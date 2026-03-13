Mỹ nhân hạng A lộ ảnh cặp kè trai trẻ, từng bị "phi công" kém 13 tuổi lừa mất nhà vẫn chưa sợ

Ngày 12/3, tờ Sohu đưa tin "quốc bảo diễn xuất" Châu Tấn đã có bạn trai mới. Cách đây không lâu, cánh săn ảnh đã chụp được ảnh nữ diễn viên này đưa bạn trai mới đi ăn cùng nhóm bạn thân, trong đó có tài tử Trần Khôn. Cả hai không ngần ngại thể hiện tình cảm với nhau. Theo các nguồn tin trong showbiz, người yêu hiện tại của Châu Tấn là 1 nhà sản xuất âm nhạc nhỏ hơn cô vài tuổi, kém danh tiếng và từng viết 3 ca khúc nhạc phim. Cả hai đã qua lại được 6 tháng. Người đàn ông này không sử dụng MXH, kín tiếng đời tư nên báo giới Trung Quốc không có nhiều thông tin cá nhân lẫn hình ảnh của anh.

Trên MXH, thông tin Châu Tấn có bạn trai khiến người hâm mộ vừa mừng, vừa lo. Năm 2024, cô từng bị bạn trai kém 13 tuổi, tay guitar Trác Việt lừa tình, lừa tiền. Cú sốc này khiến Châu Tấn đau khổ, khóc cạn nước mắt 1 thời gian dài. Vì vậy, fan lo lắng nữ diễn viên sẽ rơi vào bi kịch cũ khi mở lòng với đàn ông kém cô cả về tuổi tác lẫn danh tiếng, tài sản.

Châu Tấn đã có bạn trai mới. Người yêu hiện tại của cô là 1 nhà sản xuất âm nhạc kém tên tuổi. Ho đã bên nhau được 6 tháng. Ảnh: Sina.

Theo đó, Châu Tấn và Trác Việt lộ chuyện hẹn hò vào tháng 10/2021. 2 nghệ sĩ quen biết nhau sau khi ghi hình show truyền hình Mùa Hè Của Nhóm Nhạc vào năm 2020. Trác Việt là người đàn ông khiến Châu Tấn mở lòng sau khi cô ly hôn nam diễn viên Cao Thánh Viễn. Do đó, nữ diễn viên rất coi trọng, nghiêm túc với mối quan hệ tình cảm với Trác Việt.

Do thuộc tuýp phụ nữ lụy tình, hết lòng và luôn nhẫn nhịn khi yêu nên khi ở bên Trác Việt, cô luôn chủ động trả tiền hẹn hò, dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc Trác Việt. Trái lại, Trác Việt luôn tỏ ra lạnh lùng, thờ ơ với Châu Tấn để đánh vào tâm lý, khiến cô tự nguyện bỏ tiền ra cung phụng mình. Blogger giải trí cho biết Trác Việt bị nghiện game nặng, không tập trung làm việc. Trong suốt thời gian hẹn hò với Châu Tấn, anh xem cô như "máy ATM" để moi tiền. Sau khi dọn về chung sống vào tháng 5/2023, Trác Việt đã lời ngon tiếng ngọt dụ Châu Tấn mua riêng cho anh 1 căn nhà trị giá hàng chục triệu NDT (hàng chục tỷ đồng). Khi đạt được mục đích, Trác Việt liền đòi chia tay bất chấp sự níu kéo của ngôi sao Hậu Cung Như Ý Truyện.

Châu Tấn bị bạn trai kém 13 tuổi Trác Việt lợi dụng. Anh lừa cô 1 căn nhà rồi phụ tình. Ảnh: Sina.

Châu Tấn sinh năm 1974, là đại hoa đán của màn ảnh Trung Quốc. Có sự nghiệp lừng lẫy, nhưng đường tình duyên của Châu Tấn lại lận đận. Người đẹp yêu nhiều, tự nhận mình là kẻ si tình, sẵn sàng trao đi hết mà không quan tâm bản thân chịu thiệt thòi hay sự đánh giá tiêu cực của người đời. Tuy nhiên, các mối tình của cô đều không có cái kết viên mãn.

Nữ diễn viên từng hẹn hò tài tử Lý Á Bằng, nhà thiết kế thời trang Lý Đại Tề, thiếu gia Vương Thước... Năm 2014, Châu Tấn kết hôn với nam diễn viên Cao Thánh Viễn. Đến cuối năm 2020, họ thông báo ly hôn. Nguyên nhân đổ vỡ không được cặp sao tiết lộ. Tuy nhiên, 1 số nguồn tin cho hay cả hai bất đồng trong chuyện con cái, tình cảm nhạt phai do hôn nhân xa cách. Cao Thánh Viên sống ở Mỹ, còn Châu Tấn luôn bận rộn với các dự án phim tại Trung Quốc.

"Đại hoa đán" hàng đầu Trung Quốc yêu nhiều, nhưng mãi không tìm được người đàn ông thuộc về cô. Nữ diễn viên từng đổ vỡ hôn nhân với tài tử Cao Thánh Viễn. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu