọ. Park Bom sau đó xóa bài đăng, còn Dara phủ nhận chuyện dùng ma túy, đồng thời bày tỏ sự lo ngại cho sức khỏe của Park Bom.

Tuy nhiên đến ngày 5/3, Park Bom lại tiếp tục đăng bức thư chấn động lên trang cá nhân cùng chú thích: “Gửi. Một bức thư gửi mọi người…”. Cùng với đó là hình ảnh selfie gương mặt kỳ dị, méo mó như mọi khi. Rồi nữ idol lại tiếp tục xóa đi bức thư gây tranh cãi này. Việc làm này đã làm dấy lên nhiều tranh cãi trên mạng xã hội.

Park Bom đăng lại bức thư gây tranh cãi cùng ảnh selfie kỳ dị. Ảnh: Instagram

Hành động của Park Bom càng làm leo thang lên drama nội bộ của 2NE1. Trên mạng xã hội, Dara đã bỏ theo dõi Park Bom. CL cũng làm điều tương tự. Hiện chỉ còn Minzy theo dõi Park Bom trên Instagram. Còn Park Bom bỏ hết theo dõi các chị em, chỉ còn theo dõi Lee Min Ho. Điều này khiến nhiều khán giả lo ngại cho tình chị em kéo dài hàng thập kỷ của 2NE1.

Trên Starnews, nhân vật A - một người thân cận nhất của Park Bom - chia sẻ: "Những gì Park Bom viết trong lá thư kia không phải là sự thật. Đó là một câu chuyện hoàn toàn vô căn cứ. Giữa các thành viên 2NE1 không hề có xích mích". A là người đã chăm sóc và túc trực bên Park Bom trong một thời gian dài, cho biết: "Người hâm mộ và công chúng chỉ tiếp cận sự việc qua báo chí nên đương nhiên có thể suy đoán 'phải chăng trong quá khứ đã từng xảy ra chuyện như vậy', nhưng điều đó hoàn toàn không có cơ sở".

Người này nhấn mạnh thêm: "Cô ấy chưa từng sử dụng ma túy. Cô ấy hầu như chỉ ở nhà, và những chuyện như vậy hoàn toàn không xảy ra". Theo A, Park Bom đã đưa ra những tuyên bố bốc đồng, vô căn cứ trong trạng thái tâm lý bất ổn. Trước đó, Park Bom từng thú nhận mình mắc chứng Rối loạn thiếu chú ý (ADD).

Một bộ phận công chúng thông cảm với tình trạng bệnh tật của Park Bom, mong cô có thể phục hồi cả về thể chất và tâm lý. Tuy nhiên, nhiều người khác cho rằng Park Bom cần phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Cô cần tập trung điều trị, tránh xa mạng xã hội thay vì liên tục gây ồn ào làm ảnh hưởng đến những người đồng nghiệp, khiến công chúng mệt mỏi và hoang mang.

Khán giả lo ngại tình chị em của 2NE1 đã tan tành

Park Bom sinh năm 1984, ra mắt cùng 2NE1 vào năm 2009. Bên cạnh hoạt động nhóm với 2NE1, "giọng ca vàng" này còn có sự nghiệp solo thành công với các bản hit You And I, Don't Cry. .. Tuy nhiên, vì bê bối mang thuốc cấm vào Hàn Quốc vào năm 2014, Park Bom bị tẩy chay diện rộng và 2NE1 phải tan rã. Ngoài ra, việc mắc căn bệnh ADD (Rối loạn thiếu chú ý) và sưng hạch bạch huyết và cũng làm ảnh hưởng đến sức khỏe và ngoại hình của Park Bom.

Sau nhiều năm ở ẩn, nữ ca sĩ đã tái xuất và cùng 2NE1 đi tour vòng quanh châu Á. Tuy nhiên, tên tuổi cô liên tục vướng vào những ồn ào bên lề như gọi Lee Min Ho là chồng, sử dụng filter bóp mặt kỳ dị, liên tục mở mới tài khoản Instagram... Đến nay, Park Bom đã rút khỏi các hoạt động của 2NE1 vì lý do sức khỏe.

Khán giả lo ngại cho tình trạng của Park Bom. Ảnh: Instagram

