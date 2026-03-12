“Nữ thần dao kéo đẹp hơn Song Hye Kyo” gây bàn tán vì quấn chăn ở Paris Fashion Week

Sáng 12/3, tờ Sports Chosun cho hay, “nữ thần dao kéo” Go Youn Jung vừa dự show Chanel thuộc khuôn khổ Paris Fashion Week với tư cách đại sứ thương hiệu. Nữ diễn viên diện bộ suit tweed trắng viền đen giúp cô khoe trọn vẻ thanh lịch và nữ tính.

Đặc biệt, đoạn clip ghi lại hình ảnh nữ minh tinh họ Go bước ra từ show diễn đã được chia sẻ rầm rộ trên khắp các diễn đàn mạng xã hội. Trong video, Go Youn Jung thu hút sự chú ý khi xuất hiện với 1 chiếc chăn lớn quấn ngang thắt lưng. Trong khi được hộ tống rời khỏi sự kiện, nhân viên đã yêu cầu mỹ nhân họ Go cởi bỏ chiếc chăn ra. Dù có biểu cảm thoáng chút do dự nhưng cuối cùng, nữ nghệ sĩ đình đám cũng chịu làm theo yêu cầu trước khi lên xe ra về.

Clip Go Youn Jung quấn chăn rời khỏi show Chanel đã được dân mạng Hàn Quốc chia sẻ rầm rộ



Không phải nhan sắc mà chính màn quấn chăn của nữ nghệ sĩ mới chiếm trọn spotlight. Ảnh: Naver

Đoạn clip nói trên đã trở nên viral trên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút tới gần 1 triệu lượt xem chỉ sau thời gian ngắn. Đáng chú ý, netizen xứ Hàn đã “ném đá” Go Youn Jung tơi bời vì cho rằng nữ diễn viên tỏ thái độ thiếu chuyên nghiệp, không tôn trọng show diễn và có thể gây ảnh hưởng tới hình tượng của sao Hàn tại các sự kiện lớn.

Công chúng đồng loạt để lại nhiều ý kiến tiêu cực nhắm vào mỹ nhân họ Go: “Cô ấy tham dự sự kiện với tư cách đại sứ thương hiệu xa xỉ, nhưng thái độ lại không được chuyên nghiệp”, “Chuyện này mà cũng được gọi là đáng yêu cơ à? Cách hành xử như vậy cho thấy sự thiếu chuyên nghiệp thì có”, “Đáng nhẽ tham dự sự kiện lớn như vậy thì phải giữ phong thái ngẩng cao đầu, tác phong chuyên nghiệp và có hành động tôn trọng nhãn hàng chứ ai lại như vậy” ,...

Nhưng bên cạnh đó, không ít khán giả nước ngoài lại lên tiếng bênh vực Go Youn Jung. Theo những netizen này, nữ diễn viên quấn chăn do thời tiết quá lạnh. Được biết, cái lạnh ban đêm tại Paris vào hôm Go Youn Jung tham dự show Chanel rất khắc nghiệt.

Go Youn Jung dính ồn ào tranh cãi trong lần xuất ngoại mới đây. Ảnh: Naver

Go Youn Jung sinh năm 1996, hiện là 1 trong những gương mặt nữ diễn viên đình đám nhất của màn ảnh Hàn Quốc ở thời điểm hiện tại. Xuất thân là sinh viên chuyên ngành Hội họa đương đại tại Đại học Nữ sinh Seoul, cô từng gây sốt khắp cộng đồng mạng với vai trò người mẫu ảnh nhờ gương mặt đạt “tỷ lệ kim cương” - 1 chuẩn mực hoàn hảo thường được các chuyên gia thẩm mỹ dùng làm hình mẫu. Thậm chí, nhiều khán giả còn nhận xét, Go Youn Jung trông hoàn hảo đến mức không khác nào 1 sản phẩm của... AI dù cô từng thừa nhận “phẫu thuật thẩm mỹ”.

Bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2019 qua bộ phim He Is Psychometric, Go Youn Jung nhanh chóng thoát mác “hot girl mạng” để khẳng định thực lực qua loạt vai diễn nặng đô. Cô ghi dấu ấn mạnh mẽ với khán giả qua các siêu phẩm ăn khách như Sweet Home, Hoàn Hồn,... Trong năm nay, cô tiếp tục bùng nổ, gây tiếng vang lớn với bộ phim tạo nên cơn sốt toàn cầu Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không.

Hồi năm ngoái, Go Youn Jung từng chiếm sóng truyền thông khi vinh dự xếp thứ 3 trong bảng xếp hạng Top 10 mỹ nhân đẹp nhất Hàn Quốc 2025, qua mặt cả đàn chị đình đám Song Hye Kyo (xếp thứ 4).

Gương mặt đạt tỷ lệ kim cương của Go Youn Jung được giới chuyên môn cũng như công chúng đồng loạt khen ngợi. Ảnh: Nate

Cô gây sốt với Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không trước khi dính tranh cãi mới đây. Ảnh: Naver

Nguồn: Sports Chosun