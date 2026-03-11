Xôn xao clip bạn trai Lisa (BLACKPINK) hẹn hò tình mới, động thái của nữ ca sĩ mới đáng bàn

Sáng 11/3, công chúng châu Á náo loạn trước đoạn clip nghi bạn trai Lisa - CEO Frédéric Arnault, đang hẹn hò hạnh phúc bên 1 người phụ nữ lạ trong bữa tiệc do 1 thương hiệu thời trang cao cấp tổ chức. Trong đoạn video gây bão, quý tử nhà tỷ phú giàu nhất nhì thế giới trao cho đàng gái ánh mắt đầy tình tứ giống kiểu 1 chàng trai đang ngắm nhìn người thương của mình.

Từ đây, nghi vấn Lisa - Frédéric Arnault chia tay nhau đã xuất hiện rầm rộ khắp mạng xã hội mới đây. Đáng nói trước đó, tin đồn cặp đôi “đường ai nấy đi” từng râm ran trên các diễn đàn xuất phát từ hàng loạt động thái lạ của em út BLACKPINK. Hối cuối tháng 2, xuất hiện trong 1 bữa tiệc ở Bali, Lisa dựa sát rạt vào DJ Disco Lines và có nhiều tương tác thân mật với đàn em. Ngay từ thời điểm đó, tờ Koreaboo cùng công chúng đã đồng loạt đặt ra nghi vấn Lisa vừa chia tay CEO giàu có Frédéric Arnault nên nữ ca sĩ mới có thể thoải mái thân mật sát rạt vào người khác giới ngay giữa buổi tiệc. Ngoài ra, việc em út “Hắc Hường” không còn được nhận socola từ Frédéric Arnault trong ngày Valentine càng khiến tin đồn cặp đôi đã tan vỡ lan nhanh như tên bắn.

Clip nghi Frédéric Arnault hẹn hò tình mới sau khi chia tay Lisa đã gây xôn xao mạng xã hội



Trước đó, Lisa thân mật sát rạt với 1 nam DJ trong bữa tiệc ở Bali, làm rộ lên nghi vấn cô đã trở lại thời kỳ độc thân. Ảnh: X

Mối quan hệ giữa Lisa - Frédéric Arnault liên tục chiếm sóng truyền thông. Ảnh: Naver

Trong bối cảnh nghi vấn Lisa - Frédéric Arnault tan vỡ đang gây xôn xao và Frédéric được cho là đã tìm được tình mới, 1 đoạn clip ghi lại màn xuất hiện của em út BLACKPINK ở show diễn Louis Vuitton Fall/Winter 2026 mới đây bỗng trở thành chủ đề nóng trên các diễn đàn mạng xã hội. Trong video, Lisa trò chuyện, tương tác sôi nổi với tỷ phú Bernard Arnault - bố Frédéric Arnault, trong bầu không khí vô cùng vui vẻ.

Đáng chú ý, dựa vào khẩu hình, nhiều khán giả suy đoán nữ idol đang cùng vị tỷ phú quyền lực nói về màn xuất hiện của 1 chàng trai nghi là Frédéric Arnault. Qua đó, nhiều khán giả nhận định, Lisa - Frédéric Arnault có thể vẫn chưa chia tay như những đồn đoán trước đó. Theo nhiều khán giả, cô gái ngồi cùng bàn tiệc với Frédéric ở đoạn clip nói trên chưa chắc đã là bạn gái của nam CEO này và giữa họ rất có thể chỉ có mối quan hệ bạn bè hoặc đối tác làm ăn.

Clip Lisa tương tác vui vẻ cùng bố Frédéric Arnault cũng gây bàn tán không kém. Dựa vào khẩu hình, nhiều khán giả suy đoán nữ ca sĩ 9X đang cùng vị tỷ phú quyền lực nói về màn xuất hiện của 1 chàng trai nghi là Frédéric Arnault

Tính tới thời điểm hiện tại, cả Lisa lẫn quý tử nhà tỷ phú giàu nhất nhì thế giới vẫn chưa chính thức lên tiếng về những đồn đoán đang rầm rộ khắp cõi mạng liên quan tới mối quan hệ của họ.

Lisa - Frédéric lần đầu dính nghi vấn tình ái hồi tháng 7/2023 sau khi lọt vào ống kính của “team qua đường” ở 1 nhà hàng tại Pháp. Trong video, nữ idol sinh năm 1997 có hành động tựa đầu vào vai Frédéric Arnault 1 cách vô cùng tình tứ.

Trước khi dính nghi vấn chia tay, Lisa và quý tử nhà tỷ phú liên tục được bắt gặp xuất hiện bên nhau trong các buổi hẹn hò ở nhiều địa điểm trên khắp thế giới. Thậm chí, cặp đôi còn nhiều lần gặp gỡ bố mẹ 2 bên gia đình, khiến tin đồn họ sắp sửa tổ chức hôn lễ từng rộ lên trên mạng xã hội 1 thời.

Gần đây nhất, vào hồi tháng 10 năm ngoái, Lisa đã lặn lội từ Cao Hùng tới Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) để tận hưởng buổi hẹn hò lãng mạn bên bạn trai nhà tỷ phú ngay sau khi hoàn thành 2 đêm concert DEADLINE. Nguồn tin của kênh truyền thông TVBS còn cho biết thêm, em út BLACKPINK di chuyển bằng chuyên cơ riêng để tới gặp gỡ người yêu sau nhiều ngày xa cách.

Truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) công bố hình ảnh chiếc chuyên cơ riêng chở Lisa đi hẹn hò con trai nhà tỷ phú hồi tháng 10 năm ngoái. Ảnh: X

Lisa đi nghỉ dưỡng cùng gia đình Frédéric Arnault hồi tháng 8/2024. Ảnh: Newsen

Trước đó, nàng rapper “Hắc Hường” đã đưa thái tử đế chế xa xỉ về ra mắt gia đình hồi tháng 9/2023. Ảnh: X

Nguồn: X, Naver