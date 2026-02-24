Cảnh sát đột kích khách sạn, bắt khẩn cấp nam ca sĩ tàng trữ chất cấm

Chiều 24/2, tờ Koreaboo đưa tin, nam ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc Chancellor vừa bị bắt khẩn cấp với cáo buộc tàng trữ chất cấm và vi phạm Đạo luật kiểm soát ma túy tại 1 khách sạn ở Nhật Bản. Được biết, cảnh sát đã đột kích khách sạn - nơi lưu trú của Chancellor, CEO JAKOPS cùng 2 nhân viên của công ty giải trí hàng đầu xứ sở hoa anh đào Avex, và phát hiện được 4 gói cocain và 1 gói cần sa tại phòng của họ. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ cả 4 cá nhân nói trên. Hiện cảnh sát đang tích cực điều tra làm rõ về cách thức tiếp nhận và nguồn gốc của số chất cấm bị thu giữ.

Theo nguồn tin, vụ bắt giữ xảy ra ngay sau khi Chancellor trở về từ concert của nhóm nhạc nữ đình đám XG diễn ra ở Nagoya mới đây. CEO JAKOPS là ông bầu của XG, trong khi Chancellor là nhà sản xuất hoạt động dưới trướng công ty do JAKOPS thành lập.

Chancellor vừa bị bắt giữ khẩn cấp với cáo buộc tàng trữ chất cấm tại Nhật Bản. Ảnh: Koreaboo

Nam ca sĩ kiêm CEO JAKOPS - người đứng đằng sau thành công của nhóm nhạc nữ XG - cũng bị bắt cùng với Chancellor. Ảnh: X

Tới chiều 24/2, cảnh sát Nhật Bản cũng vừa thông báo thêm về vụ việc. Theo đó, cơ quan chức năng đã tiếp nhận nguồn tin ẩn danh liên quan đến nghi vấn sử dụng cocain và cần sa từ trước. Ngay sau đó, cảnh sát đã nhanh chóng mở 1 cuộc điều tra nội bộ trong khoảng 1 năm trước khi chính thức tiến hành cuộc khám xét bất ngờ mới đây.

Thông tin Chancellor bị bắt khẩn cấp khiến công chúng xứ Hàn rúng động, bởi lẽ anh vừa mới lên chức bố cách đây hơn 3 tháng.

Chancellor là ca sĩ kiêm nhạc sĩ và nhà sản xuất tốt nghiệp từ trường âm nhạc hàng đầu thế giới Berklee College of Music. Anh là thành viên của bộ đôi tạo hit làm khuynh đảo làng nhạc xứ kim chi Duble Sidekick, từng hợp tác với các ca sĩ solo và nhóm hàng đầu Kpop.

Nam ca sĩ kết hôn với nữ tiếp viên hàng không kém 3 tuổi hồi năm 2022. Cặp đôi vỡ òa chào đón con gái đầu lòng hồi cuối năm ngoái trong niềm hạnh phúc của 2 bên gia đình. Tới nay, Chancellor gặp biến cố lớn nhất sự nghiệp và đang đứng trước nguy cơ "thân bại danh liệt".

Chancellor vừa đón con gái đầu lòng chào đời cách đây không lâu. Ảnh: X

Nguồn: Koreaboo