Phía Thanh Thuỷ lên tiếng về thông tin hẹn hò Trịnh Thăng Bình

Ngày 12/3, Trịnh Thăng Bình và Thanh Thuỷ trở thành tâm điểm mạng xã hội bởi loạt khoảnh khắc tình tứ trên phố. Thông tin này thu hút nhiều bàn tán khắp các diễn đàn, vừa có bình luận chúc phúc, vừa có những ý kiến khác nhau xoay quanh đời tư của cả hai.

Cho đến chiều cùng ngày, công ty chủ quản của Hoa hậu Thanh Thuỷ đã phát thông báo lên tiếng về những thông tin xoay quanh nàng hậu. Trong thông báo, công ty Sen Vàng cho biết Thanh Thuỷ vẫn đang tập trung vào các dự án chuyên môn, những chương trình xã hội cũng như các kế hoạch phát triển trong thời gian tới. Phía công ty nhấn mạnh luôn tôn trọng đời sống cá nhân của các nghệ sĩ, cho rằng mỗi cá nhân đều có không gian riêng và quyền đưa ra những lựa chọn phù hợp cho cuộc sống của mình.

Thông báo từ công ty quản lý của Hoa hậu Thanh Thuỷ: Trong hơn 3 năm đồng hành cùng nhau, chúng tôi luôn ghi nhận Thanh Thủy là một hoa hậu nghiêm túc, trách nhiệm và không ngừng nỗ lực trong công việc cũng như các hoạt động cộng đồng. Công ty Sen Vàng và Thanh Thủy hiện vẫn đang tập trung vào các dự án chuyên môn, các chương trình xã hội và những kế hoạch phát triển trong thời gian tới. Bên cạnh đó, chúng tôi luôn tôn trọng quyền riêng tư của các nghệ sĩ trực thuộc quản lý. Mỗi cá nhân đều có không gian đời sống riêng và quyền đưa ra những lựa chọn cá nhân phù hợp với mình. Chúng tôi mong rằng khán giả tiếp nhận thông tin một cách khách quan, đặc biệt thận trọng trước những bài viết, nội dung mang tính chất tự suy diễn. Chúng tôi trân trọng sự quan tâm, đồng hành và ủng hộ của khán giả, đối tác dành cho Hoa hậu Thanh Thủy cũng như các nghệ sĩ của công ty trong thời gian qua, và hy vọng tiếp tục nhận được sự yêu thương dành cho những hoạt động sắp tới.

Bắt gặp Trịnh Thăng Bình và Thanh Thuỷ tình tứ giữa đường (Clip: Đi Soi Sao Đi)

Sáng 12/3, mạng xã hội được phen dậy sóng trước đoạn clip ghi lại khoảnh khắc ca sĩ Trịnh Thăng Bình và Hoa hậu Thanh Thuỷ bị bắt gặp sánh đôi trên phố. Trong clip, cả hai xuất hiện khá giản dị với trang phục đời thường, đeo khẩu trang đen nhưng vẫn dễ dàng nhận ra. Đáng chú ý, Thanh Thuỷ còn khoác tay Trịnh Thăng Bình khi cùng nhau sang đường, thể hiện sự thân mật tự nhiên qua đó làm rõ những nghi vấn hẹn hò trước đó giữa cả hai.

Ngay sau khi clip được chia sẻ, hàng loạt hội nhóm và diễn đàn nhanh chóng bàn luận sôi nổi với nhiều ý kiến trái chiều. Không ít người gửi lời chúc phúc, cho rằng Trịnh Thăng Bình và Thanh Thuỷ là cặp đôi khá đẹp đôi. Một số khác vẫn tỏ ra bất ngờ khi cả hai lần đầu bị "tóm dính" thân mật đến vậy ngoài đời.

Về phía Trịnh Thăng Bình, nam ca sĩ chưa có động thái hay phản hồi nào về những thông tin tình cảm với Thanh Thuỷ.

Từ tháng 8/2025, nghi vấn cả hai hẹn hò đã rộ lên sau khi cư dân mạng phát hiện nhiều món đồ đôi như khăn trùm, áo, nhẫn cho đến việc dùng chung xe