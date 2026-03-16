Lâm Y Thần phẫu thuật não vì một thói quen nhiều người cũng mắc phải

Sáng 15/3, tờ 163 đưa tin, Lâm Y Thần vừa xuất hiện trong 1 podcast và gây xôn xao khi chia sẻ về giai đoạn khủng hoảng sức khỏe nghiêm trọng của bản thân. Trước ống kính, “mỹ nhân không tuổi Cbiz” bất ngờ tiết lộ, cô đã phải làm phẫu thuật cắt bỏ u tuyến yên trong não.

Người đẹp sinh năm 1982 cũng chia sẻ về nguyên nhân gây bệnh, khiến ai nấy cũng đều xót xa: “Vì không xuất thân từ trường lớp đào tạo chuyên nghiệp nên tôi bắt buộc phải nỗ lực rất nhiều để đạt được những tiêu chuẩn trong giới giải trí, thậm chí là muốn vượt qua cả tiêu chuẩn đó. Vì vậy, tôi đã tự tạo áp lực khủng khiếp cho bản thân. Khi người khác chỉ đóng 1 bộ phim thì tôi lại quay liên tục không ngừng nghỉ. Khi người khác nghỉ ngơi đúng giờ, tôi lại thức đêm để nghiền ngẫm lời thoại và luyện kỹ năng diễn xuất”. Thì ra việc thức khuya liên tục cùng những căng thẳng áp lực trong công việc đã khiến tình trạng sức khỏe của Lâm Y Thần sa sút nghiêm trọng, cuối cùng cô mắc phải khối u tuyến yên trong não.

Lâm Y Thần đã phải phẫu thuật não sau thời gian dài thức khuya. Ảnh: Sohu

Nhớ lại về khoảng thời gian đen tối của cuộc đời, mỹ nhân Thơ Ngây tâm sự: “Tôi cứ tưởng mình trụ vững được (sau khi đã thức đêm liên tục), nhưng hóa ra sự mệt mỏi tích tụ lâu dài đến 1 mức độ nào đó thì nó sẽ bùng phát dữ dội”.

Khi tỉnh dậy sau ca phẫu thuật, Lâm Y Thần chợt nhận ra rằng hóa ra mình đã ở gần kề cái chết đến như vậy. Nằm trên giường bệnh, điều cô nghĩ đến không phải danh tiếng hay tài nguyên phim ảnh trong giới mà là cảm thấy tiếc vì còn quá nhiều việc vẫn chưa làm, quá nhiều cảnh đẹp bản thân chưa được ngắm nhìn. Cũng từ đây, nữ minh tinh trân trọng sức khỏe hơn và quyết định thay đổi lối sống. Từ 1 sao nữ sẵn sàng liều mạng cho sự nghiệp, giờ đây Lâm Y Thần đã sống chậm lại, không còn liều lĩnh dùng sức khỏe để đổi lấy danh vọng, sự nghiệp.

Những chia sẻ của nữ diễn viên đã gây sốt mạng xã hội xứ Trung. Ảnh:163

Khi được hỏi có sợ mất đi cơ hội việc làm trong giới giải trí sau khi thay đổi bản thân hay không, nữ diễn viên họ Lâm thẳng thắn bày tỏ: “Giờ tôi chỉ sợ mất đi mạng sống của mình mà thôi”. Đồng thời, nữ nghệ sĩ sinh năm 1982 cũng gửi gắm thông điệp ý nghĩa tới khán giả, đó là đừng cố quá sức, đừng thức khuya, và tuyệt đối không được xem thường, ngó lơ những tín hiệu nhỏ từ cơ thể gửi đến mình.

Tại showbiz Hoa ngữ, Lâm Y Thần được mệnh danh là “nữ hoàng phim thần tượng” hàng đầu Cbiz, “nữ thần thanh xuân”, nhận sự yêu mến của hàng triệu khán giả. Cô nổi tiếng toàn châu Á nhờ vai diễn Viên Tương Cầm trong Thơ Ngây và Tiểu Thất trong Thiên Ngoại Phi Tiên.

Ở thời kỳ hoàng kim của sự nghiệp, Lâm Y Thần còn ghi dấu ấn với loạt tác phẩm ăn khách khác như 18 Vào Đời, Hợp Đồng Tình Yêu, Nàng Juliet Phương Đông, Lan Lăng Vương... Cô từng 2 lần đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc (tức Thị hậu) tại lễ trao giải Kim Chung.

Lâm Y Thần là 1 trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất của làng giải trí Hoa ngữ. Ảnh: 163

