2 mỹ nhân nổi tiếng Trịnh Thăng Bình yêu trước khi hẹn hò Hoa hậu Thanh Thủy

Trịnh Thăng Bình và Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy đang là cái tên được quan tâm trên mạng xã hội. Nguyên do vì cặp đôi bị tóm khoảnh khắc tình cảm xuất hiện bên cạnh nhau trên phố. Trong video, người đẹp gen Z còn công khai khoác tay nửa kia.

Trên thực tế, tin đồn hẹn hò giữa Trịnh Thăng Bình và Huỳnh Thị Thanh Thủy đã râm ran từ khoảng tháng 8/2025. Khi đó, cư dân mạng phát hiện nhiều chi tiết trùng hợp như việc cả hai sở hữu loạt món đồ giống nhau, từ khăn trùm đầu, nhẫn đôi cho đến chiếc máy ảnh. Tuy vậy, do giữa hai người gần như không có nhiều tương tác hay mối liên hệ rõ ràng, nên phần lớn netizen thời điểm đó vẫn chỉ dừng lại ở mức nghi ngờ.

Bắt gặp Trịnh Thăng Bình và Thanh Thuỷ tình tứ giữa đường. Nguồn: Đi soi sao đi

Trịnh Thăng Bình và Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy vướng nghi vấn hẹn hò từ tháng 8/2025. Ảnh: Đi soi sao đi

Trước khi hẹn hò với Hoa hậu Thanh Thủy, Trịnh Thăng Bình từng có mối quan hệ yêu đương với loạt bóng hồng xinh đẹp trong showbiz Việt. Một trong những chuyện tình được nhắc đến nhiều nhất là mối quan hệ giữa Trịnh Thăng Bình và Yến Nhi (thành viên nhóm Mây Trắng). Cặp đôi chính thức công khai hẹn hò vào khoảng tháng 11/2012, sau thời gian dài là bạn bè thân thiết.

Trong giai đoạn yêu nhau, nam ca sĩ không chỉ đồng hành cùng bạn gái trong cuộc sống mà còn hỗ trợ cô trong sự nghiệp âm nhạc, đảm nhận vai trò sáng tác và sản xuất cho nhiều dự án solo như Như vậy thôi, Muộn màng. Tuy nhiên đến tháng 6/2013, sau khoảng 7 tháng công khai và gần 2 năm tìm hiểu, cả hai bất ngờ thông báo chia tay, khiến nhiều khán giả tiếc nuối.

Trịnh Thăng Bình và Yến Nhi công khai chuyện tình cảm vào tháng 11/2012. Ảnh: FBNV

Chia sẻ về lý do tan vỡ, Trịnh Thăng Bình cho biết nguyên nhân xuất phát từ một mâu thuẫn nhỏ liên quan đến việc hẹn hò không đúng giờ, nhưng đó chỉ là “giọt nước tràn ly” sau nhiều bất đồng tích tụ. Cả hai khẳng định chia tay trong hòa bình, không có người thứ ba và quyết định dừng lại để tập trung cho sự nghiệp riêng.

Sau khi kết thúc chuyện tình cảm, Trịnh Thăng Bình và Yến Nhi vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết, sẵn sàng ủng hộ nhau trong công việc. Năm 2022, cả hai còn gây chú ý khi song ca lại ca khúc Người ấy, trong đó nam ca sĩ trìu mến gọi bạn gái cũ là “bé Nhi” và chia sẻ lại những hình ảnh thời trẻ của cả hai trên mạng xã hội.

Sau 7 tháng cặp đôi đã thông báo đường ai nấy đi. Ảnh: FBNV

Sau Yến Nhi, Trịnh Thăng Bình hẹn hò với Liz Kim Cương. Cả hai rộ nghi vấn yêu đương từ cuối năm 2018. Thời điểm đó, nữ ca sĩ cũng gia nhập công ty của nam ca sĩ và cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc như Cho anh xin thêm một phút, Khác biệt to lớn.

Dù vậy, phải đến tháng 11/2019, khi mối quan hệ đã kết thúc, Trịnh Thăng Bình mới xác nhận cả hai từng có thời gian tìm hiểu và yêu nhau. Sau chia tay, Liz Kim Cương vẫn tiếp tục hoạt động tại công ty của nam ca sĩ trong một thời gian, khiến mối quan hệ hậu chia tay nhiều lần trở thành chủ đề bàn tán. Đến năm 2023, nữ ca sĩ chính thức rời công ty của Trịnh Thăng Bình.

Nghi vấn hẹn hò giữa Trịnh Thăng Bình và Liz Kim Cương xuất hiện từ tháng 12/2018. Ảnh: FBNV

Cuối năm 2019, Trịnh Thăng Bình mới chia sẻ rằng anh và Liz Kim Cương đã chia tay. Ảnh: FBNV

Trịnh Thăng Bình từng chia sẻ: "Một mối quan hệ tình cảm trai gái đã cơm không lành canh không ngọt thì tất nhiên sẽ có ảnh hưởng tâm lý khi làm việc chung với nhau. Có một khoảng thời gian khá dài tôi và Liz không chia sẻ về công việc cũng như trực tiếp làm việc với nhau, mọi thứ có công ty, ekip, quản lý riêng để thông qua, cùng lắm thì mới họp chung. Việc gặp gỡ nhau có lẽ không được thoải mái như bình thường dù trong lúc còn tình cảm, cả 2 cũng chẳng quá đau khổ, giằng xé gì nhiều.

1 vài tháng sau, mọi thứ dần bình thường, cả hai lại đi ăn rồi chia sẻ về cuộc sống bình thường, không có vấn đề gì cả. Khác biệt duy nhất: lúc còn thích nhau thì mọi quyết định đều cảm tính hơn. Tôi nghĩ mối quan hệ này phải dừng lại để tốt cho công việc cũng như sự nghiệp của 2 người, vì nó giúp chúng tôi lý trí hơn trong các quyết định. Tôi cảm thấy đó là quyết định đúng đắn vì ở góc độ nào đó, các sản phẩm của cả hai ra mắt sau thời điểm này đều nhận được sự đón nhận nhiều hơn".

Chuyện tình cảm của Trịnh Thăng Bình đang nhận được sự quan tâm của netizen. Ảnh: FBNV

Trịnh Thăng Bình sinh năm 1988, được khán giả biết đến qua nhiều ca khúc như Người ấy, Tâm sự tuổi 30, Khác biệt to lớn… Bên cạnh hoạt động âm nhạc, nam ca sĩ còn lấn sân diễn xuất và tham gia một số bộ phim như Có lẽ nào ta yêu nhau, Tam nam vẫn phú, Người đẹp online…