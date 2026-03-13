Đại gia vàng bạc đá quý showbiz giờ đi bốc vác kiếm từng đồng, không có tiền đóng hóa đơn điện nước, bị vợ bỏ vì cờ bạc

Nam diễn viên Ko Tae San là gương mặt quen thuộc với mọi nhà tại Hàn Quốc nhờ vào việc chuyên trị các vai tội phạm trên màn ảnh. Thời hoàng kim, nam diễn viên từng kiếm bộn tiền từ kinh doanh vàng bạc đá quý tại quận Jongno (Seoul). Khi ấy, tài tử họ Ko thậm chí còn được mệnh danh là đại gia vàng bạc đá quý ở Kbiz và khiến bao người ngưỡng mộ vì không chỉ đóng phim hay mà còn kinh doanh vô cùng phát đạt.

Thế nhưng cuộc đời Ko Tae San bắt đầu xuống dốc thảm hại sau khi lún sâu vào con đường cờ bạc. Nam diễn viên bày tỏ trong niềm ân hận: “Số tiền tôi nướng vào cờ bạc lên tới 3-4 tỷ won (khoảng 53-71 tỷ đồng). Tôi thậm chí đã tiêu tán hết tài sản của nhà vợ, khiến tình cảnh khốn khổ cứ bám riết lấy gia đình tôi trong suốt thời gian dài”.

Nam tài tử Ko Tae San “tán gia bại sản” vì thói mê cờ bạc. Ảnh: Naver

Cuối cùng, từ ngôi sao được các nhà sản xuất săn đón và kiếm bộn tiền từ công việc kinh doanh, Ko Tae San lâm vào cảnh không có thu nhập. Vợ nam tài tử đã phải đứng ra làm trụ cột, gánh vác cả gia đình trên vai.

Nhưng rồi vợ nam diễn viên không chịu nổi gánh nặng quá lớn nên đã đóng chặt cánh cửa lòng mình và quyết định ra đi. Tính tới thời điểm hiện tại, Ko Tae San đã bị vợ ly thân 1 năm 2 tháng. Nam diễn viên đã đến tận nơi làm việc của bà xã để tìm gặp trong nỗ lực hàn gắn mối quan hệ song đã bị đối phương “dội gáo nước vào mặt” bằng câu nói lạnh lùng: “Tôi không muốn gặp anh vào lúc này” . Qua điện thoại, vợ còn không tiếc lời mắng mỏ Ko Tae San rát mặt, qua đó trút bỏ nỗi oán hận tích tụ bấy lâu trong lòng: “Anh chưa bao giờ đưa tiền sinh hoạt phí đầy đủ, giờ lại làm thế này để làm gì? Khi anh chỉ biết khăng khăng làm những gì mình muốn với lý do là 1 diễn viên, tôi đã vô cùng bất lực, không còn cách nào khác ngoài việc lẳng lặng chịu đựng”.

Ko Tae San trả giá đắt, bị vợ ly thân vì mê “đỏ đen”. Ảnh: Nate

Sau khi vợ bỏ đi, Ko Tae San hiện phải bươn chải đủ công việc để kiếm từng đồng mỗi ngày. Vì không có kỹ năng chuyên môn nên Ko Tae San đã bắt đầu làm việc tại các công trường xây dựng, thực hiện những công việc nặng nhọc chẳng hạn như khuân vác đất đá. Những ngày không có việc ở công trường, nam diễn viên lại chạy xe máy đi giao hàng để cố gắng kiếm từng đồng bạc lẻ.

Xuất hiện trên kênh YouTube Scoop World vào hôm 12/3, nam nghệ sĩ họ Ko chia sẻ thêm về tình hình cuộc sống túng quẫn, khốn khó ở thời điểm hiện tại: “Chỉ cần 6.000 won (107 ngàn đồng) tiền xăng là tôi có thể đổ đầy bình để di chuyển, nên dùng xe máy để giao hàng vẫn là tiện nhất. Với 1 người không có đủ tiền đóng hóa đơn điện - nước, thuê nhà như tôi thì cứ có cảm giác hóa đơn ập đến rất nhanh, vậy nên cũng không có quyền kén chọn công việc nặng nhọc hay nhẹ nhàng nữa”.

Ko Tae San đang phải mưu sinh nhặt nhạnh từng đồng mỗi ngày sau khi lâm cảnh khánh kiệt. Ảnh: Naver

Trước ống kính, nam nghệ sĩ rưng rưng nước mắt tự trách bản thân vì đẩy cả gia đình vào cảnh khổ cực: “Tôi là 1 gã chồng tồi tệ, chưa từng đưa cho gia đình 1 đồng sinh hoạt phí nào. Các con tôi đã phải lớn lên trong hoàn cảnh khổ sở và đầy khắc nghiệt đến mức dù có đau, chúng cũng chẳng bao giờ dám khóc”.

Trong thời hoàng kim của sự nghiệp, Ko Tae San là gương mặt người người nhà nhà tại Hàn Quốc quen mặt vì chuyên trị các vai tội phạm trên màn ảnh. Ảnh: Nate

Nguồn: Hankooki