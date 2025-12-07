Vào ngày 6/12, nữ idol Cocona (XG) bất ngờ viết tâm thư dài trên Instagram nhân dịp sinh nhật tuổi 20. Cô "come out" bản thân là người phi nhị nguyên giới (Non-binary), với xu hướng thiên về nam giới. Cocona không nhận mình là phụ nữ và bày tỏ: "Khi sinh ra, mình được quy định là nữ, nhưng bản thân mình chưa từng cảm thấy mình thuộc về bản dạng đó. Việc bị nhìn nhận như phụ nữ luôn khiến mình bất an, không thoải mái. Bên trong mình là một sự hiện diện mang thiên hướng nam tính hơn".

Gây sốc hơn, để sống đúng với con người thật, Cocona đã thực hiện phẫu thuật cắt bỏ vòng 1 từ đầu năm nay. Thành viên nhóm nhạc XG không ngại khoe vết sẹo từ cuộc phẫu thuật này. Cuối cùng, Cocona cảm ơn đến nhóm, công ty quản lý và gia đình vì đã ủng hộ cô trên hành trình sống đúng với bản thân.

Cocona gây sốc khi công khai xu hướng tính dục