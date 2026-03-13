Theo tờ Sohu, vào đêm muộn ngày 12/3, cả showbiz Trung Quốc đã chấn động khi nhìn thấy tài khoản có tích xanh của nữ diễn viên Vương Hạc Nhuận để lại bình luận chê bai ngọc nữ Vương Ngọc văn dưới bài đăng về bộ phim Thứ Đường của 1 blogger giải trí. "Trong quá sưng, quá ngốc, thực sự chẳng có chút linh khí nào của mỹ nhân cổ trang", tài khoản của Vương Hạc Nhuận bình phẩm.

Ngay lập tức, hành động công khai nói xấu đồng nghiệp trong giới của Vương Hạc Nhuận gây dậy sóng MXH, vào top tìm kiếm nóng trên Weibo. Nhiều khán giả chỉ trích Vương Hạc Nhuận xấu tính, đối kỵ với Vương Ngọc Văn, tính dùng nick phụ để "dìm" đồng nghiệp nhưng lại quên đổi tài khoản.

Dân tình dậy sóng với bình luận chê bai tạo hình cổ trang của Vương Ngọc Văn đến từ tài khoản chính chủ của Vương Hạc Nhuận. Ảnh: Sina.

Công chúng Trung Quốc cũng "đào" lại ồn ào Vương Hạc Nhuận từng bị tố mắc bệnh ngôi sao, yêu sách gây sốc bắt đoàn phim phải vận chuyển bằng sức người tới 140 thùng nước khoáng để cho cô đóng cảnh tắm vốn chỉ lên hình vài giây ngắn ngủi vào năm 2017. Vụ việc này từng khiến khán giả vô cùng phẫn nộ, đặt cho nữ diễn viên biệt danh là "yêu nữ nước khoáng".

Sau khi vướng tranh cãi nói xấu, chê bai đồng nghiệp, Vương Hạc Nhuận và studio đã đăng bài xin lỗi Vương Ngọc Văn. Nữ diễn viên cũng cho biết bản thân không phải là người đăng tải bình luận gây sốc, mà sự thật là 1 nhân viên lấy tài khoản của cô để thực hiện hành vi không phù hợp. Dù vậy, làn sòng chỉ trích Vương Hạc Nhuận vẫn không dừng lại. Nhiều người nghi vấn mỹ nhân này và ekip của mình chiêu trò, cố tình bình phẩm kém duyên về Vương Ngọc Văn để gây chuyện thị phi, giúp bản thân được chú ý.

Nữ diễn viên từng bị tố bắt đoàn phim phải vận chuyển bằng sức người tới 140 thùng nước khoáng để cho mình đóng cảnh tắm. Ảnh: Sohu.

Trong drama mới nhất, Vương Hạc Nhuận lên tiếng xin lỗi Vương Ngọc Văn, đồng thời giải thích rằng nhân viên đã sử dụng tài khoản của cô đăng tải các bình luận không phù hợp. Ảnh: Sina.

Vương Hạc Nhuận sinh năm 1994, từng góp mặt trong nhiều dự án lớn như Diên Hy Công Lược, Phù Dao Hoàng Hậu, Minh Lan Truyện, Trường An 12 Canh Giờ, Lương Sinh Liệu Đôi Ta Có Thể Ngừng Đau Thương, Cáp Nhĩ Tân 1944..., nhưng vẫn chẳng được khán giả nhớ tên, sự nghiệp nhạt nhòa.

Vương Hạc Nhuận đóng nhiều phim, nhưng sự nghiệp vẫn chìm nghỉm. Ảnh: Weibo.

Nguồn: Sina, Sohu