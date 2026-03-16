Tình cũ Jennie (BLACKPINK) và nữ ca sĩ Kpop Demon Hunters bị phân biệt chủng tộc ngay trên sân khấu nhận giải Oscar 2026?

Lễ trao giải Oscar 2026 chính là sự kiện chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội trong ngày 16/3. Bên cạnh màn khoe sắc của dàn sao, những lùm xùm bên lề lễ trao giải điện ảnh uy tín nhất hành tinh cũng nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Tới trưa 16/3, tờ Osen đưa tin, ban tổ chức Oscar vừa bị tố phân biệt chủng tộc với nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ gốc Hàn Lee Jae và "ông trùm Kpop" Teddy (tình cũ của Jennie nhóm BLACKPINK) ngay trên sân khấu lễ trao giải. Được biết, Lee Jae là cựu thực tập sinh SM, nổi tiếng khắp thế giới khi tham gia sáng tác và thể hiện bản hit Golden (OST phim hoạt hình Kpop Demon Hunters) - ca khúc vừa thắng giải Bài hát nhạc phim hay nhất tại Oscar 2026.

Trên sân khấu nhận giải Bài hát nhạc phim hay nhất tại Oscar mới đây, Lee Jae đã có bài phát biểu đầy cảm xúc: “Cảm ơn tất cả mọi người. Vô cùng biết ơn Viện Hàn lâm vì đã trao cho chúng tôi giải thưởng tuyệt vời này. Lúc nhỏ, nhiều người thường trêu chọc tôi vì sở thích nghe Kpop, nhưng giờ đây tất cả mọi người đều đang hát theo những ca khúc này rồi. Giống như lời bài hát Golden, giải thưởng này đã phản ánh sự thành công và kiên cường. Tôi vô cùng biết ơn tất cả những thành viên trong ekip đã sát cánh bên mình. Cảm ơn Netflix”.

Đáng nói, trong khi Lee Jae vẫn còn đang phát biểu nhận giải, tiếng nhạc hiệu bỗng dưng nổi lên - đây vốn là dấu hiệu quen thuộc nhằm thông báo bài phát biểu kết thúc. Mặc dù Lee Jae ra hiệu muốn được hoàn thành nốt bài phát biểu nhận giải song âm nhạc vẫn không dừng lại, buộc cô cùng các thành viên trong ekip (gồm Teddy) phải sớm kết thúc màn chia sẻ cảm nghĩ trên sân khấu.

Lee Jae cùng ekip sản xuất Golden bị cắt ngang bài phát biểu nhận giải ngay trên sân khấu Oscar. Ảnh: Naver

Lee Jae có màn trình diễn đầy cảm xúc trên sân khấu Oscar năm nay. Ảnh: Nate

Những nhạc sĩ cùng đóng góp vào thành công của Golden gồm Teddy, IDO, 24 và Mark Lee cũng tề tựu đông đủ trên sân khấu nhưng không có cơ hội được chia sẻ cảm nghĩ trong thời khắc nhận giải thưởng cao quý.

Theo Osen tiết lộ, bài phát biểu nhận giải ở hạng mục phim ngắn cũng được dành nhiều thời gian hơn đáng kể so với Lee Jae ở hạng mục nhạc phim.

Từ những dấu hiệu kể trên, truyền thông xứ kim chi đặt ra nghi vấn ban tổ chức Oscar đã phân biệt chủng tộc đối với Lee Jae và ekip gốc Hàn đứng đằng sau thành công của bản hit Golden.

"Ông trùm Kpop" Teddy cũng không có cơ hội được phát biểu nhận giải trên sân khấu Oscar mới đây. Ảnh: Naver

Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều netizen xứ củ sâm hiện phản ứng vô cùng gay gắt với ban tổ chức Oscar giữa lùm xùm phân biệt đối xử: “Đây có phải là sự phân biệt chủng tộc đối với người gốc Á hay không?”, “Ekip chỉ đang đọc những lời tri ân đã được chuẩn bị từ trước thôi. Tại sao không cho họ thêm 1 chút thời gian?”, “Đây rõ ràng là đang phân biệt chủng tộc rồi còn gì nữa”, “Nhìn biểu cảm của Lee Jae mới đáng thương làm sao” ,…

Công chúng bức xúc khi Lee Jae - Teddy bị phân biệt chủng tộc tại Oscar năm nay. Ảnh: X

Nguồn: Kbzioom