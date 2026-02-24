Nói tới Cao Vân Tường, khán giả thường nghĩ ngay tới chồng cũ bạc tình, lén "ăn nem" khi sang nước ngoài và còn vướng vào vòng lao lý của "ngọc nữ" Đổng Tuyền. Mới đây, giới truyền thông đã hé lộ tình hình của Cao Vân Tường và khiến dân tình phải ngỡ ngàng không thôi. Chẳng ai ngờ được nam diễn viên từng "dát" hàng hiệu đầy người lại rơi vào cảnh khốn cùng, thay đổi đến chóng mặt so với trước đây.

Trong những ngày đầu năm mới, Cao Vân Tường đã xuất hiện tại cửa hàng bán quần áo secondhand ở Thiên Tân (Trung Quốc) với số tiền mừng tuổi 100 NDT (377.000 đồng) nhận được từ bố. Nam diễn viên không ngại mặc thử những bộ trang phục cũ dính dầu mỡ và cuối cùng "chốt" được 3 chiếc áo với giá tổng cộng là 80 NDT (302.000 đồng) sau màn mặc cả giá cực khét.

Theo trang QQ, trước đó, Cao Vân Tường từng bị bắt gặp đến một tiệm cắt tóc nhỏ, chi 20 NDT (75.000 đồng) để có tạo hình mới đón Tết. Ngoài ra, nam diễn viên còn trêu chọc rằng bản thân muốn đổi nghề làm thợ cắt tóc để kiếm sống. Điều này khiến dân tình vô cùng ngạc nhiên, không thể ngờ rằng ngôi sao đình đám một thời lại túng quẫn đến vậy. Nhiều người cho rằng chồng cũ Đổng Tuyền đang phải sống khổ sở, nợ nần vì phải bồi thường hợp đồng sau khi sụp đổ hình tượng vì bê bối đời tư.

Cao Vân Tường ngày ấy - bây giờ (Ảnh: QQ).

Nam diễn viên đi mua quần áo secondhand và còn phải kỳ kèo mặc cả từng đồng (Ảnh: QQ).

(Ảnh: QQ).

Năm 2018, showbiz Trung Quốc chấn động trước vụ việc nam diễn viên Cao Vân Tường bị bắt vì cáo buộc cưỡng dâm tập thể ở Australia. Lúc này, nữ diễn viên Đổng Tuyền trở thành cô vợ đáng thương nhất Cbiz, dù bị phản bội vẫn sẵn sàng tạm gác công việc, mất nhiều công sức và tiền bạc hỗ trợ cho chồng.

Cứ ngỡ nữ diễn viên sẽ "ngậm bồ hòn làm ngọt" thì thật bất ngờ, hơn 1 năm sau khi Cao Vân Tường bị bắt, Đổng Tuyền cuối cùng cũng "sáng mắt ra". Cô đệ đơn ly hôn và cho biết mình chưa từng có suy nghĩ tha thứ. Dù vậy, cô vẫn hết lòng hết dạ vì tình nghĩa còn sót lại với chồng và trách nhiệm chăm sóc cha mẹ chồng tuổi cao sức yếu khi con trai họ vướng vòng lao lý.

Về phía Cao Vân Tường, anh được phán vô tội do không đủ bằng chứng và trở về Trung Quốc vào tháng 2/2020. Dù vậy, nam diễn viên bị tẩy chay toàn diện, không còn cửa quay trở lại Cbiz. Theo một số nguồn tin, Cao Vân Tường đã bí mật tái hôn, sinh con sau khi bị đuổi khỏi showbiz.

Cao Vân Tường là một diễn viên có tài có sắc của Cbiz nhưng lại có lối sống lệch chuẩn, phản bội vợ và bị cáo buộc cưỡng dâm tập thể (Ảnh: Sina).

Trong thời gian Cao Vân Tường bị bắt giữ điều tra và hầu tòa, Đổng Tuyền đã hết lòng hết dạ chăm lo cho anh. Tuy nhiên sau cùng, nàng ngọc nữ vẫn không tha thứ cho kẻ phụ bạc (Ảnh: QQ).

Nguồn: QQ