Vợ Huỳnh Anh bị công kích ngoại hình trong suốt 6 năm

Từ khi công khai chuyện tình cảm, Huỳnh Anh và bà xã hơn 4 tuổi Bạch Lan Phương đối mặt với không ít những sóng gió. Trên trang cá nhân, nữ MC mới đây đăng tải bài viết tiết lộ bị lăng mạ và bị công kích ngoại hình, cho rằng không xứng với Huỳnh Anh.

Theo nữ MC, mỗi lần cô đăng tải nội dung liên quan đến hai vợ chồng đều xuất hiện những bình luận tiêu cực, từ việc chê bai nhan sắc cho đến cho rằng cô lợi dụng chồng hay “chiêu trò để được chu cấp”. Bạch Lan Phương cho biết tình trạng này đã kéo dài suốt 6 năm và có thể còn tiếp tục lâu hơn. Dù vậy, cô khẳng định chỉ có hai vợ chồng mới hiểu rõ tình cảm dành cho nhau cũng như những gì họ đã cùng trải qua.

Nữ MC viết rằng trong những giai đoạn khó khăn và chông chênh nhất của cuộc sống, chính Huỳnh Anh là người luôn nắm tay và ở bên cô. Vì vậy, cô không quá bận tâm trước những lời đánh giá từ bên ngoài. “Có lẽ chỉ mình và chồng mình là hiểu rõ nhất. Cái nắm tay duy nhất với người ấy khi người ấy chông chênh nhất, đi qua những khúc thăng trầm nhất là ai. Cũng chỉ có mình biết chồng mình yêu thương mình nhiều thế nào”, cô chia sẻ.

Bạch Lan Phương cho biết đã nhận về vô số lời tiêu cực, vùi dập và lăng mạ trong thời gian yêu Huỳnh Anh. Ảnh: FBNV

Bạch Lan Phương cũng thẳng thắn bày tỏ quan điểm về chuyện “xứng hay không xứng” trong một mối quan hệ. Theo cô, tình yêu không phải là phép so sánh hơn thua mà đơn giản là sự phù hợp. “Một mối quan hệ chẳng có phí hay không phí, xứng hay không xứng. Chỉ là ở thời điểm đó họ phù hợp với nhau”, nữ MC viết.

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm, cho rằng việc công kích ngoại hình hay phán xét đời tư người khác là không nên, đồng thời gửi lời động viên tới Bạch Lan Phương và chúc cặp đôi luôn hạnh phúc.

Vượt qua những đánh giá tiêu cực, Huỳnh Anh và bà xã hơn 4 tuổi vẫn gắn bó bên nhau. Ảnh: FBNV

Huỳnh Anh và Bạch Lan Phương thông báo đăng ký kết hôn từ tháng 4/2024. Cặp đôi Diễn viên Huỳnh Anh và MC Bạch Lan Phương thông báo đã hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn vào tháng 4/2024 sau nhiều năm gắn bó. Trước đó, cặp đôi từng nhiều lần úp mở về kế hoạch tổ chức đám cưới nhưng đến nay vẫn chưa tiết lộ thêm thông tin cụ thể.

Trong dịp sinh nhật lần thứ 34 của Huỳnh Anh, Bạch Lan Phương cũng dành cho chồng lời chúc đầy tình cảm trên mạng xã hội: “Yêu của em, sinh nhật vui vẻ nhé. Yêu anh. Chúc người ấy của em luôn vui và thật hạnh phúc”.

Cặp đôi đã đăng ký kết hôn nhưng chưa tổ chức đám cưới. Ảnh: FBNV

Huỳnh Anh và Bạch Lan Phương công khai chuyện tình cảm vào năm 2020. Trước khi đến với nam diễn viên, nữ MC từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và là mẹ đơn thân của một bé gái. Tuy nhiên, điều này không trở thành rào cản trong mối quan hệ của cả hai.

Dù từng đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều cũng như tin đồn rạn nứt, cặp đôi vẫn lựa chọn đồng hành cùng nhau. Tháng 2/2021, Huỳnh Anh chính thức cầu hôn bạn gái sau một thời gian dài gắn bó, và đến tháng 4/2024, họ hoàn tất việc đăng ký kết hôn.