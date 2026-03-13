Cuộc chiến pháp lý của Kim Soo Hyun sẽ còn kéo dài

Nam diễn viên Kim Soo Hyun và một thương hiệu mỹ phẩm vẫn đang vướng vào vụ kiện trị giá 2,8 tỷ won. Theo báo cáo của truyền thông Hàn, trong phiên tòa mới nhất, cả hai bên giữ nguyên lập trường đối lập .

Ngày 13/3 (theo giờ địa phương), Tòa án Quận Trung tâm Seoul đã tổ chức phiên điều trần thứ hai trong vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại do thương hiệu mỹ phẩm A đệ đơn chống lại Kim Soo Hyun và công ty quản lý của anh. Công ty này đang yêu cầu bồi thường khoảng 2,86 tỷ won (khoảng 1,9 triệu USD).

Trong phiên điều trần, tòa án chủ yếu xem xét tiến trình của vụ án mà không đưa ra bất kỳ lập luận nào về nội dung. Vụ kiện bắt đầu sau khi thương hiệu mỹ phẩm chấm dứt hợp đồng người mẫu với Kim Soo Hyun. Trong phiên điều trần đầu tiên được tổ chức vào tháng 11 năm ngoái, nguyên đơn lập luận rằng hợp đồng cho phép chấm dứt nếu người mẫu vướng vào các vụ bê bối xã hội.

Thương hiệu A tuyên bố rằng những tin đồn xung quanh mối quan hệ được cho là của Kim Soo Hyun có thể vi phạm điều khoản "nghĩa vụ giữ gìn phẩm giá" trong hợp đồng quảng cáo. Công ty cũng tăng yêu cầu bồi thường từ 500 triệu won ban đầu lên 2,86 tỷ won.

Đội ngũ luật sư của Kim Soo Hyun kịch liệt phản bác yêu cầu này, lập luận rằng những tin đồn mà công ty viện dẫn xảy ra trước khi hợp đồng quảng cáo được ký kết và do đó không thể cấu thành hành vi vi phạm hợp đồng. Họ cũng chỉ ra rằng ngay cả sau khi công ty thông báo chấm dứt hợp đồng vào tháng 3, hình ảnh quảng cáo của Kim Soo Hyun vẫn được đăng tải trên trang web tiếng Hàn và tiếng Nhật của thương hiệu và tại các cửa hàng bán lẻ ở Nhật Bản cho đến tháng 6.

Đáp lại, nguyên đơn tuyên bố rằng tất cả các tài liệu quảng cáo liên quan đã được gỡ bỏ và các đại lý địa phương tại Nhật Bản đã được chỉ thị ngừng sử dụng các hình ảnh đó. Với việc cả hai bên đều giữ nguyên lập trường của mình, cuộc chiến pháp lý dường như còn lâu mới kết thúc. Phiên điều trần tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 24 tháng 4, khi các cuộc thảo luận thêm về vụ án dự kiến sẽ tiếp tục.