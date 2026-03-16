Siêu thảm đỏ Oscar 2026: Anne Hathaway - Emma Stone visual đại chiến, Timothée Chalamet có so kè được nam thần Đồi Gió Hú?

Sau bao ngày ngóng chờ, lễ trao giải điện ảnh danh giá nhất hành tinh Oscar 2026 đã diễn ra tại nhà hát Dolby Theatre Hollywood, Los Angeles, Mỹ vào sáng ngày 16/3 (giờ Việt Nam). Oscar năm nay quy tụ những ngôi sao đình đám nhất của làng điện ảnh, giải trí thế giới như Anne Hathaway, Emma Stone, Elle Fanning, Timothée Chalamet, Jacob Elordi, Demi Moore, Joe Alwyn...
Thảm đỏ Oscar năm nay quy tụ dàn "mỹ nhân đại chiến", khi những gương mặt đình đám Hollywood khoe sắc vóc đỉnh cao trong những thiết kế cao cấp. Không hẹn mà gặp, Anne Hathaway, Emma Stone, Elle Fanning... đều lên đồ tha thướt nữ tính, đem đến diện mạo xinh đẹp, quyến rũ như những nữ thần. Về phía các nam thần, sự xuất hiện của "chàng thơ" Timothée Chalamet sau phốt vạ miệng chấn động và tài tử cao 1m96 của Đồi Gió Hú Jacob Elordi cũng khiến công chúng phải xuýt xoa.