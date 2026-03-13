20 năm Miley Cyrus là Hannah Montana khuấy đảo thế giới!

Tháng 3/2026, cả thế giới như được quay ngược thời gian khi dự án kỷ niệm 20 năm ra mắt Hannah Montana chính thức được khởi động với sự tham gia của chính Miley Cyrus. Đã 2 thập kỷ đã trôi qua kể từ ngày cô bé có nụ cười rạng rỡ đội mái tóc giả màu vàng bước lên màn ảnh Disney, tạo nên một cơn địa chấn văn hóa đại chúng toàn cầu.

Từ một "công chúa tuổi teen" ngọt ngào đến một "đóa hồng gai" nổi loạn và giờ đây là một biểu tượng Rock-Pop quyền lực, hành trình của Miley Cyrus không chỉ là câu chuyện về sự nghiệp mà còn là một cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ để bảo vệ bản ngã giữa hào quang khắc nghiệt của Hollywood.

Miley Cyrus đã đi 1 quãng đường dài từ 2006 đến 2026. Ảnh: Instagram

Cơn sốt toàn cầu mang tên Hannah Montana và cái bóng quá lớn của quá khứ

Sinh năm 1992 với cái tên khai sinh đầy hy vọng – Destiny Hope Cyrus, Miley dường như đã được định sẵn để trở thành một ngôi sao. Năm 2006, khi phần đầu tiên của Hannah Montana lên sóng, Miley Cyrus khi đó mới 14 tuổi đã ngay lập tức trở thành thần tượng số một của giới trẻ. Cô vào vai một nữ sinh bình thường sống cuộc đời kép của một siêu sao ca nhạc, một kịch bản phản chiếu gần như hoàn hảo cuộc sống thực của Miley lúc bấy giờ.

Thành công của series không chỉ mang về doanh thu hàng tỷ đô la cho Disney mà còn biến Miley thành nghệ sĩ trẻ nhất có album đứng đầu bảng xếp hạng Billboard. Tuy nhiên, sự kỳ vọng quá lớn của công chúng vào hình ảnh "sạch sẽ" của Hannah Montana đã vô tình trở thành một chiếc lồng kính giam giữ cá tính thật của cô gái trẻ, báo hiệu cho một cuộc bùng nổ tất yếu để thoát ly.

Hannah Montana là bầu trời thanh xuân của cả 1 thế hệ. Ảnh: Instagram

Thăng trầm sự nghiệp và cuộc nổi loạn chấn động lịch sử Pop-culture

Năm 2013 mãi mãi được ghi nhớ là năm Miley Cyrus thực hiện cuộc "đảo chính" nghệ thuật lớn nhất lịch sử Pop-culture. Bắt đầu bằng album Can't Be Tamed và đỉnh điểm là kỷ nguyên Bangerz, Miley Cyrus đã khiến cả thế giới sốc nặng với mái tóc pixie bạch kim, màn trình diễn táo bạo tại VMA và phong cách nổi loạn đầy gai góc.

Nhiều người đã quay lưng, gọi cô là "sự thất bại của giáo dục Disney", nhưng với Miley Cyrus, đó là cách duy nhất để cô khai tử nhân vật Hannah Montana và đòi lại quyền được là chính mình. Thế nhưng, đằng sau nụ cười rạng rỡ và những bản hit ngọt ngào là một thực tế khắc nghiệt: mái tóc giả màu vàng ấy dần trở thành một "chiếc cũi sắt" vô hình. Miley Cyrus từng chia sẻ về việc cô bị khủng hoảng căn sắc khi ranh giới giữa bản thân và nhân vật bị xóa nhòa, nơi công chúng chỉ yêu thương một Hannah Montana hoàn hảo và sạch sẽ, thay vì một Miley Cyrus đầy góc cạnh và khao khát được là chính mình.

Ảnh: X

Miley Cyrus nổi loạn gây sốc vào năm 2013. Ảnh: X

Sự bùng nổ sau đó không phải là một hành động nông nổi, mà là một cuộc giải vây cần thiết để cứu lấy linh hồn của một người nghệ sĩ. Cô chấp nhận bị chế giễu, bị quay lưng để đổi lấy sự tự do tuyệt đối trong sáng tạo. Đó là một nốt trầm đau đớn nhưng đầy kiêu hãnh, chuẩn bị cho một sự chuyển mình sâu sắc hơn ở những năm sau đó.

