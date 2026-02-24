Đám cưới lạ của cặp sao Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi: Bạn trai chú rể lộ diện, òa khóc trên sân khấu lụy tình?

Sáng 24/2, tờ Tenasia cho hay, 1 chi tiết lạ trong hôn lễ riêng tư của cặp đôi diễn viên Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi Gong Min Jeong - Jang Jae Ho bỗng trở thành đề tài gây bàn tán sôi nổi trong thời gian qua. Nguồn tin hé lộ, trong đám cưới ngày hôm đó, nam diễn viên Joo Jong Hyuk đã bật khóc nức nở ngay trên sân khấu khi đọc lời chúc mừng tới cô dâu chú rể. Từ đây, nghi vấn Joo Jong Hyuk từng hẹn hò đồng tính với chú rể Jang Jae Ho đã xuất hiện rầm rộ khắp cõi mạng xứ củ sâm.

Chưa dừng lại ở đó, 1 bộ phận công chúng còn suy đoán rằng Joo Jong Hyuk khóc như mưa do lụy tình với bạn trai tin đồn, cảm thấy tiếc nuối khi phải chứng kiến đối phương đi lấy vợ. Được biết, tin đồn như vậy rộ lên xuất phát từ việc Joo Jong Hyuk - Jang Jae Ho từng có khoảng thời gian sống chung nhà với nhau.

Nguồn tin của truyền thông Hàn Quốc cho biết, Joo Jong Hyuk (ảnh trên) đã tới dự hôn lễ Jang Jae Ho - Gong Min Jeong và còn trào nước mắt ngay trên sân khấu. Ảnh: X

Tới nay khi làm khách mời trên chương trình Whenever Possible (đài SBS) vừa lên sóng hôm 23/2, Joo Jong Hyuk mới chính thức lên tiếng làm rõ về thông tin òa khóc nức nở trong hôn lễ của Jang Jae Ho. Joo Jong Hyuk thừa nhận mình đã rơi nước mắt nhưng mạnh mẽ bác bỏ nghi vấn từng hẹn hò, yêu đương với chú rể. Trên sóng truyền hình, tài tử họ Joo nhấn mạnh, anh với Jang Jae Ho chỉ có mối quan hệ bạn bè thân thiết, đồng thời khẳng định mình khóc vì thấy xúc động xen lẫn mừng rỡ khi thấy bạn chí cốt sắp thành chồng người ta: "Tôi từng sống cùng anh Jae Ho suốt 7 năm trời rồi mà. Chúng tôi cực thân nhau, vậy nên khi đọc bài phát biểu chúc mừng tại hôn lễ anh ấy, tôi đã không thể kìm được nước mắt".

Joo Jong Hyuk vừa lên tiếng bác bỏ thông tin từng hẹn hò đồng tính với Jang Jae Ho và khóc lóc lụy tình trong đám cưới của bạn trai tin đồn. Ảnh: Naver

Ngoài ra, Gong Min Jeong (bà xã Jang Jae Ho) cho biết thêm, Joo Jong Hyuk đóng vai trò như ông mai giúp vợ chồng cô đến được với nhau: "Tôi và Jae Ho vốn là bạn từ trước khi quay phim Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi. Anh ấy vốn là người bạn trong nhóm chơi chung gồm có cả Joo Jong Hyuk nữa. Tôi và Jong Hyuk vốn thân thiết với nhau như chị em ruột trong nhà, còn anh Jae Ho lại là bạn cùng phòng với cậu ấy suốt 7 năm trời. Thông qua Jong Hyuk, tôi và ông xã tình cờ gặp gỡ và trở thành bạn bè rồi sau này tiến tới hôn nhân".

Gong Min Jeong khẳng định Joo Jong Hyuk là ông mai giúp cô hẹn hò với ông xã Jang Jae Ho. Ảnh: Naver

Joo Jong Hyuk trở nên nổi tiếng với khán giả của làn sóng Hallyu qua loạt bộ phim ăn khách như Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo, Yumi’s Cells, D.P., Confidence Queen, Tempest,...

Trong khi đó, Gong Min Jeong sinh năm 1986, có hơn 12 năm kinh nghiệm diễn xuất. Cô từng gây chú ý với màn diễn xuất ấn tượng trong Hometown Cha-Cha-Cha, Familar Wife, Temperature of Love, The Beauty Inside, Kim Ji Young 1982... Còn Jang Jae Ho cũng sinh năm 1986, từng diễn xuất trong Chief of Staff, Nobody Knows, Waves, Waves, 20th Century Boy and Girl...

Joo Jong Hyuk ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng. Ảnh: Naver

Gong Min Jeong và Jang Jae Ho lỡ dở tình duyên trong Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi, nhưng ngoài đời họ lại kết đôi vợ chồng. Ảnh: X

Nguồn: Tenasia