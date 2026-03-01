Lo cho "anh sếp showbiz": Tiều tụy rệu rã đến mức đi lại không nổi bên nàng thơ gen Z

Ngày 12/3, tờ 163 đưa tin MXH xứ Trung đang dậy sóng với khoảnh khắc Hoàng Tử Thao đi chùa trong tình trạng mệt mỏi, cơ thể rệu rã, gương mặt phờ phạc. Theo nguồn tin, "anh sếp Cbiz" không thể đứng thẳng người khi đi lại.

Tham dự 1 sự kiện ở Trùng Khánh (Trung Quốc) cách đây 2 ngày, nam ca sĩ cũng được trông thấy ho sặc sụa, bám vào tay bà xã Từ Nghệ Dương và đeo khẩu trang suốt buổi. Ngay khi loạt ảnh được lan truyền, cư dân mạng lập tức bùng nổ với hàng loạt bình luận lo lắng về tình trạng sức khỏe của Hoàng Tử Thao.

Người hâm mộ bày tỏ sự lo lắng khi nhận thấy Hoàng Tử Thao mệt mỏi, phờ phạc. Ảnh: 163.

Anh sếp showbiz rệu rã, ho sặc sụa, bám vào tay bà xã Từ Nghệ Dương để đi lại khi tham dự 1 sự kiện. Ảnh: Sina.

Theo truyền thông Trung Quốc, tình trạng sức khỏe của Hoàng Tử Thao đang lao dốc không phanh. Cách đây không lâu, trong lúc ghi hình show Vũ Trụ Lấp Lánh Hãy Chú Ý, nam ca sĩ đã đột nhiên bị khó thở, mặt mũi tái mét, choáng váng và lả người suýt ngất khi ngâm suối nước nóng. Sức khỏe chuyển biến xấu đột ngột của Hoàng Tử Thao khiến cả ekip Vũ Trụ Lấp Lánh Hãy Chú Ý hốt hoảng, hoang mang lo sợ.

Bên cạnh đó, Hoàng Tử Thao còn tăng cân không phanh, nặng hơn 90 kg từ cuối năm 2025. Ngoại hình phát tướng quá nhanh, từng phẫu thuật xuất huyết não cũng như lịch trình làm việc cường độ cao đã khiến sức khỏe của chủ tịch showbiz ngày càng đi xuống.

Hoàng Tử Thao đột nhiên khó thở mặt mũi tái mét, choáng váng và lả người suýt ngất khi quay show truyền hình. Ảnh: Sina.

"Anh sếp showbiz" hiện tăng cân vùn vụt lên thành gần 100kg, trông khác xa so với trước đây (hình phải). Ảnh: Weibo.

Hoàng Tử Thao sinh năm 1993, từng lấy nghệ danh Tao, ra mắt trong nhóm nhạc đình đám Kpop EXO khi vừa tròn 19 tuổi. Anh rời nhóm do mâu thuẫn với công ty quản lý cũ SM vào năm 2015. Kể từ đó, Hoàng Tử Thao trở về quê nhà Trung Quốc hoạt động với tư cách ca sĩ, diễn viên và thành lập 1 công ty giải trí riêng mang tên L.TAO Entertainment .

Hoàng Tử Thao có xuất thân bề thế, giàu có. Anh là con trai của ông Hoàng Trung Đông - người nắm giữ khối tài sản lên đến 3 tỷ USD (76,2 nghìn tỷ đồng) và 4-5 khu đất rộng lớn tại Thanh Đảo (Trung Quốc). Năm 1997, cha của Hoàng Tử Thao đã xếp vị trí thứ 7 trong danh sách những người giàu nhất Thanh Đảo (Trung Quốc). Sau khi cha qua đời vào năm 2020, Hoàng Tử Thao được thừa kế toàn bộ tài sản. Truyền thông xứ tỷ dân gọi cựu thành viên EXO là nam idol giàu có hàng đầu của showbiz Hoa ngữ.

Giữa tháng 10/2025, Hoàng Tử Thao đã tổ chức đám cưới với nữ idol Từ Nghệ Dương. "Anh sếp showbiz" và nàng thơ sinh năm 1997 cũng được cho là đã có quý tử đầu lòng, nhưng tạm chưa công bố. Chuyện tình của Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương được xem là phiên bản lãng mạn ngoài đời thực của tiểu thuyết ngôn tình theo motip "tổng tài và nàng thơ". Cặp đôi có mối quan hệ trên mức sếp - nhân viên từ năm 2020. Từ Nghệ Dương là nghệ sĩ thuộc công ty L.TAO Entertainment do nam idol họ Hoàng sáng lập và giữ chức chủ tịch.

Hoàng Tử Thao - Từ Nghệ Dương là đôi vợ chồng được quan tâm nhất Cbiz hiện tại. Ảnh: Sohu.

Nguồn: 163, Weibo