Hành trình 20 năm của Miley Cyrus đạt đến độ chín muồi nhất vào giai đoạn 2023–2026. Siêu phẩm Flowers không chỉ là một ca khúc phá vỡ mọi kỷ lục streaming mà còn là lời tuyên ngôn về sự tự lập của phụ nữ hiện đại. Việc giành được giải Grammy đầu tiên trong sự nghiệp đã xóa tan mọi hoài nghi về thực lực của cô, khẳng định rằng Miley Cyrus không cần đến nhân vật Hannah Montana để tỏa sáng.

Miley Cyrus xúc động khi nhận được Grammy đầu tiên. Ảnh: X

Đời tư sóng gió: Mối tình thập kỷ và hành trình tự chữa lành

Song hành cùng sự nghiệp lẫy lừng của Miley Cyrus là một đời tư đầy biến động, tiêu biểu nhất là mối tình thập kỷ với tài tử Liam Hemsworth. Từ cuộc gặp gỡ định mệnh trên phim trường The Last Song đến cuộc hôn nhân ngắn ngủi và những đổ vỡ đau đớn, mỗi vết sẹo tình cảm đều được Miley chuyển hóa thành những giai điệu da diết.

Sau khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân đổ vỡ và những trải nghiệm tình cảm khác nhau, Miley của tuổi 34 dường như đã tìm thấy sự bình yên. Vào cuối năm ngoái, nữ ca sĩ đình đám đã đính hôn với nhạc sĩ Maxx Morando (27 tuổi) sau 4 năm hẹn hò.

Nữ ca sĩ từng có mối tình dài đẵng đẵng với Liam Hemsworth. Ảnh: X

Hiện tại, cô ở bên Maxx Morando. Ảnh: X

Nhìn lại 20 năm, nhan sắc của Miley Cyrus đã có một sự biến chuyển ngoạn mục. Từ hình ảnh cô gái tóc nâu xoăn tự nhiên đầy sức sống, Miley đã thử nghiệm qua mọi phong cách: từ kiểu tóc pixie nổi loạn, mullet hoang dại cho đến vẻ đẹp quý phái, sắc sảo mang hơi hướng những minh tinh thập niên 1980 hiện nay.

Ở tuổi 34, Miley sở hữu một vẻ đẹp mặn mà, đầy trải nghiệm nhưng vẫn giữ được nét tinh nghịch đặc trưng. Sự tự tin toát ra từ thần thái của một người đã trải qua đủ mọi thăng trầm chính là thứ mỹ phẩm đắt giá nhất giúp cô luôn tỏa sáng dù đứng cạnh bất kỳ ngôi sao Hollywood nào. Cô không ngại khoe những nếp nhăn hay những vết sẹo của thời gian, coi đó là minh chứng cho một cuộc đời đã sống hết mình.

Ảnh: Instagram

Miley Cyrus vẫn nổi loạn, cá tính nhưng cũng rất sang trọng. Ảnh: Instagram

Dự án kỷ niệm 20 năm: Sự hòa giải ngọt ngào với Hannah Montana

Việc Miley Cyrus tham gia dự án kỷ niệm 20 năm Hannah Montana vào năm 2026 không chỉ là một món quà dành cho người hâm mộ, mà còn là hành động hòa giải của cô với chính quá khứ của mình. Sau nhiều năm nỗ lực tách biệt khỏi cái bóng của Disney, Miley giờ đây đã có thể nhìn lại nhân vật ấy với lòng biết ơn và sự trân trọng. Cô thừa nhận rằng Hannah Montana là một phần máu thịt, là nền tảng tạo nên một Miley Cyrus bản lĩnh của hiện tại.

Miley Cyrus giờ đây đã hòa giải với quá khứ của chính mình. Clip: Instagram

Nhìn lại 20 năm kể từ ngày cái tên Hannah Montana xuất hiện, Miley Cyrus đã hoàn thành một vòng lặp hoàn hảo: từ việc bị áp đặt hình mẫu, đến việc phá hủy nó để tìm lại bản ngã, và cuối cùng là hòa giải với quá khứ bằng một tâm thế kiêu hãnh. Dự án kỷ niệm năm 2026 không chỉ là một cột mốc về thời gian, mà là lời khẳng định rằng Miley Cyrus là duy nhất - một nghệ sĩ dám sống, dám sai và dám rực rỡ theo cách của riêng mình.

Ảnh: Instagram

Ảnh: Instagram