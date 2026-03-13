Jennie (BLACKPINK) nhận phản ứng dữ dội khi đăng ảnh giơ ngón tay giữa lên MXH

(Ảnh: Jennie)

Gần đây, Jennie đã đăng tải một số bức ảnh từ buổi trình diễn thời trang cao cấp mà cô tham dự với tư cách đại sứ. Trong ảnh, cô mặc áo bra đen và quần short kết hợp với váy lưới xuyên thấu, thu hút sự chú ý với lựa chọn thời trang táo bạo của mình.

Tuy nhiên, một bức ảnh tự chụp trước gương đã nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi, khi Jennie bị bắt gặp giơ ngón tay giữa trong ảnh. Bài đăng đã thu hút sự chú ý đáng kể trên mạng, đặc biệt là vì nó được chia sẻ chỉ một ngày sau khi công ty quản lý của cô tuyên bố sẽ có hành động pháp lý mạnh mẽ chống lại các hành vi xâm phạm quyền riêng tư và tin đồn ác ý nhắm vào nữ nghệ sĩ.

Một số cư dân mạng cho rằng cử chỉ này là một thông điệp nhắm vào những người hâm mộ quá khích và những người bán lại hàng, những người gần đây đã bị bắt gặp tiếp cận Jennie một cách hung hăng ở nơi công cộng.

Trước đó, các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy Jennie bị vây quanh bởi những người xin chữ ký khi cô ở Paris. Trong đoạn phim, có thể nghe thấy cô ấy yêu cầu những người xung quanh tôn trọng quyền riêng tư của mình. Sau sự việc, công ty quản lý của Jennie, OA Entertainment, đã đưa ra tuyên bố vào ngày 9 tháng 3 (giờ địa phương), cảnh báo sẽ có hành động pháp lý đối với những cá nhân lan truyền tin đồn sai sự thật hoặc xâm phạm đời tư của nữ nghệ sĩ.

Công ty cho biết những bài đăng ác ý và suy đoán vô căn cứ về Jennie đã lan truyền trên các cộng đồng trực tuyến và mạng xã hội, gây tổn hại đến danh tiếng của cô. Họ cũng nhấn mạnh rằng các hành vi như theo dõi di chuyển hoặc làm gián đoạn thời gian riêng tư của cô sẽ bị xử lý nghiêm khắc.

Do đó, bài đăng gần đây của Jennie trên mạng xã hội đã làm dấy lên nhiều suy đoán trong cộng đồng người hâm mộ về việc liệu hành động đó có phải là một phản hồi ngầm đối với những sự việc trên hay không. Bất chấp những tranh cãi, những bức ảnh vẫn tiếp tục thu hút sự chú ý trên mạng.