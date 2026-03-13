Những năm gần đây, Tiểu Vy quyết tâm lấn sân sang điện ảnh, gây chú ý nhất có lẽ là sự góp mặt liên tiếp của cô trong 3 bộ phim trăm tỷ của Trấn Thành. Bộ phim đầu tiên đánh dấu sự xuất hiện của Tiểu Vy trong "vũ trụ điện ảnh Trấn Thành" là Mai. Trong tác phẩm đạt doanh thu cao nhất của Trấn Thành (551 tỷ đồng), Tiểu Vy đóng cameo - vai người vợ trẻ, xinh đẹp và hồn nhiên của Dương (Tuấn Trần thủ vai). Dù thời lượng không nhiều nhưng sự xuất hiện của Hoa hậu Việt Nam 2018 vẫn khiến khán giả chú ý nhờ ngoại hình nổi bật và nét diễn tự nhiên đúng tính cách "ỏn ẻn" của nhân vật.

Đến Bộ Tứ Báo Thủ (doanh thu 332 tỷ đồng), Tiểu Vy chính thức có vai diễn lớn hơn khi đảm nhận một trong những nhân vật chính. Đây cũng là cột mốc cho thấy nàng hậu bắt đầu bước sang giai đoạn mới trong sự nghiệp, không còn chỉ là một khách mời thoáng qua mà đã tham gia sâu hơn vào câu chuyện của bộ phim. Và mới nhất, Tiểu Vy tiếp tục góp mặt trong Thỏ Ơi!! (doanh thu 441 tỷ đồng - tính đến chiều 12/3). Một lần nữa, cô xuất hiện với vai cameo - vai khách mời trong talkshow của Chị Bờ Vai - nhưng đủ để khán giả nhận ra sự trưởng thành trong diễn xuất của cô.

Tiểu Vy được Trấn Thành ưu ái cho xuất hiện trong 3 bộ phim liên tiếp

Tất nhiên, hành trình lấn sân sang điện ảnh của nàng hậu cũng không thiếu những ý kiến trái chiều. Một số khán giả cho rằng Tiểu Vy vẫn cần thêm thời gian để trau dồi khả năng diễn xuất. Tuy nhiên, điều mà gần như không ai phủ nhận chính là nhan sắc nổi bật của cô. Trong mỗi lần xuất hiện trên màn ảnh, Tiểu Vy đều gây chú ý nhờ gương mặt hài hòa, thần thái sang trọng và vóc dáng chuẩn.

Trần Tiểu Vy sinh năm 2000, quê ở Hội An, Quảng Nam. Năm 2018, cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam và trở thành một trong những hoa hậu trẻ nhất lịch sử cuộc thi. Ngay từ thời điểm đăng quang, Tiểu Vy đã gây chú ý mạnh nhờ nhan sắc nổi bật với đường nét hài hòa, gương mặt thanh tú và nụ cười rạng rỡ.

Sau khi đăng quang, Tiểu Vy đại diện Việt Nam tham gia Miss World 2018 và lọt vào Top 30 chung cuộc. Tại cuộc thi này, cô còn ghi dấu ấn ở nhiều phần thi phụ, cho thấy hình ảnh một hoa hậu trẻ trung, năng động và tự tin trên sân khấu quốc tế.

Tiểu Vy năm 18 tuổi, đăng quang Hoa hậu Việt Nam

Cô lọt top 30 chung cuộc tại Miss World cùng năm

Kể từ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018, Tiểu Vy nhanh chóng trở thành một trong những mỹ nhân được nhắc đến nhiều nhất trong làng sắc đẹp. Nàng hậu liên tục được công chúng ưu ái gọi bằng những danh xưng ấn tượng như "Hoa hậu đẹp nhất Việt Nam" hay "Hoa hậu của các Hoa hậu". Năm 2022, Tiểu Vy còn hai lần được xướng tên ở hạng mục Best Face - Gương mặt của năm, cho thấy sức hút đặc biệt của nhan sắc này trong mắt giới chuyên môn lẫn khán giả.

Không chỉ gây chú ý trong nước, Tiểu Vy còn được chuyên trang sắc đẹp quốc tế Global Beauties đưa vào danh sách Top 50 Miss Grand Slam 2018 - bảng xếp hạng nhằm tìm ra cô gái đẹp nhất thế giới trong năm. Điều đáng nói là nàng hậu vẫn góp mặt trong danh sách này dù không sở hữu danh hiệu quốc tế nào.

Nhan sắc của Tiểu Vy được nhận xét mang sự giao thoa giữa nét hiện đại và vẻ đẹp Á Đông truyền thống. Gương mặt sắc sảo, ánh mắt cuốn hút cùng khuôn miệng thanh tú giúp cô tạo nên tổng thể hài hòa và dễ nhận diện. Chính vì vậy, trong một lần nhận xét về nàng hậu, bà Phạm Kim Dung từng dành lời khen đặc biệt khi gọi Tiểu Vy là nhan sắc ngàn năm có một.

Tiểu Vy sở hữu đường nét thanh thoát

Nhan sắc của Tiểu Vy được nhận xét mang sự giao thoa giữa nét hiện đại và vẻ đẹp Á Đông truyền thống

Ảnh thẻ đạt điểm 10 của nàng hậu gen Z

Nhiều người còn nhận xét mặt mộc Tiểu Vy còn đẹp hơn trang điểm vì nét nào ra nét đó

Sau 8 năm đăng quang, Tiểu Vy vẫn giữ được sức hút trong showbi. Nhờ sắc vóc nổi bật, cô được nhiều nhà thiết kế "chọn mặt gửi vàng" cho các show thời trang. Ngoài ra, nàng hậu cũng tham gia đóng MV hay các TVC quảng cáo, thậm chí lấn sân sang điện ảnh trong thời gian gần đây.

Visual như nữ thần gây bão mạng của Tiểu Vy trong fan concert của Hoà Minzy