Mỹ nhân Hà thành nổi danh một thời và cuộc sống kín tiếng bên chồng Pháp

Sinh ra trong một gia đình nghệ thuật danh tiếng, NSƯT Lê Vi được nhiều khán giả nhớ đến như một trong những mỹ nhân của màn ảnh và sân khấu những năm 1980–1990. Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang ở giai đoạn rực rỡ, chị bất ngờ rời xa nghệ thuật để sang Pháp định cư cùng chồng, lựa chọn một cuộc sống lặng lẽ và bình yên.

Cô út trong gia đình nghệ thuật nổi tiếng

NSƯT Lê Vi là con gái út của NSND Trần Tiến và NSƯT Lê Mai. Chị cũng là em gái của hai nghệ sĩ nổi tiếng Lê Khanh và Lê Vân. Trong gia đình có ba chị em gái đều tài sắc, Lê Vi được xem là người kín tiếng và nhẹ nhàng nhất.

NSƯT Lê Vi sở hữu vẻ đẹp đài các, dịu dàng, là mỹ nhân màn ảnh một thời.

Vì đam mê nghệ thuật múa từ lúc nhỏ nên NSƯT Lê Vi chủ yếu hoạt động bên sân khấu múa. Tuy nhiên trong lĩnh vực điện ảnh chị cũng có những thành công nhất định. Chị ghi dấu ấn với hàng chục bộ phim. Một số tác phẩm tiêu biểu gắn với tên tuổi của chị có thể kể đến như Truyện cổ tích cho tuổi 17, Cây bạch đàn vô danh, Đèn vàng hay Hai phía chân trời.

Lúc đóng Truyện cổ tích cho tuổi 17 , NSƯT Lê Vi mới tròn 20 tuổi, nhưng cô khắc họa rất tốt nhân vật và trở thành mẫu người con gái mà nhiều chàng trai thời ấy yêu thích. Sau bộ phim này, NSƯT Lê Vi chỉ chuyên tâm cho múa. Phải đến 8 năm sau chị mới nhận lời tham gia phim Cây bạch đàn vô dan h rồi 11 năm sau chị mới đóng "Đèn vàng".

Với Cây bạch đàn vô danh của đạo diễn Nguyễn Thanh Vân, khán giả không thể quên vai Bình của Lê Vi. Vai diễn đã mang về cho Lê Vi giải Bông Sen Vàng năm 1996. Thành công này giúp chị trở thành gương mặt nổi bật của điện ảnh Việt Nam thời điểm đó.

Rời xa nghệ thuật, theo chồng tây sang Pháp

Khi sự nghiệp đang ở giai đoạn đỉnh cao, Lê Vi khiến nhiều người bất ngờ khi quyết định rời xa nghệ thuật. Năm 2003, ở tuổi 36, chị theo chồng người Pháp sang Pháp sinh sống.

Chồng của nữ nghệ sĩ là Cyril Lapointe, nhà nghiên cứu hội họa từng làm việc tại Viện Viễn Đông Bác cổ. Hai người gặp nhau khi ông sang Hà Nội nghiên cứu và thuê nhà của gia đình nghệ sĩ Lê Vân – chi tiết từng được nhắc đến trong cuốn tự truyện Lê Vân, yêu và sống.

Mối quan hệ của họ bắt đầu một cách tự nhiên. Theo chia sẻ của Lê Vi, ban đầu chị không nghĩ mình sẽ kết hôn với người nước ngoài, cũng chưa từng nghĩ sẽ rời Việt Nam để sống ở một đất nước xa lạ. Tuy nhiên, sau thời gian tìm hiểu, chị nhận ra ở người đàn ông Pháp sự chân thành, hiền lành và tử tế, những điều khiến chị quyết định gắn bó.

NSƯT Lê Vi và chồng Pháp hiếm hoi xuất hiện tại một sự kiện điện ảnh ở Pháp.

