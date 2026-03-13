Con trai 17 tuổi cao 1m82 của Kwon Sang Woo và Á hậu dâu hụt Samsung gây sốt MXH

Gia đình Kwon Sang Woo - Son Tae Young từ đâu đã nhận được sự quan tâm cực lớn tại Hàn Quốc. Trong thời gian gần đây, Ruk Hee - quý tử đầu lòng nhà tài tử họ Kwon bất ngờ mở tài khoản Instagram cá nhân và đăng tải nhiều tấm hình chụp cùng bố.

Tới sáng 12/3, 1 bức ảnh do Ruk Hee chia sẻ lên trang cá nhân mới đây vừa bất ngờ trở nên viral mạnh mẽ trên khắp các diễn đàn mạng xã hội xứ củ sâm. Ở tuổi 17, quý tử nhà Kwon Sang Woo đã trổ mã, điển trai như nam thần và gây ấn tượng với chiều cao 1m82. Truyền thông Hàn Quốc cùng dành “cơn mưa” lời khen cho diện mạo của cậu thiếu niên sinh năm 2009. Đơn cử như ký giả của tờ Mydaily đã dùng hàng loạt mỹ từ để miêu tả về Ruk Hee: “Ruk Hee cho thấy sự trưởng thành vượt bậc khi cao ngang ngửa người bố 1m83. Cậu thiếu niên gây ấn tượng mạnh với ngoại hình ưu tú, thừa hưởng những nét đẹp nhất từ cả bố lẫn mẹ”.

Hình ảnh mới nhất của Ruk Hee đã phủ kín truyền thông và mạng xã hội, gây ấn tượng mạnh mẽ với công chúng nhờ visual sắc nét, lôi cuốn. Ảnh: Naver

Mới ngày nào còn bé xíu, nay Ruk Hee đã sắp cao vượt cả bố. Được biết, tài tử Kwon Sang Woo sở hữu chiều cao 1m83, trong khi Ruk Hee hiện đã chạm mốc 1m82. Ảnh: Nate

Trên các diễn đàn, cộng đồng mạng cũng tung hô hết lời visual của cậu con trai đầu lòng nhà cặp đôi Kwon Sang Woo - Son Tae Young: “Đẹp trai ngoài sức tưởng tượng luôn”, “Thật sự là cậu ấy đã thừa hưởng các nét đẹp của cả bố lẫn mẹ, bộ gen của gia đình nhà này đúng là không đùa được đâu” ,...

Chứng kiến màn bùng nổ nhan sắc mới đây, công chúng thậm chí còn gọi bức ảnh đang gây bão của Ruk Hee là khoảnh khắc xứng đáng được phong thần.

Con trai Kwon Sang Woo gây sốt trên diện rộng với màn bùng nổ nhan sắc. Ảnh: Naver

Nhiều khán giả hy vọng Kwon Sang Woo sẽ sớm đưa Ruk Hee vào làng giải trí để tiếp nối sự nghiệp diễn xuất huy hoàng của nam tài tử. Thế nhưng, theo truyền thông Hàn Quốc nhận định, hiện chưa có dấu hiệu rõ ràng cho thấy Ruk Hee sẽ debut làm nghệ sĩ ở showbiz. Hiện tại, gia đình Kwon Sang Woo đang sinh sống chủ yếu ở New Jersey, Mỹ, để con cái học tập trong môi trường quốc tế. Ruk Hee đang học cấp 3 và hiện chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Theo chia sẻ từ Son Tae Young, Ruk Hee đặt mục tiêu thi vào New York University (NYU) - 1 trong những trường đại học danh giá hàng đầu tại Mỹ.

Ngoài ra, con trai của cặp đôi vàng Kwon Sang Woo - Son Tae Young còn rất đam mê thể thao, hiện đang là thành viên đội bóng đá trong trường. Cậu thiếu niên 17 tuổi có thành tích thi đấu nổi bật, được không ít đội bóng học đường ở Mỹ săn đón. Không chỉ chơi bóng giỏi, Ruk Hee còn có thế mạnh ở bộ môn điền kinh. Son Tae Young từng tiết lộ, con trai cô đạt thành tích chạy rất ấn tượng, chỉ mất 11,4 giây để hoàn thành đường chạy 100m khi mới 16 tuổi, thậm chí được huấn luyện viên khen ngợi là có tiềm năng phát triển lên sân chơi chuyên nghiệp.

Tất cả những dấu hiệu kể trên cho thấy Ruk Hee chưa mặn mà với showbiz và vẫn đang tập trung vào học tập, thể thao, phát triển bản thân ở môi trường mới.

Ruk Hee chưa có ý định ra mắt showbiz, hiện cậu vẫn tập trung theo đuổi niềm đam mê thể thao. Ảnh: Naver

Kwon Sang Woo - Son Tae Young kết hôn hồi năm 2008. Họ lần lượt đón con trai đầu lòng vào năm 2009 và con gái thứ 2 vào năm 2015.

Trước khi nên duyên với tài tử Kwon Sang Woo, nàng Á hậu họ Son từng có giai đoạn hẹn hò nam diễn viên Yoon Tae Young - con trai của cựu Phó Chủ tịch tập đoàn Samsung.

“Nhất cử nhất động” từ gia đình Kwon Sang Woo - Son Tae Young đều nhận được sự quan tâm, dõi theo của công chúng. Ảnh: X

Nguồn: Mydaily