Lượng người tìm kiếm nhạc sĩ Minh Khang tăng 300%

Những ngày gần đây, cái tên nhạc sĩ Minh Khang bất ngờ trở thành chủ đề được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội. Nguyên nhân xuất phát từ một đoạn clip lan truyền ghi lại cảnh một người đàn ông tranh cãi gay gắt với tài xế taxi. Dù danh tính nhân vật trong clip chưa được xác nhận, nhiều cư dân mạng cho rằng người này có ngoại hình và giọng nói khá giống nhạc sĩ Minh Khang, khiến tên tuổi của anh nhanh chóng bị réo gọi trên hàng loạt diễn đàn.

Sự việc khiến mức độ quan tâm của công chúng tăng mạnh. Theo thống kê từ Google Trends, từ khóa nhạc sĩ Minh Khang đã lọt top tìm kiếm trong những ngày qua. Lượng tìm kiếm liên quan đến nam nhạc sĩ được ghi nhận tăng khoảng 300% chỉ trong vòng 2 ngày, cho thấy mức độ lan truyền nhanh chóng của câu chuyện trên mạng xã hội. Trên nền tảng TikTok, "nhạc sĩ Minh Khang" cũng là từ khoá mà nhiều khán giả tìm kiếm trong suốt những ngày qua.

Từ khoá "nhạc sĩ Minh Khang" được tìm kiếm khắp các nền tảng

Nguyên nhân khiến nhạc sĩ Minh Khang bị réo tên

Ngày 11/3, mạng xã hội bất ngờ lan truyền video một người đàn ông ngồi trên xe liên tục thể hiện thái độ bức xúc khi cho rằng tài xế không làm theo yêu cầu của mình. Không khí cuộc trò chuyện nhanh chóng trở nên căng thẳng khi người đàn ông trong vai trò hành khách này có những lời lẽ khá nặng nề, thậm chí văng tục. Một số câu nói được ghi lại trong clip như: "Sao, m** muốn gì?", "T** đấm 10 thằng như mày rồi", hay "Đừng có mà tinh tướng…". Sau một hồi tranh cãi, người đàn ông này còn yêu cầu tài xế dừng xe để xuống.

Đoạn clip nhanh chóng lan truyền trên nhiều nền tảng mạng xã hội và thu hút hàng loạt bình luận. Trong đó, nhiều cư dân mạng cho rằng người đàn ông trong video có ngoại hình và giọng nói khá giống nhạc sĩ Minh Khang - chồng của siêu mẫu Thúy Hạnh. Từ đó, hàng loạt bài đăng và bình luận gọi tên nam nhạc sĩ bắt đầu xuất hiện.

Mạng xã hội xuất hiện clip một người đàn ông cãi nhau căng thẳng với tài xế xe công nghệ (ảnh: Tổng hợp)

Phản ứng gây chú ý của vợ chồng nhạc sĩ Minh Khang

Giữa lúc bị réo tên vào đoạn clip gây tranh cãi, phản ứng của vợ chồng nhạc sĩ Minh Khang càng thêm bàn tán. Theo ghi nhận, trong các bài đăng gần đây, cả hai đều chuyển về chế độ giới hạn người có thể bình luận.

Không chỉ vậy, một số bài đăng gần nhất của nhạc sĩ Minh Khang và Thuý Hạnh còn xuất hiện khá nhiều biểu tượng cảm xúc "phẫn nộ" từ các tài khoản mạng xã hội. Nhiều người cho rằng vợ chồng Minh Khang - Thuý Hạnh có thể đã phải hạn chế phần bình luận công khai sau khi bị réo tên vào một đoạn clip ồn ào.

Sự im lặng này cũng khiến cư dân mạng tiếp tục tranh luận. Một số ý kiến cho rằng khi bị gọi tên trong một sự việc gây tranh cãi, Minh Khang nên sớm lên tiếng để làm rõ. Trong khi đó, nhiều người khác cho rằng danh tính nhân vật trong clip vẫn chưa được xác nhận, vì vậy cần chờ thông tin chính thức trước khi đưa ra kết luận.

Chúng tôi đã liên hệ nhạc sĩ Minh Khang để tìm hiểu sự việc nhưng chưa nhận được phản hồi.

Nhạc sĩ Minh Khang và siêu mẫu Thuý Hạnh nhận nhiều bàn tán

Nhạc sĩ Minh Khang là gương mặt quen thuộc của làng nhạc Việt với vai trò sáng tác và sản xuất âm nhạc. Nam ca sĩ từng gây chú ý khi xuất hiện trong Bố ơi, mình đi đâu thế?. Trong chương trình, nam nhạc sĩ xuất hiện với hình ảnh khá điềm đạm và hiền lành. Anh thường là người kiên nhẫn trò chuyện, dỗ dành con gái mỗi khi bé mè nheo hoặc mắc lỗi.

Nhạc sĩ Minh Khang kết hôn với nhiêu mẫu Thuý Hạnh vào năm 2006 và được xem là một trong những gia đình viên mãn của showbiz Việt. Sau hai thập kỷ chung sống, Minh Khang và Thúy Hạnh hiện có hai con gái. Trên mạng xã hội, cả hai thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời sống gia đình giản dị, những chuyến du lịch hoặc các hoạt động thể thao.

Giữa tranh luận gia tăng, khán giả vẫn đang chờ người trong cuộc lên tiếng làm rõ

Ảnh: FBNV