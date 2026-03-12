"Thiếu gia showbiz" khó coi vậy: Hết múa may quay cuồng, còn "tung cước" vào mặt MC giữa lễ trao giải

Vào tối 10/3, nam diễn viên Hướng Tả đã tham dự Lễ trao giải Phim ngắn xuất sắc diễn ra tại Thượng Hải (Trung Quốc). Giữa dàn sao, anh trở thành bỗng chốc trở thành nhân vật gây chú ý nhất với hành động "quá lố" khó coi, gây nguy hiểm cho người khác.

Theo đó, khi được mời lên sân khấu phát biểu, Hướng Tả đã múa võ quay cuồng. Không chỉ vậy, nam diễn viên này còn đột ngột quay sang đá thẳng vào mặt nam MC đang dẫn chương trình, khiến ai cũng được 1 phen thót tim hết hồn. May mắn là nam MC kịp ngả người ra sau nên cú đá của Hướng Tả chỉ sượt ngang mặt anh. Sau đó, nam MC cũng thảng thốt cho biết nếu không phản xạ nhanh nhạy chắc anh đã bay "bộ nhá" vì Hướng Tả.

Trên MXH, netizen chỉ trích Hướng Tả dữ dội vì có hành động mất kiểm soát, có thể khiến đồng nghiệp bị chấn thương nếu chẳng may cú đá đi thẳng vào mặt. Không ít người cũng mỉa mai nam diễn viên hết thời mà bất chấp làm đủ trò để được chú ý.

Hướng Tả múa võ quay cuồng trên sân khấu lễ trao giải. Nguồn: Weibo.

Nam diễn viên đột ngột quay người tung cú đá vào thẳng mặt nam MC đứng ngay bên cạnh. Nguồn: Weibo.

Hướng Tả biến nghề MC trở thành công việc nguy hiểm ở Cbiz. Ảnh: Weibo.

Con trai ông trùm giải trí Hong Kong (Trung Quốc) bị chỉ trích có hành vi làm lố, mất kiểm soát và gây nguy hiểm cho người khác. Ảnh: Sina.

Trước đây, Hướng Tả cũng liên tục gây bàn tán trên các phương tiện truyền thông và MXH vì biến đổi hình tượng gây sốc. Anh ăn diện nữ tính với đủ phong cách, trang điểm đậm và tự giới thiệu mình là Hướng Đại Hoa. Khán giả Trung Quốc từng tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy Hướng Tả mặc áo hở bụng, giả gái, diễn trò lố khoe thân từ sóng livestream cho đến thảm đỏ sự kiện. Không chỉ ở showbiz Trung Quốc mà khi ra nước ngoài tham dự Tuần lễ thời trang, anh cũng khiến cư dân mạng "cạn lời" khi mặc đồ xuyên thấu, áo quây cúp ngực kim loại và diễn trò kỳ quặc.

Giải thích về việc chuyển sang mặc đồ nữ tính, Hướng Tả cho biết anh muốn trông khác biệt, thậm chí hơi lố để không gò bó bản thân trong khuôn khổ và mang tới tiếng cười cho khán giả. Tuy nhiên, phần lớn cộng đồng mạng đều cho rằng nam diễn viên cố tình "làm lố" để thu hút sự chú ý sau những tác phẩm phim ảnh thất bại thảm hại của anh.

Hình ảnh lạ lùng của Hướng Tả khiến khán giả không thể cảm nổi. Ảnh: Sina, Weibo.

Hướng Tả sinh năm 1984, có xuất thân gia thế. Cha nam diễn viên là ông trùm Hướng Hoa Cường, có địa vị cực cao trong giới giải trí Hong Kong (Trung Quốc). Mẹ anh là bà Trần Lam, 1 nhà sản xuất tiếng tăm. Trong showbiz Trung Quốc, đến cả Thành Long, Lưu Đức Hoa, Lý Liên Kiệt... cũng nợ ân tình của nhà họ Hướng và dành sự tôn trọng cho vợ chồng Hướng Hoa Cường. Dưới sự hậu thuẫn của cha mẹ, Hướng Tả thuận lợi bước chân vào showbiz. Dù đã cố gắng đóng phim nhiều năm, tham gia các show giải trí khác nhau nhưng Hướng Tả vẫn không thể chen chân vào top sao danh tiếng. Anh bị chê là "thái tử bất tài nhất giới giải trí".

Đã luôn ngửa tay xin tiền cha mẹ, Hướng Tả còn gây nợ vì thói cờ bạc và ngoại tình sau lưng bà xã minh tinh Quách Bích Đình. Không có hy vọng vào cậu con trai này, vợ chồng trùm giải trí Trần Lam - Hướng Hoa Cường đã cắt quyền thừa kế của Hướng Tả, giao toàn bộ tài sản cho con dâu Quách Bích Đình quản lý.

