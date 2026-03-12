Nhạc sĩ Minh Khang: Từ "không có xu nào" đến cưới vợ siêu mẫu, sở hữu biệt thự 2 mặt tiền ở TP.HCM

Trong làng nhạc Việt, Minh Khang được biết đến như một nhạc sĩ, nhà hòa âm phối khí đứng sau nhiều ca khúc nổi tiếng. Không chỉ để lại dấu ấn bằng âm nhạc, cuộc sống đời tư của anh cũng khiến nhiều người chú ý khi có cuộc hôn nhân hạnh phúc với siêu mẫu Thúy Hạnh.

Ít ai biết rằng trước khi có cuộc sống ổn định và căn biệt thự khang trang tại TP.HCM, Minh Khang từng trải qua giai đoạn khó khăn đến mức phải vay tiền để làm đám cưới.

Nhạc sĩ Minh Khang và bà xã Thúy Hạnh

Từ nhạc công nghèo đến nhạc sĩ danh tiếng

Minh Khang bước vào con đường âm nhạc khá sớm, khởi đầu bằng những công việc thầm lặng phía sau hậu trường. Anh từng là nhạc công, sau đó chuyển sang lĩnh vực hòa âm phối khí và sáng tác.

Những năm đầu theo nghề, thu nhập của các nhạc sĩ không cao. Minh Khang từng chia sẻ rằng trước đây tiền bản quyền âm nhạc rất ít, thậm chí nhiều ca khúc nổi tiếng cũng chỉ mang lại cho tác giả vài triệu đồng vì tình trạng băng đĩa lậu và việc bảo vệ tác quyền chưa chặt chẽ.

Minh Khang là gương mặt quen thuộc trong làng nhạc Việt

Dù vậy, bằng sự kiên trì, anh dần khẳng định tên tuổi trong làng nhạc. Minh Khang được nhiều người trong nghề gọi là "phù thủy hòa âm phối khí" khi tham gia sản xuất và sáng tác nhiều ca khúc được khán giả yêu thích như Cầu vồng khuyết, Bạc trắng tình đời, Mưa sao băng, Đứa bé…

Không chỉ sáng tác, anh còn cộng tác với nhiều ca sĩ nổi tiếng, góp phần tạo nên nhiều bản hit trên thị trường âm nhạc. Anh từng bước xây dựng vị trí vững chắc trong showbiz Việt.

Với khán giả truyền hình, Minh Khang còn từng gây chú ý khi tham gia chương trình thực tế Bố ơi mình đi đâu thế? cùng con gái Suti. Trong suốt hành trình của chương trình, nam nhạc sĩ xuất hiện với hình ảnh khá trầm tĩnh và nhẹ nhàng. Anh thường kiên nhẫn trò chuyện, giải thích và dỗ dành con gái mỗi khi bé mè nheo hoặc làm điều chưa đúng.

Gần đây, Minh Khang bất ngờ được nhắc đến và tìm kiếm nhiều trên mạng xã hội. Một số thông tin liên quan đến nam nhạc sĩ lan truyền trên mạng đã thu hút sự chú ý của dư luận.

Trước sự quan tâm từ cộng đồng mạng, phần bình luận trên trang cá nhân của Minh Khang hiện đã được khóa và anh cũng chưa đưa ra bất kỳ phát ngôn nào. Khi sự việc vẫn chưa rõ ràng, nhiều ý kiến cho rằng người dùng mạng xã hội nên giữ thái độ thận trọng, tránh suy đoán hoặc đưa ra phản ứng vội vàng.

Cưới vợ siêu mẫu, ở biệt thự 2 mặt tiền ở TP.HCM

Minh Khang gặp Thúy Hạnh trong một chuyến đi từ thiện tại Hà Nội. Thời điểm đó, anh chưa biết cô là người mẫu nổi tiếng. Sau chuyến đi, vì nhớ cô gái Hà Nội, nam nhạc sĩ đã viết ca khúc Khóc mùa đông Hà Nội rồi hát qua điện thoại để tặng người mình thương. Chính khoảnh khắc ấy đã khiến Thúy Hạnh rung động.

Năm 2006, cặp đôi chính thức kết hôn. Nam nhạc sĩ từng thừa nhận rằng mình "không có xu nào" và phải vay bạn bè khoảng 60 triệu đồng để tổ chức lễ cưới. "Lúc đó tài chính của tôi là con số âm", anh từng chia sẻ khi nhắc lại giai đoạn đầu lập gia đình.

Minh Khang luôn có vợ đồng hành trong cuộc sống, công việc, cả hai cùng điều hành một công ty tổ chức sản xuất sự kiện

Sau khi kết hôn, Thúy Hạnh rời Hà Nội vào TP.HCM để sinh sống cùng chồng trong một căn nhà thuê. Những năm đầu, cuộc sống của hai vợ chồng không dễ dàng.

Khi mang thai con đầu lòng, Thúy Hạnh phải đi lại bằng cầu thang bộ của một chung cư cũ, việc di chuyển khó khăn khiến cô từng bị động thai và buộc phải nghỉ ngơi hoàn toàn. Nhắc lại quãng thời gian ấy, Minh Khang cho biết anh vẫn cảm thấy day dứt vì khi đó chưa thể chăm lo cho vợ con một cách đầy đủ.

Nhờ sự kiên trì trong công việc và sự đồng hành của người bạn đời, Minh Khang dần xây dựng được cuộc sống ổn định. Vợ chồng anh có hai con gái và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc gia đình ấm áp trên mạng xã hội.

Trong 1 talkshow mới đây, Minh Khang chia sẻ: "Phải yêu vợ thương con thật nhiều và không để họ khổ và nghèo. Mình làm cực cỡ nào cũng được. Trong nhà, tôi là người quyết định cuối cùng cho mọi việc, tôi gật đầu thì vợ mới chi tiền. Vợ tôi là tay hòm chìa khóa còn tôi là người quyết định".

Biệt thự bề thế của gia đình Minh Khang

Hiện tại, Minh Khang và Thúy Hạnh sống trong một căn biệt thự bề thế ở quận 9 cũ, TP.HCM. Căn biệt thự có diện tích khoảng 200m2, được xây dựng 3 tầng và nằm ở vị trí góc với 2 mặt tiền khá đắc địa, nhờ đó mang lại tầm nhìn thoáng đãng cùng không gian sinh hoạt rộng rãi. Tổng thể ngôi nhà sử dụng tông trắng làm màu chủ đạo, kết hợp lối thiết kế hiện đại và sang trọng, tạo cảm giác vừa thanh lịch vừa tinh tế.

Không gian sống của gia đình được trang trí nhiều cây xanh và hoa tươi. Bản thân nhạc sĩ Minh Khang cũng có niềm đam mê đặc biệt với việc cắm hoa và chăm sóc nhà cửa, khiến nhiều bạn bè, đồng nghiệp thích thú mỗi khi ghé thăm.