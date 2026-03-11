Tranh cãi chuyện Jeon Ji Hyun lộ mặt lắm vết nhăn, "mợ chảnh xứ Hàn" sao ra nông nỗi này?

Jeon Ji Hyun vừa tham dự show diễn của 1 thương hiệu đình đám trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang Paris (Paris Fashion Week), với tư cách đại sứ vào ngày 10/3. Tuy nhiên, ở lần lộ diện này "mợ chảnh xứ Hàn" lại bị dân tình nhận xét trông già, mệt mỏi hơn trước, đã bắt đầu có dấu hiệu lão hóa trên gương mặt.

Theo đó, trong các ảnh cận mặt không qua chỉnh sửa của "hung thần" Getty Images và người hâm mộ, Jeon Ji Hyun có thần sắc tiều tụy và thiếu sức sống thấy rõ. Quốc bảo nhan sắc xứ Hàn lộ rõ dấu vết lão hóa trên gương mặt với nếp nhăn dưới mắt, trũng mắt sâu, bọng mắt dưới to và đôi mắt vô hồn.

Mọi sự chú ý đổ dồn về Jeon Ji Hyun khi cô xuất hiện tại Paris Fashion Week. Ảnh: Getty Images.

Tuy nhiên, netizen đã phải ngỡ ngàng khi nhìn ngắm đến gương mặt của "mợ chảnh". Nữ diễn viên trông thiếu sức sống, lộ dấu hiệu lão hóa trên gương mặt. Ảnh: Getty Images.

Cam thường zoom cận đã "tố cáo" toàn bộ khuyết điểm trên gương mặt của Jeon Ji Hyun. Cô có đôi mắt vô hồn, trũng mắt sâu, bọng mắt dưới to và xuất hiện nếp nhăn nơi khóe mắt. Ảnh: Sohu.

Ở lần lộ diện này, Jeon Ji Hyun có thần sắc tiều tụy, mệt mỏi. Ảnh: Sohu.

Trên MXH Hàn Quốc, nhiều người tỏ ra tiếc nuối, cảm thấy choáng trước sự xuống sắc đột ngột của Jeon Ji Hyun và thắc mắc không biết chuyện gì đã khiến mỹ nhân màn ảnh ra nông nỗi này. Tuy nhiên, cũng có nhiều netizen bênh vực cho rằng Jeon Ji Hyun đã 45 tuổi, việc lão hóa là không thể tránh khỏi. Thay vì "dao kéo" níu giữ tuổi thanh xuân, cô chọn già đi 1 cách duyên dáng và không ngại khuyết điểm nhan sắc bị phơi bày.

Jeon Ji Hyun vốn sở hữu vẻ đẹp tự nhiên, thanh lịch và một khí chất khó ai sánh kịp, khiến cô luôn nổi bật dù không cần trang điểm cầu kỳ. Với hình ảnh sang chảnh và đẳng cấp, diễn viên 8X là gương mặt đại diện được săn đón của nhiều thương hiệu lớn. Minh tinh này được đánh giá không chỉ là một diễn viên tài năng mà còn là một biểu tượng về phong cách và vẻ đẹp. Do đó, việc nhan sắc bỗng dưng đi xuống của cô được chú ý rất lớn.

Nhan sắc đột ngột xuống cấp của Jeon Ji Hyun gây bàn tán khắp MXH. Ảnh: Instagram.

Năm 2025 vừa qua là khoảng thời gian đen tối với Jeon Ji Hyun. Biểu tượng sắc đẹp Hàn Quốc liên tiếp hứng chịu ba đòn chí mạng: bị điều tra trốn thuế, chồng đại gia vỡ nợ 287 tỷ đồng, đối diện làn sóng tẩy chay dữ dội từ thị trường Trung Quốc vì 1 câu thoại trong bộ phim Tempest. Đặc biệt việc chồng nợ nần chồng chất ảnh hưởng lớn đến nữ diễn viên. Tài sản đội nón ra đi chỉ trong 1 đêm khiến tình hình tài chính của gia đình Jeon Ji Hyun lao đao. Để cứu chồng đại gia, "mợ chảnh" buộc phải tái xuất showbiz.

Tần suất chạy show của Jeon Ji Hyun khiến ai cũng phải choáng váng. Chỉ trong chưa đầy nửa năm, Jeon Ji Hyun đã ký 3 hợp đồng quảng cáo xa xỉ, liên tục dự sự kiện từ Á đến Âu. Không tháng nào minh tinh hạng S xứ Hàn không có lịch trình. Thậm chí, Jeon Ji Hyun còn chấp nhận sang Trung Quốc dự sự kiện trở lại sau hơn 10 năm kể từ lần cuối cùng.

Jeon Ji Hyun đang phải chăm chỉ chạy show để trả nợ cho chồng đại gia. Ảnh: Nate.

Nguồn: Sohu, Getty Images