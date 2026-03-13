Triệu Vy vừa bị phong tỏa hàng chục tỷ đồng, nguy cơ tán gia bại sản vì cùng chồng cũ tỷ phú lừa đảo

Ngày 13/2, tờ Sohu đưa tin tòa án quận Đông Thành, Bắc Kinh (Trung Quốc) vừa ra quyết định phong tỏa toàn bộ cổ phần của Triệu Vy tại Công ty TNHH Đầu tư Đông Nhuận Phát Vu Hồ. Tài sản bị đóng băng trong vòng 3 năm của nữ diễn viên có giá trị lên đến 9 triệu NDT (34,4 tỷ đồng).

Hiện, việc Triệu Vy tiếp tục bị phong tỏa tài sản gây chú ý trong dư luận. Điều này cho thấy minh tinh nổi danh 1 thời đang đối mặt với nhiều vấn đề tranh chấp, kiện tụng triền miên liên quan đến án kinh tế, buộc tòa phải đóng băng tài sản của cô để hạn chế giao dịch. Bên cạnh đó, với việc liên tục bị cưỡng chế tài sản và gặp rắc rối liên quan đến luật pháp, Triệu Vy bít cửa trở lại showbiz.

Triệu Vy vừa bị tòa án phong tỏa 34,4 tỷ đồng. Ảnh: Sina.

Vào năm 2025, nàng "Én nhỏ" cũng đã bị phong tỏa tổng tài sản có giá trị lên đến 15,9 triệu NDT (hơn 55 tỷ đồng) vì nhà chồng cũ. Với tư cách là người bảo lãnh cho công ty của chị chồng, Triệu Vy hứng trọn trách nhiệm khi đối phương trốn nợ biệt tăm, còn chồng cũ đã bỏ sang nước ngoài xây dựng tổ ấm mới. Vì món nợ kinh doanh của Huỳnh Hữu Long và nhà chồng cũ, Triệu Vy thậm chí còn bị xã hội đen đến tận nhà đe dọa đòi tiền.

Không chỉ vậy, Triệu Vy còn phải bồi thường số tiền lên đến 13 triệu USD (340 triệu đồng) cho các đối tác từng bị cô và chồng cũ làm thiệt hại kinh tế trong vụ lừa đảo chứng khoán vào năm 2017. Cựu minh tinh phải 1 mình đối mặt với 500 vụ kiện lớn nhỏ, nhưng đến nay chỉ có hơn 100 vụ được giải quyết ổn thỏa.

Bị kiện tụng và bồi thường triền miên khiến Triệu Vy kiệt quệ kinh tế. Theo tờ QQ, khối tài sản của nữ diễn viên gần như đã tiêu tán sạch. Cô giờ khó khăn kinh tế đến mức khoản nợ 14.000 NDT (51 triệu đồng), và thậm chí khoản nợ 8.488 NDT (32 triệu đồng) cũng không trả nổi. Do đó, từ tháng 4/2025, Triệu Vy đã bị tòa án liệt vào danh sách người thất tín vì nợ dai dẳng không trả.

Tài sản của Triệu Vy "đội nón ra đi" vì phải bồi thường cho hàng trăm nhà đầu tư, đối tác sau vụ cùng chồng cũ Huỳnh Hữu Long lừa đảo làm lũng đoạn thị trường chứng khoán. Nàng "Én nhỏ" cũng phải hầu tòa rồi gánh nợ 1 mình do chồng cũ cô đã bỏ sang nước ngoài sống với vợ mới. Ảnh: Sina.

Từ tháng 8/2021, Triệu Vy vắng bóng trong các hoạt động nghệ thuật ở showbiz Trung Quốc. Cô bị xóa sổ trên Internet không rõ nguyên nhân. Trước các tin tức về việc bị cấm sóng để tiếp nhận điều tra sai phạm kinh tế, nữ diễn viên giữ im lặng.

Cuối năm 2024, Triệu Vy bất ngờ thông báo đã ly hôn với doanh nhân Huỳnh Hữu Long. Cô tuyên bố không còn liên quan gì đến chồng cũ và mong mọi người tránh kéo cô vào những khoản nợ nghìn tỷ, thông tin tiêu cực dính tới Huỳnh Hữu Long. Dù vậy, các cơ quan thực pháp luật vẫn bắt buộc Triệu Vy phải chịu trách nhiệm liên đới trong những án kiện kinh tế của chồng cũ và nhà chồng cũ. Lý do là vì cô cũng từng tham gia đầu tư, hưởng lợi từ các thương vụ lừa đảo đầu tư này của tỷ phú Huỳnh Hữu Long.

Nàng "Tiểu Yến Tử" kinh điển trong Hoàn Châu Cách Cách bị phong sát từ năm 2021. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu