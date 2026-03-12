SOOBIN bị réo tên giữa lúc Trịnh Thăng Bình và Thanh Thuỷ lộ clip hẹn hò

Sáng 12/3, mạng xã hội được phen dậy sóng trước đoạn clip ghi lại khoảnh khắc ca sĩ Trịnh Thăng Bình và Hoa hậu Thanh Thuỷ bị bắt gặp sánh đôi trên phố. Trong clip, cả hai xuất hiện khá giản dị với trang phục đời thường, đeo khẩu trang đen nhưng vẫn dễ dàng nhận ra. Đáng chú ý, Thanh Thuỷ còn khoác tay Trịnh Thăng Bình khi cùng nhau sang đường, thể hiện sự thân mật tự nhiên qua đó làm rõ những nghi vấn hẹn hò trước đó giữa cả hai.

Bắt gặp Trịnh Thăng Bình và Thanh Thuỷ tình tứ giữa đường (Clip: Đi Soi Sao Đi)

Ngay sau khi clip được chia sẻ, hàng loạt hội nhóm và diễn đàn nhanh chóng bàn luận sôi nổi với nhiều ý kiến trái chiều. Không ít người gửi lời chúc phúc, cho rằng Trịnh Thăng Bình và Thanh Thuỷ là cặp đôi khá đẹp đôi. Một số khác vẫn tỏ ra bất ngờ khi cả hai lần đầu bị "tóm dính" thân mật đến vậy ngoài đời.

Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng chú ý không kém lại là việc cái tên SOOBIN bất ngờ bị réo gọi liên tục dưới các bài đăng liên quan đến Thanh Thuỷ. Nhiều bình luận nhắc lại câu chuyện cũ, thậm chí còn trêu đùa rằng: "Bây giờ anh SOOBIN đang hát Người Ấy chứ không phải anh Bình", khiến không khí bàn luận càng thêm rôm rả.

Cư dân mạng réo tên SOOBIN liên tục dưới các bài đăng về Thanh Thuỷ và Trịnh Thăng Bình

Nguyên nhân khiến SOOBIN bị gọi tên bắt nguồn từ những nghi vấn hẹn hò trước đó giữa nam ca sĩ và Hoa hậu Thanh Thuỷ. Trước đó, cái tên SOOBIN và Hoa hậu Thanh Thuỷ liên tục được cư dân mạng réo gọi khi cặp đôi bị gán ghép trong loạt tình huống đầy "hint" tình cảm vô cùng lộ liễu. Nguồn cơn xuất phát từ việc nam ca sĩ theo dõi chỉ mình Thanh Thuỷ trên mạng xã hội. Không chỉ thế, SOOBIN còn bị phát hiện "thả tim" rất nhiều hình ảnh, bài đăng của Hoa hậu Thanh Thuỷ. Có lần, SOOBIN từng chia sẻ hình ảnh trên máy bay với quyển tạp chí có hình Thanh Thuỷ được đặt ngay ngắn trên đùi.

Chưa dừng lại ở đó, tại một sự kiện, Thanh Thuỷ bị bắt gặp đang quay phim SOOBIN trên sân khấu, kèm theo biểu cảm ngại ngùng khi bị trêu ghẹo bởi người xung quanh. Đáng nói, trong một sự kiện âm nhạc, Hoa hậu Thanh Thuỷ lên trao giải cho SOOBIN. Tại đây cả hai có những cử chỉ khá mập mờ khiến nhiều người càng thêm nghi ngờ.

SOOBIN follow một mình Thanh Thuỷ và tích cực tương tác các bài đăng Instagram của nàng hậu

SOOBIN check-in trên chuyến bay đang đọc tạp chí có hình của "tình tin đồn"

Bạn bè xung quanh liên tục trêu chọc Thanh Thuỷ khi thấy cô quay chụp SOOBIN trên sân khấu

Màn tương tác khá mập mờ của SOOBIN và Thanh Thuỷ trên sân khấu trao giải khiến tin đồn hẹn hò thêm bùng nổ

Sau khi hint tình cảm phủ sóng mạng xã hội, sự thật đằng sau mối quan hệ giữa SOOBIN và Hoa hậu Thanh Thuỷ khiến nhiều người tò mò. Nhưng khi MV Dancing In The Dark của SOOBIN được ra mắt và Thanh Thuỷ đảm nhận vai trò nữ chính thì nhiều cư dân mạng không "đẩy thuyền" nữa, ngược lại là "quay xe" vì cho rằng cả hai đang mượn chuyện tình cảm để PR cho dự án chung.

Dân tình chia làm nhiều phe bàn luận, nhiều người cho rằng những hint tình cảm là một phần trong chiến lược truyền thông, nhưng một bộ phận khác vẫn tiếp tục ghép đôi vì cảm giác cả hai rất "real". Từ phía người trong cuộc, cả SOOBIN và Thanh Thuỷ đều giữ im lặng trước những bàn tán, nhưng sau đó cả hai cũng hạn chế tương tác hay nhắc về nhau quá nhiều.

SOOBIN và Thanh Thuỷ từng vướng tin đồn "MV giả tình thật", vì thế mà cư dân mạng réo tên giọng ca Mục Hạ Vô Nhân vào các bài đăng bàn về chuyện tình cảm của Thanh Thuỷ và Trịnh Thăng Bình

Ảnh: FBNV, MXH