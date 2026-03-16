Nichkhun 2PM bị một người phụ nữ đeo bám về tận nhà lúc nửa đêm, còn liên tục chửi bới và hành hung

Sáng 15/3, tờ Isplus đưa tin, “hoàng tử Thái” Nichkhun (nhóm 2PM) vừa bị 1 người phụ nữ hành hung ngay gần nhà riêng của nam ca sĩ. Vụ việc xảy ra vào đêm muộn sau khi nam thần nhóm 2PM phát hiện ra người phụ nữ này bám theo anh trong suốt 30 phút đồng hồ. Theo lời Nichkhun, người phụ nữ lạ mặt đã đi sát ngay phía sau nam idol, vừa đi vừa la hét chửi bới anh bằng tiếng Trung Quốc. Thậm chí, cô gái còn hành hung, tác động vật lý với Nichkhun, khiến nam ca sĩ rơi vào trạng thái hoảng sợ.

Nichkhun không dám trở về nhà trong tình cảnh vẫn bị người phụ nữ bám đuôi vì lo ngại cô này sẽ biết được chính xác vị trí căn hộ của anh. Thay vào đó, nam ca sĩ quyết định đi bộ đến đồn cảnh sát gần đó để tìm kiếm sự giúp đỡ từ lực lượng chức năng. Sau khi cảnh sát can thiệp và giải cứu Nichkhun, người phụ nữ nọ đã bỏ đi, không tiếp tục bám theo thành viên 2PM nữa.

Sau đó, Nichkhun được hộ tống về nhà bằng xe cảnh sát, vì nam idol lo sợ người phụ nữ kia có thể ẩn nấp ở 1 nơi gần đó để tiếp tục bám theo anh thêm lần nữa sau khi lực lượng thực thi pháp luật rời đi.

Nichkhun vừa bị 1 cô gái bám theo, hành hung ở ngay gần nhà riêng của anh.

Trong bài đăng trên trang cá nhân mới đây, nam thần sinh năm 1988 nhấn mạnh, hành động của người phụ nữ lạ mặt đã xâm phạm nghiêm trọng tới quyền riêng tư và sự an toàn của anh.

Đồng thời, Nichkhun cho biết thêm anh đã biết danh tính của cô gái bám theo mình và có kế hoạch đệ đơn kiện chống lại đối phương với cáo buộc hành hung, gây tổn hại thân thể. Nichkhun cũng đưa ra lời cảnh cáo đanh thép đối với người phụ nữ nói trên. Trong tuyên bố chính thức, Nichkhun yêu cầu cô gái không được phép quay lại khu vực gần nhà nam ca sĩ hoặc xuất hiện tại các sự kiện có anh tham gia.

Công chúng phẫn nộ trước hành động quá khích của người phụ nữ bám theo Nichkhun.

Nichkhun sinh năm 1988, chính thức ra mắt làng giải trí khi vừa tròn 20 tuổi với tư cách thành viên nhóm nhạc 2PM. Nhóm nhanh chóng trở nên nổi tiếng, được biết đến rộng rãi khắp châu Á với danh hiệu “thần tượng quái thú” nhờ thân hình vạm vỡ và khả năng thực hiện vũ đạo phức tạp. Bản thân Nichkhun là thành viên hút fan hàng đầu trong nhóm nhờ diện mạo điển trai lai 3 dòng máu Thái Lan, Trung Quốc và Mỹ.

Trong những năm gần đây, anh đẩy mạnh hoạt động solo ở mảng diễn xuất, ca hát và còn tỏa sáng trên các show tạp kỹ. Đáng chú ý, Nichkhun từng để lại ấn tượng tốt trong lòng khán giả xứ Trung qua show truyền hình thi đấu tài năng mang tên Theo Đuổi Ánh Sáng Đi! Anh Trai mùa 2.

Nichkhun là 1 trong những thần tượng nước ngoài thành công nhất tại Kpop.

