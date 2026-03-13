Dara làm gì sau màn tố cáo dùng chất kích thích chấn động của Park Bom?

Vào ngày 3/3, Park Bom đã tung ra tâm thư chấn động, tố cáo người chị em cùng nhóm Dara dùng chất cấm, còn công ty giải trí YG Entertainment dùng cô làm kẻ chịu tội thay. Nữ ca sĩ đồng thời yêu cầu đồng đội chung nhóm CL không bắt tay với chủ tịch Yang Hyun Suk và nhà sản xuất âm nhạc Teddy che đậy sự thật, tung tin đồn thất thiệt cô sử dụng ma túy để bôi nhọ. Park Bom sau đó xóa bài đăng, còn Dara phủ nhận chuyện dùng ma túy, đồng thời bày tỏ sự lo ngại cho sức khỏe của Park Bom.

Đến nay, Dara đã đăng vlog mới, ghi lại chuyến đi đến Ý dự Milan Fashion của cô. Nữ thần 2NE1 tham gia một số buổi trình diễn thời trang và sự kiện của các thương hiệu cao cấp. Sau khi tham dự show diễn, Dara đã ghé thăm cửa hàng sang trọng và thỏa sức mua sắm các mặt hàng thời trang.

Tuy nhiên, điều thu hút sự chú ý nhất là khi cô dừng lại để xem các mặt hàng thuộc dòng sản phẩm dành cho trẻ em. Trong khi xem xét quần áo và phụ kiện cho trẻ sơ sinh, Dara đã nói đùa: “Tôi cảm thấy mình nên sinh một đứa con chỉ để cho con mặc những bộ quần áo đẹp như này”. Lời bình luận dí dỏm của cô đã khiến người xem thích thú và nhanh chóng trở thành điểm nhấn của vlog.

Dara đến xem khu vực trang phục trẻ em trong cửa hàng. Ảnh: YouTube

Dara đã nói đùa: “Tôi cảm thấy mình nên sinh một đứa con chỉ để cho con mặc những bộ quần áo đẹp như này”. Ảnh: YouTube

Dù vậy sau đó, Dara chỉ mua những món đồ phù hợp với bản thân. Nhận thấy máy quay đang ghi hình, cô tỏ ra ngượng ngùng và nói với người quay phim: "Anh cũng đang quay cảnh này à? Tôi phải làm gì đây?". Sau đó, nữ idol sinh năm 1984 nói đùa rằng: "Tôi không mua cái này cho bản thân. Nó là để phối đồ. Stylist nói rằng nên mua nó để trong kho đồ đi diễn". Câu trả lời dí dỏm của cô ấy đã tạo thêm một khoảnh khắc hài hước cho video.

Video vlog này được đăng tải không lâu sau khi Park Bom tố cáo chấn động Dara đã khiến người hâm mộ không ngừng bàn tán. Vlog cho thấy tính cách vui vẻ và lịch trình tuần lễ thời trang của Dara, mang đến cho người hâm mộ cái nhìn thoáng qua về cuộc sống thường nhật của nữ idol bất chấp những tranh cãi đang diễn ra.

Có thể thấy sau drama "tương tàn" với chị em, Dara vẫn duy trì công việc và sự chuyên nghiệp. Việc cô đề cập đến chuyện có em bé cũng khiến nhiều fan bàn tán về đời sống tình cảm của nữ idol. Kể từ khi ra mắt đến nay, Dara vướng nhiều tin hẹn hò nhưng không hề xác nhận bất cứ mối quan hệ nào. Ở tuổi 42, nhiều fan mong đợi Dara sẽ tìm thấy nửa kia và "báo hỷ" với các fan.

Dara tiếp tục mua sắm đồ. Ảnh: YouTube

Sandara Park, thường được biết đến với tên nghệ danh Dara, là một ca sĩ, diễn viên và biểu tượng thời trang người Hàn Quốc. Cô sinh ngày 12 tháng 11 năm 1984 tại Busan, Hàn Quốc, và lớn lên một phần ở Philippines, nơi cô bắt đầu sự nghiệp giải trí từ năm 2004 với các vai diễn trong phim như Bcuz of U (giành giải Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại PMPC Star Award for Movies 2005).

Năm 2009, Dara trở về Hàn Quốc và ra mắt với tư cách là thành viên của nhóm nhạc nữ Kpop nổi tiếng 2NE1 (cùng CL, Bom và Minzy), quản lý bởi YG Entertainment. Trong nhóm, cô đảm nhận vai trò giọng ca chính, rapper phụ và visual (gương mặt đại diện). 2NE1 nhanh chóng trở thành một trong những nhóm nhạc nữ bán chạy nhất mọi thời đại với các hit như Fire, I Am the Best và Can't Nobody, nhưng tan rã vào năm 2016. Dara là thành viên duy nhất gia hạn hợp đồng với YG sau đó.

Sau khi 2NE1 giải tán, Dara tiếp tục hoạt động solo, phát hành các đĩa đơn, tham gia chương trình truyền hình, làm đại sứ thương hiệu cho nhiều nhãn hàng thời trang quốc tế. Cô nổi tiếng với nhan sắc "trẻ mãi không già" ở tuổi ngoài 40, vóc dáng săn chắc và phong cách thời trang độc đáo, đồng thời là một trong những idol Kpop giàu có nhất Hàn Quốc.

Dara là thành viên nhóm nhạc Kpop huyền thoại kiêm biểu tượng "hack tuổi" của showbiz Hàn. Ảnh: X

Đến nay, 2NE1 tái hợp và chạy tour trở lại. Tuy nhiên chưa được bao lâu, nhóm lại gặp rắc rối vì Park Bom. Trên mạng xã hội, nữ idol gây sóng gió bằng cách liên tục gọi Lee Min Ho là "chồng". Đến nay, cô lại tung tâm thư chấn động tố cáo chị em. Người quen lên tiếng làm rõ Park Bom đã đưa ra những tuyên bố bốc đồng, vô căn cứ trong trạng thái tâm lý bất ổn. Trước đó, Park Bom từng thú nhận mình mắc chứng Rối loạn thiếu chú ý (ADD).

Một bộ phận công chúng thông cảm với tình trạng bệnh tật của Park Bom, mong cô có thể phục hồi cả về thể chất và tâm lý. Tuy nhiên, nhiều người khác cho rằng Park Bom cần phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Cô cần tập trung điều trị, tránh xa mạng xã hội thay vì liên tục gây ồn ào làm ảnh hưởng đến những người đồng nghiệp, khiến công chúng mệt mỏi và hoang mang.

2NE1 "chị em tương tàn" vì Park Bom. Ảnh: X

Nguồn: Kbizoom