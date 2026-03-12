Nguyên nhân nam ca sĩ nổi tiếng phải rời nhóm sau 6 năm gắn bó

Vào ngày 10/3, công ty quản lý BELIFT LAB (thuộc HYBE Labels) bất ngờ thông báo nam idol Heeseung sẽ rời nhóm ENHYPEN sau 6 năm gắn bó. Lý do là bởi Heeseung có một tầm nhìn âm nhạc riêng biệt với nhóm, và đôi bên quyết định "cho nhau lối đi riêng". ENHYPEN sẽ tiếp tục hoạt động với đội hình 6 thành viên, còn Heeseung sẽ là nghệ sĩ solo dưới trướng BELIFT LAB.

Thông tin này khiến các fan bàng hoàng, sững sờ và vô cùng đau buồn. Đến "team qua đường" cũng vô cùng kinh ngạc bởi ENHYPEN đang hoạt động ổn định và đạt được nhiều thành công, cũng không có dấu hiệu báo trước cuộc chia ly. Bên cạnh đó, tại Kpop có rất nhiều idol vừa duy trì hoạt động nhóm vừa phát hành album solo, hoàn toàn không nhất thiết phải rời nhóm mới có thể làm nghệ sĩ solo. Chuyện Heeseung rời nhóm ở năm thứ 6 cũng rất bất thường bởi chỉ năm sau thôi, anh sẽ hết hạn hợp đồng và có thể tự do chọn không tái ký, toàn tâm theo đuổi sự nghiệp solo.

Ảnh: X

Heeseung bất ngờ rời ENHYPEN để làm nghệ sĩ solo. Ảnh: X

Trên khắp các diễn đàn mạng xã hội, netizen không ngừng ngờ vực về lý do Heeseung rời nhóm có thực sự là do khác biệt định hướng âm nhạc hay còn nhiều uẩn khúc khác. Thậm chí, netizen Trung Quốc trên nền tảng Douban đã liên hệ với bài báo độc quyền của MHN Sports và nghi ngờ Heeseung là nhân vật trong câu chuyện.

Theo đó vào ngày 19/2 vừa qua, MHN Sports công bố thông tin nam idol Kpop nổi tiếng "A" được xác nhận có con sinh vào nửa cuối năm 2022 với bạn gái cũ. Đứa trẻ sinh ra ngoài hôn nhân, A đã thừa nhận quan hệ huyết thống và duy trì hỗ trợ tài chính cho con trong thời gian qua. Tuy nhiên, các thủ tục pháp lý như đăng ký cha - con, thỏa thuận nuôi dưỡng hay cấp dưỡng chính thức vẫn chưa rõ ràng.

Một luật sư chuyên về luật gia đình cho biết, việc chu cấp tiền bạc không thể thay thế cho việc xác lập quan hệ pháp lý, bởi điều này ảnh hưởng trực tiếp đến các quyền cơ bản của trẻ như thừa kế, giám hộ hay quyền quyết định y tế. Ngoài ra, một số ý kiến cho rằng nếu quan hệ pháp lý với con ngoài hôn nhân chưa được làm rõ mà người trong cuộc bước vào hôn nhân mới, nguy cơ phát sinh tranh chấp trong tương lai là điều khó tránh khỏi.

Ở thời điểm đó, nhiều người suy đoán về danh tính nam idol A nhưng vẫn chưa có kết quả. Chính vì vậy khi Heeseung đột ngột rời nhóm không báo trước, netizen Trung Quốc đã liên hệ với vụ việc, nghi vấn anh là idol A trong câu chuyện. Họ cho rằng BELIFT LAB cho Heeseung rời nhóm trước khi "bùng phốt" để tránh thiệt hại cho ENHYPEN. Tuy nhiên đây mới chỉ là suy đoán không có căn cứ. Nhiều người hâm mộ không đồng tình, phản bác lại nhận định này và kêu gọi không nên suy đoán quá đà, vô căn cứ về lý do Heeseung đột ngột rời khỏi ENHYPEN.

Netizen Trung Quốc đặt nghi vấn Heeseung là nam idol A có con ngoài giá thú trong bài báo do MHN Sports đăng tải từ ngày 19/2. Ảnh: MHN Sports

ENHYPEN là nhóm nhạc nam Hàn Quốc được thành lập thông qua chương trình sống còn I-LAND năm 2020, gồm 2 thành viên Jungwon, Heeseung, Jay, Jake, Sunghoon, Sunoo và Ni-ki. Nhóm nhanh chóng trở thành một trong những nhóm nhạc Kpop thế hệ thứ tư nổi bật nhất, hoạt động dưới trướng "ông lớn" HYBE Labels.

ENHYPEN ra mắt vào tháng 11/2020 với mini album BORDER: DAY ONE cùng ca khúc chủ đề Given-Taken . Ngay từ khi debut, nhóm đã gây chú ý với concept mang màu sắc huyền bí, gắn liền với câu chuyện về ma cà rồng và sự trưởng thành của tuổi trẻ. Trong những năm sau đó, ENHYPEN liên tục đạt nhiều thành tích đáng chú ý với các album như BORDER: CARNIVAL , DIMENSION: DILEMMA , MANIFESTO: DAY 1 hay DARK BLOOD , mở rộng sức ảnh hưởng toàn cầu thông qua tour diễn quốc tế và lượng fan đông đảo mang tên ENGENE.

ENHYPEN ra mắt năm 2020 và nhanh chóng đạt được nhiều thành công. Ảnh: X

Trong đội hình ENHYPEN, Heeseung được xem là một trong những trụ cột về chuyên môn của nhóm. Trước khi tham gia I-LAND , ngôi sao sinh năm 2001 từng là thực tập sinh của HYBE trong nhiều năm và nổi tiếng với khả năng ca hát ổn định, kỹ thuật tốt cùng phong thái sân khấu tự tin.

Sau khi ra mắt cùng ENHYPEN, anh tiếp tục đảm nhận vai trò giọng ca chính, góp phần định hình màu sắc âm nhạc của nhóm bằng chất giọng ấm, giàu cảm xúc. Heeseung thường được các thành viên khác gọi là “ace” nhờ sự cân bằng giữa vocal, dance và biểu diễn. Ngoài âm nhạc, Heeseung còn được người hâm mộ yêu mến bởi tính cách điềm tĩnh, tinh tế và hình ảnh trưởng thành. Chính vì vậy, sự ra đi của Heeseung là tổn thất không hề nhỏ với ENHYPEN.

Heeseung là trụ cột của nhóm, chính vì vậy việc anh đột ngột rời ENHYPEN khiến nhiều fan sốc. Ảnh: Just Jared

Nguồn: Douban