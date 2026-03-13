Sau 10 năm yêu đương, Tóc Tiên và Touliver thông báo dừng lại vào giữa tháng 1/2026. Hậu đường ai nấy đi, cả hai vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, hỗ trợ nhau trong công việc và cuộc sống. Mới đây, cư dân mạng phát hiện ra nữ ca sĩ đăng tải hình ảnh bên trong căn biệt thự từng chung sống với Touliver. Khoảnh khắc này đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm bàn tán trên mạng xã hội.

Trong group chat ở Instagram với fan, Tóc Tiên lên tiếng chia sẻ về định hướng quan trọng của bản thân trong thời gian tới. Nữ ca sĩ 8x cho biết sẽ không đăng ký đi thi mà tập trung vào các dự án âm nhạc phù hợp. Tóc Tiên viết: "Bé chỉ ở Việt Nam tập trung hết sức cho âm nhạc và các dự án phù hợp. Bé không còn sức đi thi thố gì nữa đâu ạ. Bé chỉ còn sức làm nhạc làm nhạc và làm nhạc".

Thời gian gần đây, Tóc Tiên vướng nghi vấn sang Trung Quốc ghi hình show đình đám Tỷ tỷ đạp gió 2026. Động thái này của nữ ca sĩ 8x được cho là phủ nhận hoàn toàn thông tin này.

Tóc Tiên cho biết muốn dành trọn thời gian cho việc sáng tạo, sản xuất và phát triển các sản phẩm nghệ thuật. Ảnh: IGNV

Vừa qua, cư dân mạng soi ra cô check-in tại căn biệt thự từng chung sống với chồng cũ Touliver. Ảnh: FBNV

Sau ly hôn, Tóc Tiên hiện dành phần lớn thời gian cho công việc và cuộc sống cá nhân. Nữ ca sĩ xuất hiện với hình ảnh độc lập, đồng thời thoải mái chia sẻ về không gian sống mới của mình. Tuy vậy, cô vẫn giữ sự kín tiếng khi nhắc đến những vấn đề riêng tư.

Tóc Tiên từng chia sẻ về hình ảnh xuất hiện bên chồng cũ: "Sau khi dừng lại, chúng tôi còn khá nhiều vấn đề cần được giải quyết đồng lòng nhanh gọn để mỗi người có thể bước tiếp con đường riêng. Và quan trọng hơn hết, chúng tôi cư xử với nhau hoàn toàn bình thường như anh em bạn bè".

Tóc Tiên và Touliver thông báo ly hôn vào khoảng giữa tháng 1 vừa qua. Ảnh: FBNV

Sau khi đường ai nấy đi, cặp đôi vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, hỗ trợ nhau trong công việc. Ảnh: FBNV

Tóc Tiên và Touliver nảy sinh tình cảm khi cùng góp mặt trong một chương trình âm nhạc. Giai đoạn đầu yêu nhau, cả hai khá kín tiếng về đời tư, chỉ sau khi kết hôn mới cởi mở hơn trong việc chia sẻ cuộc sống cá nhân. Trong thông báo xác nhận ly hôn vào ngày 17/1, Tóc Tiên chia sẻ rằng suốt thời gian qua, cô và Touliver luôn lựa chọn giữ kín đời sống riêng tư, bởi cả hai chỉ mong được khán giả yêu mến và ghi nhận thông qua âm nhạc cũng như sự nghiêm túc trên hành trình làm nghề.

Trong lần gần nhất chia sẻ về tình trạng với Touliver sau thông báo ly hôn, Tóc Tiên chia sẻ: "Tiên rất mong vị có thể thấu hiểu tất cả nội dung Tiên đã chia sẻ trong lần thông báo 2 tuần trước. Sau khi dừng lại, chúng tôi còn khá nhiều vấn đề cần được giải quyết đồng lòng nhanh gọn để mỗi người có thể bước tiếp con đường riêng. Và quan trọng hơn hết, chúng tôi cư xử với nhau hoàn toàn bình thường như anh em bạn bè. Tiên tha thiết thương mong mọi người tôn trọng sự riêng tư tối thiểu và không gian cá nhân của cả hai".