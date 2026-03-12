Trong làng giải trí Việt, Đinh Ngọc Diệp và Victor Vũ từ lâu được xem là một trong những cặp đôi đẹp của showbiz. Mới đây, nữ diễn viên khiến khán giả chú ý khi chia sẻ loạt ảnh ngọt ngào nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới, đánh dấu chặng đường hôn nhân đầy ý nghĩa bên vị đạo diễn nổi tiếng của điện ảnh Việt.

Trên trang cá nhân, Đinh Ngọc Diệp đăng tải những khoảnh khắc lãng mạn của cặp đôi trong trang phục cô dâu – chú rể, bên cạnh hai con trai. Kèm theo đó, nữ diễn viên gửi lời nhắn đầy xúc động dành cho người bạn đời. Cô chia sẻ rằng khi gặp Victor Vũ, cô luôn muốn trở nên tốt hơn, trưởng thành hơn, nỗ lực suốt 10 năm qua không phải để chứng minh với ai mà chỉ để chồng thấy sự tiến bộ của mình.

Đinh Ngọc Diệp cho hay: "Khi gặp 1 người khiến em muốn trở nên tốt đẹp hơn, hiền lành hơn, giỏi giang và đáng yêu hơn, và em đã dành 10 năm nổ lực làm điều đó! Không phải để chứng minh gì với thế giới, mà chỉ để anh thấy em tiến bộ, mà quan trọng hơn là em có thể phụ giúp mọi việc lớn nhỏ khi anh cần".

Đinh Ngọc Diệp và Victor Vũ kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Ảnh: FBNV

Trong bài viết, Đinh Ngọc Diệp cũng bày tỏ lòng biết ơn khi Victor Vũ đã trao cho cô cơ hội bước lên màn ảnh từ nhiều năm trước. Với cô, hành trình làm phim cùng chồng là một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất trong cuộc đời. Nữ diễn viên tâm sự rằng ở bên Victor Vũ, cô luôn cảm thấy mình được yêu thương, được sống đúng với phiên bản rực rỡ nhất của bản thân và mỗi ngày đều tràn ngập niềm vui.

Cô viết: "Cảm ơn người đã tìm thấy em 2008, đưa em lên màn ảnh, và đến tận bây giờ vẫn cho em theo làm phim - hành trình tuyệt vời nhất em từng trải nghiệm. Cảm ơn người đã là trụ cột của gia đình, đã trao cho em 2 thiên thần nhỏ bé như điều kỳ diệu có thật trên đời. Cảm ơn vì đôi tay bố chăm con còn giỏi hơn cả mẹ, chăm vợ giỏi hơn vợ chăm chồng, lại còn yêu vợ và 2 con hơn chính bản thân mình.

Victor Vũ - ở bên anh, em được làm công chúa, là phiên bản rực rỡ và sống động của chính mình, một người luôn thấy mình đủ đầy, và ngủ cùng nụ cười mỗi tối. Cảm ơn vì đã tin yêu và tặng hết trái tim, tâm hồn và mọi thứ anh có cho em".

Những chia sẻ chân thành của Đinh Ngọc Diệp nhanh chóng nhận được nhiều lời chúc phúc từ đồng nghiệp và khán giả. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình yêu bền chặt của cặp đôi.

Nữ diễn viên tâm sự rằng ở bên Victor Vũ, cô luôn cảm thấy mình được yêu thương, được sống đúng với con người thật. Ảnh: FBNV

Đinh Ngọc Diệp và Victor Vũ về chung một nhà vào tháng 3/2016. Hai năm sau ngày cưới, cặp đôi hạnh phúc chào đón con trai đầu lòng. Đến năm 2020, gia đình nhỏ tiếp tục đón thêm thành viên mới khi Đinh Ngọc Diệp sinh bé trai thứ hai. Victor Vũ được khán giả ưu ái gọi là “đạo diễn trăm tỷ” của điện ảnh Việt nhờ đứng sau nhiều bộ phim đạt doanh thu ấn tượng tại phòng vé.

Cô từng chia sẻ: "Rất nhiều cuộc hôn nhân đổ vỡ khi hình tượng của đôi bên sụp đổ. Nhưng chỉ khi những gì trần trụi, xấu xí nhất của đối phương được bộc lộ ra mà mình vẫn thấy thương, vẫn muốn đồng hành, vẫn chấp nhận thì hôn nhân mới được níu giữ, mới phát triển qua một giai đoạn khác được.

Và đến bây giờ, nhìn lại những “bước ngoặt” đó, cả hai càng thấy trân trọng nhau, cảm thấy chúng ta xứng đáng với hai chữ “bạn đời”. Bản thân tôi cũng xuất thân trong một gia đình không trọn vẹn nên hơn ai hết, tôi không muốn con cái mình phải rơi vào hoàn cảnh đó. May mắn là anh Victor Vũ cũng là người rất coi trọng gia đình nên có thể coi chúng tôi là người cùng chí hướng".

Chuyện tình yêu đẹp của Đinh Ngọc Diệp và Victor Vũ nhận được sự ngưỡng mộ từ khán giả. Ảnh: FBNV

Đinh Ngọc Diệp là gương mặt quen thuộc của làng giải trí Việt, từng ghi dấu ấn qua nhiều dự án truyền hình và điện ảnh như Chuyện tình xa xứ, Bóng ma học đường, Cô dâu đại chiến, Cưới ngay kẻo lỡ… Nhờ lối diễn xuất tự nhiên cùng ngoại hình nổi bật, cô nhanh chóng nhận được sự chú ý của khán giả.

Trước khi hoạt động nghệ thuật, Đinh Ngọc Diệp từng đạt danh hiệu Hoa khôi Tây Đô 2004 và giành giải Người mẫu được yêu thích tại cuộc thi Người mẫu Việt Nam năm 2006. Những thành tích này được xem là bước đệm quan trọng giúp cô chính thức bước chân vào showbiz.

Trong giai đoạn từ năm 2006 đến 2012, nữ diễn viên liên tục góp mặt trong nhiều bộ phim như Anh chỉ có mình em, Hoa dã quỳ, Mưa thủy tinh, Chuyện tình xa xứ, Cô dâu đại chiến, Bóng ma học đường, Cưới ngay kẻo lỡ… Thời điểm đó, Đinh Ngọc Diệp còn được nhắc đến như một trong những gương mặt tiêu biểu của màn ảnh Việt thập niên 2000, thường được đặt cạnh những mỹ nhân nổi tiếng cùng thời như Tăng Thanh Hà.