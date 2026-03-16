Nổ drama tại Oscar 2026: Kylie Jenner đụng mặt chị gái Timothée Chalamet, có thái độ khinh khỉnh coi thường gây "nóng mắt"?

Oscar 2026 diễn ra rạng sáng ngày 16/3 (theo giờ Việt Nam) đang là sự kiện nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng toàn cầu. Ngoài màn đổ bộ của dàn siêu sao hay kết quả của những giải thưởng danh giá thì còn một chủ đề cực hot tại Oscar năm nay, chính là biểu cảm gây tranh luận của Kylie Jenner khi chạm mặt chị gái của bạn trai Timothée Chalamet - Pauline Chalamet.

Theo đó, Kylie Jenner đã tiếp tục lên đồ cực bốc lửa để cùng người yêu cực phẩm tham dự lễ trao giải danh giá của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ ở Hollywood. Bên trong hội trường, cặp đôi cực phẩm này đã có màn hội ngộ chị gái Timothée Chalamet của Pauline Chalamet. Trong khi Timothée Chalamet vô cùng hạnh phúc, tay bắt mặt mừng với chị gái, Kylie Jenner lại trái ngược. Trước cuộc gặp gỡ chị chồng tương lai đầy bất ngờ này, Kylie Jenner biểu cảm ngạc nhiên, thảng thốt và cũng nhanh chóng đứng dậy chào hỏi Pauline Chalamet. Tuy nhiên, cách cư xử của Kylie Jenner với chị gái bạn trai lại đang bị cư dân mạng toàn cầu chê kém thân thiện.

Theo nhiều cư dân mạng, Kylie Jenner bất lịch sự, có phần khinh khỉnh lạnh nhạt và coi thường không muốn nói chuyện với Pauline Chalamet. Cô chỉ đứng dậy được vài giây để chào hỏi chị người yêu và hoàn toàn không chủ động tương tác với Pauline Chalamet. Kylie Jenner gần như mải mê quay về sau "tám chuyện" với các nghệ sĩ hạng A khác. Điều này khiến cô bị netizen chê trách cư xử lồi lõm, trịch thượng với chị chồng tương lai.

Dù vậy, cũng có khán giả lên tiếng bênh vực cho rằng Kylie Jenner đã rất niềm nở với chị gái bạn trai. Cô không tương tác nhiều với Pauline Chalamet một là để bạn trai và chị gái có nhiều thời gian trò chuyện với nhau, và cũng để cánh truyền thông chụp lại khoảnh khắc hội ngộ đáng nhớ của cặp chị em diễn viên này.

Sau khi chia tay rapper Travis Scott, Kylie Jenner hẹn hò với Timothée Chalamet từ tháng 4/2023. Ngay từ khi mới công khai, chuyện tình của Timothée Chalamet và Kylie Jenner vấp phải sự phản đối của 1 bộ phận fan. Các fan Timothée Chalamet cho rằng Kylie Jenner có tính cách hời hợt, chiêu trò, thị phi thừa hưởng từ gia tộc Kardashian - Jenner. Ngoại hình của Kylie Jenner cũng bị antifan cho là quá già dặn, "nhựa" so với vẻ đẹp lãng tử chuẩn "chàng thơ" của Timothée Chalamet. Mối tình này còn bị cho là chỉ mang tính chất qua đường, lợi dụng danh tiếng của đối phương.

Bất chấp sự phản đối và những ồn ào bên lề, Timothée Chalamet và Kylie Jenner vẫn bên nhau bền chặt trong suốt 3 năm qua. Thậm chí Kylie Jenner và tài tử Call Me By Your Name đã ra mắt gia đình của đối phương. Khi ấy, nguồn tin thân cận cho biết nhìn qua thì tưởng cặp đôi trái ngược nhau, nhưng giữa họ có rất nhiều sự tương đồng. Không chỉ có gia đình Kardashian - Jenner, mà gia đình Chalamet cũng được cho là rất ủng hộ chuyện tình này. Tới nay, bằng tình yêu ngọt ngào và chân thành, cặp đôi cũng đã khiến dư luận đảo chiều từ chỗ phản đối sang ủng hộ nhiệt liệt.

Tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2026 diễn ra hồi đầu năm nay, Timothée đã không ngần ngại gọi Kylie là người bạn đời trong bài phát biểu nhận giải Nam chính xuất sắc nhất (thể loại nhạc kịch hoặc hài kịch). Trên sân khấu vinh danh, mỹ nam sinh năm 1995 hạnh phúc bày tỏ: "Gửi tới bố mẹ, gửi tới người bạn đời của tôi. Tôi yêu tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều". Phải tới khi thông tin cặp đôi đang chung sống với nhau như vợ chồng lộ ra, công chúng mới hiểu vì sao nam thần Call Me By Your Name lại dùng từ "bạn đời" để gọi Kylie.

Từ đây, tin đồn cặp đôi đã bí mật kết hôn xuất hiện rầm rộ khắp cõi mạng. Thế nhưng, ký giả của tờ Pagesix lại nhấn mạnh, Kylie Jenner - Timothée Chalamet vẫn chưa làm đám cưới, đồng thời khẳng định: "Tuy chưa chính thức cưới nhau nhưng về cơ bản thì Kylie Jenner - Timothée Chalamet đang chung sống giống như đã kết hôn rồi. Họ mê mệt đối phương và luôn dính nhau như sam mọi lúc".