Khi còn ở Việt Nam, Cyril Lapointe mở phòng tranh nhưng công việc kinh doanh không thuận lợi. Đến khi Lê Vi mang thai con thứ 2, họ quyết định sang Pháp. Lê Vi quyết định dừng lại sự nghiệp nghệ thuật để theo chồng ra nước ngoài sinh sống. Anh tìm được việc làm ổn định trong ngành bất động sản và lo cho vợ con cuộc sống sung túc.

Quyết định này từng khiến nhiều khán giả tiếc nuối, bởi thời điểm đó Lê Vi vẫn là một nghệ sĩ tài năng và được yêu mến. Tuy vậy, nữ nghệ sĩ cho biết chị không hề cảm thấy hối tiếc.

Theo Lê Vi, khi làm nghệ thuật, ai cũng muốn giữ vị trí của mình, nhưng với chị, mọi thứ nên dừng lại khi cảm thấy đã đủ. Chị cho rằng việc rời đi khi khán giả còn nhớ đến mình đôi khi lại là một lựa chọn đẹp.

Cuộc sống bình yên ở nước ngoài

Sau khi sang Pháp, Lê Vi dần rời xa hoàn toàn các hoạt động nghệ thuật. Gia đình nữ nghệ sĩ sinh sống tại Amboise, một thị trấn nhỏ yên tĩnh và thơ mộng. Cuộc sống của Lê Vi tại đây khá giản dị. Chị dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình, làm vườn và trang trí không gian sống.

Nữ diễn viên có cuộc sống bình yên ở Pháp.

Ngôi nhà của vợ chồng chị có một khu vườn nhỏ với nhiều loại cây và hoa trái. Đặc biệt, ở một góc vườn, Lê Vi trồng một cây đào – loài cây gợi nhớ đến Tết cổ truyền Việt Nam. Mỗi dịp xuân về, cành đào ấy giúp chị mang một chút không khí quê hương vào ngôi nhà nơi đất khách.

Ngoài việc chăm sóc gia đình, nữ nghệ sĩ còn có niềm đam mê với thiết kế và sắp đặt không gian sống. Với chị, cuộc sống yên bình nơi vùng quê nước Pháp mang lại cảm giác thanh thản và gần gũi với thiên nhiên.

một tay chăm sóc con cái nhưng NSƯT Lê Vi vẫn dành tình yêu cho múa. nhiều lúc Lê Vi vẫn âm thầm tập múa một mình trong nhà để đỡ nhớ nghề và cũng là rèn luyện sức khỏe.

NSƯT Lê Vi vừa trở về Việt Nam cùng NSND Lê Khanh, NSƯT Lê Vân đưa mẹ đi du lịch.

Dù sống xa Việt Nam nhiều năm, Lê Vi vẫn thường xuyên giữ liên lạc với gia đình. Khi mẹ là Lê Mai còn khỏe mạnh, vợ chồng chị nhiều lần đón bà sang Pháp chơi. Những năm gần đây, vào dịp Tết, gia đình chị cũng thường trở về Việt Nam để đoàn tụ cùng hai chị gái Lê Khanh và Lê Vân.

Mỗi lần xuất hiện tại Hà Nội, nữ nghệ sĩ đều khiến khán giả bất ngờ bởi nhan sắc gần như không thay đổi. Ở tuổi ngoài 50, Lê Vi vẫn giữ được vẻ dịu dàng, thanh thoát từng khiến chị được xem là một trong những mỹ nhân của màn ảnh Việt.

Trong chuyến về thăm quê lần này, nữ nghệ sĩ từng nổi danh làng múa có cơ hội đưa mẹ đi thăm nhiều nơi. Tuy vậy, chị cũng không khỏi chạnh lòng khi chứng kiến những dấu hiệu tuổi tác của mẹ, khi bà bắt đầu “quên quên nhớ nhớ”. Cũng trong những dòng chia sẻ đầy xúc động, Lê Vi gửi lời yêu thương tới hai chị gái là Lê Vân và Lê Khanh, rằng chị đã toại nguyện, hạnh phúc trong những ngày ở Việt Nam.