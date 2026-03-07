Hình ảnh mới nhất của Công Vinh

Mới đây, cựu danh thủ Lê Công Vinh gây chú ý khi bất ngờ xuất hiện tại sự kiện công bố danh sách đề cử tại Giải thưởng Cống hiến lần thứ 20. Tại sự kiện, Công Vinh diện bộ vest đen lịch lãm, kết hợp sơ mi trắng và cà vạt tối màu. Phong cách chỉn chu giúp danh thủ toát lên vẻ ngoài trẻ trung, phong độ.

Đáng chú ý, diện mạo lần này của Công Vinh được nhận xét có phần khác so với những hình ảnh trước đây từng lan truyền trên mạng xã hội. Trước đó, cựu danh thủ từng gây chú ý với làn da sạm nắng trong một số hoạt động huấn luyện. Trong lần tái xuất tại sự kiện, làn da của ông xã Thuỷ Tiên trông sáng hơn, phong thái cũng gọn gàng và phong độ hơn khi xuất hiện trên thảm đỏ.

Công Vinh gây chú ý khi xuất hiện sự kiện mới đây

Công Vinh trông bảnh bao, trẻ trung hơn so với hình ảnh sạm nắng trước đó

Công Vinh từng gây chú ý với hình ảnh khá xuống sắc

Lê Công Vinh từng là một trong những tiền đạo nổi bật của bóng đá Việt Nam, ghi dấu ấn trong màu áo đội tuyển quốc gia cũng như nhiều câu lạc bộ trong và ngoài nước. Sau khi giải nghệ, anh chuyển hướng sang kinh doanh và dành nhiều thời gian cho cuộc sống cá nhân.

Hiện tại, cựu tuyển thủ trở lại với bóng đá bằng con đường huấn luyện. Anh còn được tín nhiệm giữ vai trò lớp trưởng của khóa học HLV chứng chỉ C do Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tổ chức - bước ngoặt đáng chú ý đánh dấu quá trình chuyển mình sau nhiều năm lùi về chăm sóc gia đình.

Công Vinh hiện chuyển hướng làm công tác huấn luyện bóng đá

Công Vinh - Thuỷ Tiên từng là một trong những cặp đôi được quan tâm nhất Vbiz. Từ mối tình kín tiếng ban đầu, cả hai dần công khai và tiến tới hôn nhân vào năm 2014. Suốt nhiều năm chung sống, họ trải qua không ít sóng gió, từ áp lực dư luận đến những tranh cãi liên quan đến đời sống cá nhân. Dù vậy, cả hai thường chọn cách giữ im lặng, ít lên tiếng phân trần, tập trung cho gia đình và con gái.

Hiện tại, cặp đôi đang sinh sống trong căn biệt thự rộng rãi ở Quận 7 (TP.HCM) cùng con gái. Sau những biến cố liên quan đến câu chuyện từ thiện, vợ chồng Thuỷ Tiên dường như thu mình lại nhiều hơn. Thuỷ Tiên ít chia sẻ đời sống riêng tư, ít công bố dự án nghệ thuật mới và dành phần lớn thời gian cho gia đình. Những khoảnh khắc ít ỏi mà người hâm mộ nhìn thấy là hình ảnh nữ ca sĩ trong các chuyến tu tập, đi chùa. Các hoạt động này cho thấy Thuỷ Tiên ưu tiên tìm sự bình an và cân bằng thay vì chạy theo lịch trình biểu diễn dày đặc như trước.