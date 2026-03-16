Siêu thảm đỏ Oscar 2026: Anne Hathaway - Emma Stone visual đại chiến, Timothée Chalamet có so kè được nam thần Đồi Gió Hú?

Minh Hồng, Theo Đời sống Pháp luật 06:35 16/03/2026
Dàn sao đình đám Anne Hathaway, Emma Stone, Elle Fanning, Timothée Chalamet, Jacob Elordi, Demi Moore, Joe Alwyn... đã đem đến những diện mạo lộng lẫy nhất trên thảm đỏ lễ trao giải Oscar 2026.

Sau bao ngày ngóng chờ, lễ trao giải điện ảnh danh giá nhất hành tinh Oscar 2026 đã diễn ra tại nhà hát Dolby Theatre Hollywood, Los Angeles, Mỹ vào sáng ngày 16/3 (giờ Việt Nam). Oscar năm nay quy tụ những ngôi sao đình đám nhất của làng điện ảnh, giải trí thế giới như Anne Hathaway, Emma Stone, Elle Fanning, Timothée Chalamet, Jacob Elordi, Demi Moore, Joe Alwyn...

Thảm đỏ Oscar năm nay quy tụ dàn "mỹ nhân đại chiến", khi những gương mặt đình đám Hollywood khoe sắc vóc đỉnh cao trong những thiết kế cao cấp. Không hẹn mà gặp, Anne Hathaway, Emma Stone, Elle Fanning... đều lên đồ tha thướt nữ tính, đem đến diện mạo xinh đẹp, quyến rũ như những nữ thần. Về phía các nam thần, sự xuất hiện của "chàng thơ" Timothée Chalamet sau phốt vạ miệng chấn động và tài tử cao 1m96 của Đồi Gió Hú Jacob Elordi cũng khiến công chúng phải xuýt xoa.

Anne Hathaway đẹp kiêu sa, sang chảnh trong chiếc váy đen in hoa thanh lịch. Ảnh: People

Elle Fanning tỏa sáng với phong cách tiên nữ quen thuộc.Ảnh: People

Emma Stone khoe dáng nuột nà với phong cách váy ngủ. Ảnh: People

Đã 64 tuổi nhưng Demi Moore vẫn quá đỗi xinh đẹp và quyến rũ. Ảnh: People

Leonardo DiCaprio vẫn phong độ và cuốn hút dù dấu vết thời gian đã in hằn lên gương mặt. Ảnh: People

"Chàng thơ" Timothée Chalamet lên đồ cá tính đến dự Oscar sau scandal vạ miệng ầm ĩ. Ảnh: People

Jacob Elordi - nam thần cao 1m96 hot hòn họt của phim Đồi Gió Hú. Ảnh: People

Joe Alwyn - bạn trai cũ của Taylor Swift. Ảnh: People

"Thiên nga Úc" Nicole Kidman vẫn đẹp kiêu sa sau cuộc ly hôn Keith Urban. Ảnh: People

Minh tinh Người Sắt Gwyneth Paltrow. Ảnh: People

Minh tinh phim tỷ đô Avatar Zoe Saldane cá tính và quyến rũ. Ảnh: People

So với nhiều sự kiện khác, siêu mẫu Heidi Klum lên đồ quá "hiền". Ảnh: People

Minh tinh Kate Hudson nổi bật trong chiếc váy xanh tinh tế. Ảnh: People

Nguồn: People, Page Six

