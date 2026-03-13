Kỳ này toang cho MC quốc dân thật rồi: Ra tay đánh phụ nữ, giờ chuẩn bị hầu tòa

Vào ngày 11/3, sự việc MC Ding Dong hành hung nữ streamer ngay trên sóng livestream đã khiến công chúng dậy sóng. Vụ việc bắt đầu khi nữ streamer chế giễu những scandal của MC Ding Dong: "Anh có sự nghiệp lâu năm nhưng chẳng làm được gì cả", "Anh từng gây ra vụ say rượu lái xe cách đây 2 năm". Điều này khiến MC 46 tuổi nổi cơn thịnh nộ, quát "Tắt máy quay đi" và túm tóc, hành hung nữ streamer. Cảnh tượng này được phát ngay trên sóng livestream, khiến người xem không khỏi bàng hoàng.

MC Ding Dong ngay sau đó đã lên tiếng xin lỗi nhưng drama chưa dừng lại tại đây. Trên mạng xã hội, nữ streamer "A" đăng bài viết thanh minh sự việc, cho biết đã nhận được lời xin lỗi và tiền bồi thường, mong muốn khép lại sự việc. "Công ty giải trí đang làm hết sức mình vì tôi, và mọi thứ đang dần tốt hơn. Hiện tại tôi đang được tư vấn tâm lý về chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD) và các cơn hoảng loạn, và chẩn đoán chấn thương cho biết tôi cần 2 tuần để hồi phục" - cô A viết.

Cảnh MC Ding Dong đánh nữ streamer khiến công chúng sốc nặng. Ảnh: Sports Kyunghang

Tuy nhiên rất nhanh chóng, A đã đổi ý và khởi kiện MC Ding Dong. Cô đăng đàn thông báo tiếp: "Nếu lời xin lỗi đó chân thành, tôi đã không đi xa đến mức kiện. Tôi cũng cảm thấy việc đó thật lãng phí tiền phí luật sư". Lý do khiến cô phẫn nộ là tin nhắn xin lỗi của MC Ding Dong. MC này xin lỗi nhưng không quên trách móc "Tôi bất cẩn, nhưng cô cũng bất cẩn". Điều này khiến cô A tức giận thuê luật sư đâm đơn kiện, thậm chí từ chối khoản tiền dàn xếp 10 triệu won (176 triệu đồng).

"Luật sư đề nghị dàn xếp vì đây chỉ là hành hung đơn giản, nhưng hiện tại tôi không đồng ý. Nhiều khán giả tin rằng việc dàn xếp sẽ có lợi, và công ty giải trí dường như cũng muốn vậy, nên tôi đang xem xét. MC Ding Dong vẫn tiếp tục gửi tin nhắn xin lỗi, nhưng anh ta yêu cầu tôi liên lạc thông qua luật sư. Vụ kiện đã được đệ trình, và tôi sẽ quyết định có dàn xếp hay không tùy thuộc vào phán quyết của tòa" - streamer A thông báo.

Nữ streamer quyết định khởi kiện MC Ding Dong, từ chối khoản tiền dàn xếp bồi thường 10 triệu won. Ảnh: Starnews

Khi vụ việc gây tranh cãi lan rộng, MC Ding Dong cũng đáp trả lại: "Tôi không xem nhẹ mức độ nghiêm trọng của vấn đề này, và tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trong những gì cần thiết. Tuy nhiên, tôi sẽ không còn dung thứ cho tình trạng lan truyền thông tin sai lệch như thể đó là sự thật đã được chứng minh" . MC này tuyên bố sẽ khởi kiện những thông tin sai lệch, làm ảnh hưởng đến danh tiếng của anh.

MC Ding Dong có tên thật là Heo Yong Woon, sinh năm 1980. Anh từng là một diễn viên hài thuộc thế hệ thứ 9 của đài SBS, được biết đến với biệt danh "MC phụ số 1" và "Yoo Jae Suk của các MC phụ". Sự nghiệp nở rộ giúp MC Ding Dong nổi tiếng, nhận được nhiều lời mời tham gia các sự kiện khác nhau.

Vào năm 2022, MC Ding Dong đã bị bắt giữ gần phường Hawolgok, quận Seongbuk, Seoul, vì lái xe trong tình trạng say xỉn nặng, từ chối kiểm tra nồng độ cồn bằng máy đo hơi thở của cảnh sát và bỏ trốn khỏi hiện trường. Vụ việc cũng liên quan đến việc đâm vào xe cảnh sát. Nam MC bị truy tố về tội vi phạm Luật Giao thông đường bộ (lái xe trong tình trạng say xỉn) và cản trở công vụ gây thương tích, nhận mức án 1 năm 6 tháng tù giam kèm theo 2 năm quản chế.

Vì scandal mà ngôi sao này phải từ bỏ vai trò MC phụ trong chương trình Immortal Songs của KBS2 và You Hee Yeol's Sketchbook . Mới đây, MC Ding Dong mới trở lại với vai trò MC phụ cho chương trình Active King mùa 3. Nhưng với scandal đánh phụ nữ mới đây, rất có thể sự nghiệp của MC Ding Dong lại "đi bụi" thêm một lần nữa.

Chân dung nam MC tai tiếng xứ Hàn. Ảnh: Koreaboo

Nguồn: Starnews