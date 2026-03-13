Nam ca sĩ say rượu lái xe với tốc độ gần 200 km/h lao vào dải phân cách, nay nguy cơ ngồi tù 1,5 năm

Vụ việc nam ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc Nam Tae Hyun (cựu thành viên nhóm nhạc WINNER) say rượu lái xe gây tai nạn đã làm rúng động dư luận trong nhiều tháng qua. Tới nay, tờ Topstarnews đưa tin, phiên tòa thứ 2 xét xử vụ Nam Tae Hyun với cáo buộc vi phạm Đạo luật Giao thông đường bộ vừa diễn ra trong chiều 12/3 tại Tòa án quận Tây Seoul (theo giờ Hàn Quốc).

Tại phiên tòa vừa mới diễn ra, các công tố viên đã đề nghị mức án 1 năm 6 tháng tù giam cùng khoản tiền phạt 1 triệu won (tương đương 18 triệu đồng) đối với bị cáo Nam Tae Hyun.

Phía công tố viên nhận định tính chất của vụ án liên quan tới Nam Tae Hyun là nghiêm trọng xuất phát từ nhiều yếu tố, bao gồm việc nam ca sĩ đã tái phạm trong vòng chưa đầy 2 năm, có nồng độ cồn trong máu cao và thực hiện hành vi phạm pháp đúng vào thời điểm đang chấp hành án treo liên quan tới chất cấm.

Được biết, phiên tòa tiếp theo xét xử vụ án của Nam Tae Hyun sẽ diễn ra vào ngày 9/4 năm nay.

Nam Tae Hyun bị đề nghị 1,5 năm tù giam trong phiên tòa vừa mới diễn ra. Ảnh: Naver

Nam ca sĩ thực hiện hành vi vi phạm pháp luật khi đang chấp hành bản án treo liên quan tới tội danh dùng chất cấm. Ảnh: X

Trước đó, tại phiên xét xử đầu tiên hồi cuối năm ngoái, Nam Tae Hyun đã thừa nhận hành vi lái xe trong tình trạng say rượu. Ngoài ra, vào thời điểm đó, cựu thành viên WINNER cho biết thêm anh hiện làm nhân viên tại 1 công ty sau khi rời xa ánh đèn sân khấu.

Vụ việc xảy ra trên đường cao tốc Gangbyeonbuk gần cây cầu Dongjak hồi tháng 4 năm ngoái. Khi ấy, Nam Tae Hyun đang điều khiển phương tiện với tốc độ 182km/h trong tình trạng say xỉn và cố gắng vượt 1 chiếc xe. Kết quả, xe nam ngôi sao đã đâm vào dải phân cách trên đường. Theo ghi nhận của cơ quan chức năng, nồng độ cồn trong máu của cựu thành viên WINNER đo được là 0,122%, vượt qua ngưỡng 0.08% - mức khiến chủ xe bị tước bằng lái.

Đây không phải lần đầu tiên Nam Tae Hyun trở thành tâm điểm chỉ trích vì vi phạm Đạo luật Giao thông đường bộ. Còn nhớ hồi tháng 3/2023, anh bị bắt vì say rượu lái xe. Trong lúc đỗ ô tô trên đường ở Gangnam, nam thần tượng đột ngột mở cửa, gây ra vụ va chạm với 1 chiếc taxi. Theo kết quả điều tra ban đầu, gương chiếu hậu của taxi bị hư hỏng và nồng độ cồn trong máu của nam ca sĩ đủ để bị thu hồi giấy phép lái xe với mức 0,114%. Tới tháng 7/2023, cựu thành viên WINNER nhận mức phạt 6 triệu won (107 triệu đồng) cho những sai phạm của mình.

Anh tái phạm hành vi vi phạm Luật an toàn giao thông trong vòng chưa đầy 2 năm. Ảnh: X

Chưa dừng lại ở đó, tới tháng 1/2024, Nam Tae Hyun và bạn gái cũ - Seo Min Jae, đã bị bắt khẩn cấp với cáo buộc dùng ma túy đá. Cả 2 bị đưa ra xét xử và nhận án treo vì vi phạm Đạo luật Kiểm soát ma túy. Trong đó, Nam Tae Hyun bị tuyên phạt 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo với thời gian thử thách là 2 năm.

Nam Tae Hyun sinh năm 1994, từng là thành viên của WINNER. Tới tháng 11/2016, anh chính thức rời khỏi nhóm cũng như YG Entertainment và thành lập nhóm nhạc riêng mang tên South Club, nhưng không thể gặt hái được thành công như hồi còn ở YG. Thay vào đó, nam ngôi sao “lắm tài nhiều tật” lại chỉ ngập ngụa trong loạt thị phi chấn động.

Nam Tae Hyun tan tành sự nghiệp và hình tượng sau hàng loạt scandal. Ảnh: Naver

Nguồn: Topstarnews